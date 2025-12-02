OTTAWA, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à protéger les espèces aquatiques tout en soutenant les cultures, communautés et industries qui en dépendent. Pêches et Océans Canada (MPO) reconnaît que l'anguille (Anguilla rostrata) est culturellement et spirituellement importante pour de nombreuses communautés autochtones du Canada atlantique, du Québec et de l'Ontario, et qu'elle soutient également de précieuses pêches sur la côte Est.

Après avoir examiné les meilleures données scientifiques et socio-économiques disponibles, ainsi que les commentaires reçus des groupes autochtones, des provinces, des partenaires, des parties prenantes et du public canadien, au moyen de consultations et de mobilisations du public, le gouverneur en conseil a décidé de ne pas inscrire l'anguille aux termes de la Loi sur les espèces en péril (LEP).

Le gouverneur en conseil a estimé que la gestion de l'anguille et de son habitat en vertu de la Loi sur les pêches est la plus efficace pour conserver l'espèce tout en offrant les plus grands avantages socio-économiques globaux aux Canadiens.

Le MPO reste résolument déterminé à protéger et à conserver l'anguille. En vertu de la Loi sur les pêches, le MPO continuera de traiter les menaces qui pèsent sur cette espèce, en utilisant une approche de gestion adaptative. Cette approche offrira une flexibilité pour mettre à jour de manière continue les mesures de protection et de gestion, à mesure que de nouvelles sciences, ainsi que les connaissances autochtones et locales deviennent disponibles.

Le MPO continuera de mettre en œuvre des mesures visant à réduire au minimum les effets négatifs de l'altération de l'habitat, à améliorer les passages migratoires de l'espèce, à accroître la durabilité des pêches à l'anguille (y compris la pêche à la civelle), et à améliorer la science et les données sur l'espèce. Ces mesures continueront d'être surveillées afin de garantir leur pertinence et leur efficacité pour protéger et conserver l'espèce.

La conservation et la protection de l'anguille sont une responsabilité partagée, et le MPO s'engage à continuer de collaborer avec les groupes autochtones, les provinces, les partenaires, les parties prenantes, et tous les Canadiens dans cette entreprise importante.

« L'anguille est importante pour de nombreuses communautés, y compris à des fins alimentaires, sociales et rituelles autochtones. Le gouvernement du Canada continuera de protéger cette espèce en vertu de la Loi sur les pêches, tout en soutenant la durabilité des pêches au Canada atlantique, et au Québec.

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Cette décision et la documentation à l'appui seront publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 17 décembre 2025.

le 17 décembre 2025. L'anguille ( Anguilla rostrata ) est une espèce de poisson catadrome, qui évolue aussi bien en eau marine qu'en eau douce tout au long de son cycle de vie. L'espèce ne possède qu'une seule population mondiale, qui s'étend de l'ouest de l'océan Atlantique, de la mer des Caraïbes jusqu'au Groenland et en Islande, y compris la mer des Sargasses, où elle fraie.

) est une espèce de poisson catadrome, qui évolue aussi bien en eau marine qu'en eau douce tout au long de son cycle de vie. L'espèce ne possède qu'une seule population mondiale, qui s'étend de l'ouest de l'océan Atlantique, de la mer des Caraïbes jusqu'au Groenland et en Islande, y compris la mer des Sargasses, où elle fraie. Au Canada, l'anguille se trouve dans toutes les eaux douces, estuaires et eaux marines reliées à l'océan Atlantique, des chutes du Niagara dans les Grands Lacs jusqu'à la côte du centre du Labrador.

Un processus national mené en 2024 par le Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS), une organisation qui coordonne l'examen scientifique par les pairs et les avis pour Pêches et Océans Canada (MPO), a révélé que l'abondance de la population à travers le Canada est restée relativement stable au cours des deux dernières décennies.

Les principales menaces identifiées pour l'anguille sont l'altération de l'habitat, les barrages et turbines, les prises de la pêche, les changements des conditions océaniques liés aux changements climatiques, les contaminants et les parasites.

La ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature est responsable de l'administration globale de la Loi sur les espèces en péril (LEP); cependant, la ministre des Pêches est la ministre compétente des espèces aquatiques en vertu de la LEP.

(LEP); cependant, la ministre des Pêches est la ministre compétente des espèces aquatiques en vertu de la LEP. L'anguille a été évaluée comme menacée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Pour chaque espèce évaluée comme étant à risque par le COSEPAC, le gouverneur en conseil est tenu en vertu de la LEP de prendre la décision d'« inscrire sur la liste », de « ne pas inscrire » ou de « renvoyer » une espèce aux fins d'étude du COSEPAC pour un réexamen ou plus d'information.

À la CoP20 de la CITES, le Canada soutient une solution distincte axée sur le partage international des données et la traçabilité pour les pêches de l'anguille, afin de garantir que le commerce mondial de l'anguille soit transparent, fondé sur la science, et ne compromette pas les efforts de conservation.

