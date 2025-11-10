GANDER, NL, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Le monde est de plus en plus dangereux et divisé. Les changements qui touchent le système commercial mondial créent de grandes perturbations et de l'incertitude chez les Canadiens. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit changer.

Le budget de 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, plus autonome et plus résiliente face aux soubresauts mondiaux. Ce budget propose un plan pour favoriser des investissements de l'ordre de 1 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Dans le cadre de ce plan, le Canada donnera plus à sa population que ce qu'aucun gouvernement étranger ne pourra lui enlever. C'est un plan pour bâtir un Canada fort.

Au cœur de notre stratégie, il y a la volonté d'acheter canadien et la nécessité de devenir notre meilleur client en achetant plus d'acier, d'aluminium, de bois d'œuvre du Canada et d'autres matériaux, produits, technologies et services du Canada pour bâtir un Canada fort. Aujourd'hui, alors qu'elle visitait la nouvelle installation d'entreposage frigorifique en construction à l'aéroport international de Gander, la ministre Joanne Thompson, ministre des Pêches, a présenté l'investissement d'environ 186 millions de dollars en nouveaux fonds prévus au budget pour mettre pleinement en œuvre la politique « Achetez canadien ».

Ce nouveau financement comprend :

98,2 millions de dollars sur cinq ans et 9,8 millions de dollars par la suite à Services publics et Approvisionnement Canada, ainsi que 7,7 millions de dollars sur trois ans au Secrétariat du Conseil du Trésor, afin de mettre en œuvre intégralement la politique « Achetez canadien » dans tous les ministères et organismes fédéraux et toutes les sociétés d'État fédérales. Si aucun fournisseur n'est trouvé au pays, les contrats devront tout de même comprendre du contenu canadien et être conclus avec des partenaires commerciaux de confiance.

Si aucun fournisseur n'est trouvé au pays, les contrats devront tout de même comprendre du contenu canadien et être conclus avec des partenaires commerciaux de confiance. 79,9 millions de dollars sur cinq ans pour contribuer au lancement du Programme d'approvisionnement auprès des petites et moyennes entreprises. Ce programme offrira un soutien spécialisé et simplifié aux petites et moyennes entreprises canadiennes qui tentent de percer le marché fédéral. Cette initiative permettra de favoriser la concurrence dans le cadre des marchés fédéraux, de renforcer les chaînes d'approvisionnement locales et de renforcer nos industries, des secteurs de la construction et de l'énergie à ceux de la technologie et de la fabrication propre.

La politique « Achetez canadien » s'étendra aux dépenses d'infrastructure et à d'autres volets de financement fédéraux et, de cette façon, des investissements publics supplémentaires pouvant s'élever à 70 milliards de dollars favoriseront les produits et services fabriqués et issus du Canada. Une plus grande part des deniers publics sera injectée directement dans l'économie canadienne, ce qui permettra de créer des emplois canadiens et de mettre à profit les ressources canadiennes, et aura des retombées positives sur les communautés canadiennes.

La politique « Achetez canadien » s'appliquera au travail du Bureau des grands projets pour accélérer la réalisation de projets transformateurs en matière d'énergie, de commerce et de transport dans tout le pays, de Maisons Canada pour stimuler la construction de logements, de l'Agence de l'investissement pour la défense pour contribuer à l'expansion de notre base industrielle et du Fonds pour bâtir des collectivités fortes pour revitaliser l'infrastructure communautaire, des collèges et des universités aux hôpitaux, en passant par les ponts et les centres de loisirs.

Au cours de la dernière année, nous avons observé les limites de l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 aborde ce défi de front. C'est notre plan pour maîtriser et bâtir l'avenir que nous voulons nous offrir. C'est notre plan pour bâtir un Canada fort.

« Lorsque Terre-Neuve-et-Labrador pourra vendre plus facilement au Canada, ce n'est pas seulement bon pour notre province, cela nous aidera à bâtir un pays encore plus fort. Après avoir visité aujourd'hui la nouvelle installation d'entreposage frigorifique de l'aéroport de Gander, je suis fière de la politique Achetez canadien, qui renforcera nos chaînes d'approvisionnement, et permettra aux Canadiens de choisir plus facilement des produits et des services canadiens. Cela permet de conserver plus de valeur ici au pays et de renforcer la chaîne du froid qui soutient de bons emplois à Terre-Neuve-et-Labrador. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

La politique « Achetez canadien » a d'abord été annoncée en même temps qu'un ensemble de mesures stratégiques visant à soutenir les travailleurs et les entreprises du Canada dans les secteurs les plus touchés par les droits de douane et les perturbations commerciales venant des États-Unis.

Dans le cadre de cette annonce, le gouvernement s'est engagé à mettre en place le Programme d'approvisionnement auprès des petites et moyennes entreprises pour aider les petites et moyennes entreprises canadiennes à accéder aux marchés fédéraux.

Ce projet total de près de 9,7 millions de dollars permettra à l'Administration de l'aéroport international de Gander Inc. de construire une installation d'entreposage de fruits de mer qui sera équipée de systèmes de traitement de l'eau, de réservoirs de stockage d'eau de mer, d'un entrepôt frigorifique et de réfrigération, et de congélateurs à air pulsé. Il pourra stocker jusqu'à 75 tonnes de fruits de mer frais ou vivants, et permettra de décharger rapidement les marchandises livrées par les expéditeurs et les producteurs.

