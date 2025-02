OTTAWA, ON, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Trop de Canadiens et de Canadiennes des communautés noires continuent à subir du racisme systémique, y compris dans leur milieu de travail. Le gouvernement du Canada prend davantage de mesures pour favoriser un environnement sûr, sain et inclusif, où tout le personnel peut s'épanouir.

Dans le cadre de ces travaux, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, présidente du Conseil du Trésor, a présenté 3 nouvelles initiatives qui s'inscrivent dans le Plan d'action pour les fonctionnaires noir•es :

le Programme à l'intention des futurs directeurs et futures directrices, par l'intermédiaire de l'École de la fonction publique du Canada (EFPC), pour soutenir 100 fonctionnaires noir•es dans leur accession à des postes de direction;

(EFPC), pour soutenir 100 fonctionnaires noir•es dans leur accession à des postes de direction; le Programme de perfectionnement pour les gestionnaires et les superviseurs et superviseures noir•es, par l'intermédiaire de l'EFPC, pour aider 300 fonctionnaires noir•es à perfectionner leurs compétences en leadership;

l'Initiative de formation en deuxième langue officielle, dirigée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), qui offrira des options de formation flexibles à plus de 500 fonctionnaires noir•es chaque année, y compris des programmes autodirigés en ligne et des séances de groupe en ligne à temps partiel dirigées par des instructeurs et instructrices.

Ces initiatives contribueront à faire en sorte que le personnel noir de la fonction publique soit reconnu pour ses importantes contributions et qu'il ait toutes les possibilités de réussir.

Le gouvernement élargit également les services de counseling professionnel et d'encadrement de la fonction publique par l'intermédiaire de la Commission de la fonction publique, afin d'offrir un soutien individuel en matière de développement de carrière à 100 fonctionnaires des communautés noires qui participeront au programme cette année.

Le SCT a réalisé des progrès par rapport aux initiatives annoncées en février dernier dans le cadre du Plan d'action, notamment :

l'embauche de plus de 40 nouveaux professionnels et nouvelles professionnelles de la santé mentale appartenant à des communautés noires qui apportent leur soutien aux fonctionnaires de ces communautés et aux membres de leur famille proche dans le cadre du Programme d'aide aux employés de Santé Canada , lequel est offert dans plus de 90 ministères et organismes fédéraux;

, lequel est offert dans plus de 90 ministères et organismes fédéraux; le lancement de 2 cohortes de candidats et de candidates des communautés noires du Programme de développement en leadership pour les cadres supérieurs (PDLCS) pour favoriser le développement de carrière des cadres de ces communautés. À l'heure actuelle, 50 cadres y participent et devraient terminer le programme en avril 2025. Les candidatures sont actuellement recherchées pour les 2 prochaines cohortes de 50 cadres, qui commenceront en septembre 2025.

Le travail sur le Plan d'action pour les fonctionnaires noir•es, principalement dirigé par le Groupe de travail pour les fonctionnaires noir•es, se poursuit en consultation avec le personnel et des cadres des communautés noires à chaque étape, de la conception à la mise en œuvre, afin de garantir des lieux de travail qui sont gratifiants et inclusifs pour le personnel noir dans l'ensemble du gouvernement du Canada.

Citations

« Notre gouvernement s'engage à soutenir la sécurité et la réussite des fonctionnaires noir•es dans tous les lieux de travail fédéraux. Je tiens à saluer le Groupe de travail pour les fonctionnaires noir•es pour le travail accompli à ce jour, et dont les efforts sont essentiels à notre volonté de bâtir une fonction publique équitable et inclusive, où toutes les personnes peuvent réussir. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, présidente du Conseil du Trésor

« Chaque personne, indépendamment de sa race, de son origine ethnique ou de son milieu, doit se sentir en sécurité et soutenue sur son lieu de travail. Grâce au Plan d'action pour les fonctionnaires noir•es, le gouvernement du Canada progresse dans la mise en œuvre de programmes centrés sur les personnes noires afin de fournir de meilleurs soutiens qui répondent aux besoins et au bien-être du personnel noir. »

- L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

« Tous les fonctionnaires doivent se sentir soutenu•es et reconnu•es sur leur lieu de travail. Cela comprend des mesures de soutien en santé mentale qui reflètent leurs réalités vécues. L'amélioration du Programme d'aide aux employés permettra aux fonctionnaires noir•es d'avoir accès à des mesures de soutien en santé mentale qui répondent à leurs besoins particuliers. »

- L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Les faits en bref

Les budgets de 2022 et de 2023 ont permis d'affecter près de 50 millions de dollars à la création et au développement du Plan d'action pour les fonctionnaires noir•es afin de mettre en place des programmes de développement de carrière et des aides en matière de santé mentale pour le personnel noir de la fonction publique.

de 2023 ont permis d'affecter près de 50 millions de dollars à la création et au développement du Plan d'action pour les fonctionnaires noir•es afin de mettre en place des programmes de développement de carrière et des aides en matière de santé mentale pour le personnel noir de la fonction publique. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Plan d'action, les fonctionnaires peuvent communiquer avec le Groupe de travail pour les fonctionnaires noir•es à l'adresse [email protected] .

. Depuis le lancement du Plan d'action pour les fonctionnaires noir•es, Santé Canada a augmenté le nombre de professionnels et professionnelles noir•es de la santé mentale, qui est passé à 100.

a augmenté le nombre de professionnels et professionnelles noir•es de la santé mentale, qui est passé à 100. Au cours de l'exercice 2022-2023, 11 771 personnes se sont déclarées noires sur un total de 253 411 dans l'administration publique centrale, soit 4,6 %. Parmi ces personnes, 203 cadres ont déclaré appartenir aux communautés noires sur un total de 7 643, ce qui représente 2,7 % de l'effectif des cadres.

Selon le rapport 2022-2023 sur l'équité en matière d'emploi dans la fonction publique du Canada , comparativement aux autres groupes visés par l'équité en matière d'emploi, la proportion de fonctionnaires noir•es est plus élevée dans la fourchette salariale de 50 000 $ à 74 999 $ et plus faible dans toutes les autres fourchettes salariales comprises entre 75 000 $ et 250 000 $.

