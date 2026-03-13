OTTAWA, ON, le 13 mars 2026 /CNW/ - Le saumon atlantique sauvage a un statut emblématique au Canada atlantique et au Québec. Il revêt une grande importance culturelle et économique et fait partie intégrante de l'histoire et de l'identité du Canada. Le gouvernement du Canada s'emploie à assurer la conservation et le rétablissement de cette espèce dans le cadre de la Stratégie nationale du Canada pour assurer l'avenir du saumon atlantique.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, l'honorable Joanne Thompson, a annoncé quatre projets qui font progresser la vision de la Stratégie, soit de créer les conditions pour la prospérité du saumon atlantique. Ensemble, ces projets permettent de mettre au point les outils et les structures de gouvernance et de développer les connaissances nécessaires à l'orientation de la mise en œuvre de la Stratégie sur 12 ans.

Pêches et Océans Canada appuie quatre projets avec les partenaires suivants :

Le Secrétariat du Congrès des chefs des Premières Nations de l'Atlantique dirige l'approche de gouvernance collaborative de la Stratégie visant à renforcer la gouvernance, les connaissances et la collaboration dirigées par les Autochtones pour la conservation, la protection et le rétablissement du saumon atlantique et de ses habitats pour assurer la survie pour les générations futures.

L'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador coopère avec les communautés pour recueillir le savoir autochtone sur le saumon atlantique et tenir des tables rondes autochtones qui permettent de promouvoir l'intégration de l'approche de la double perspective.

La Fédération du saumon atlantique dirige le projet d'évaluation de la connectivité de l'habitat et de priorisation des obstacles qui vise à améliorer l'évaluation, la surveillance et la production de rapports sur la connectivité entre les milieux d'eau douce pour le saumon atlantique.

La Fondation pour la conservation du saumon atlantique organise des symposiums interprovinciaux en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick pour échanger de l'information et des pratiques exemplaires et de favoriser des discussions révélatrices avec les dirigeants de la communauté du saumon atlantique.

Ces projets contribuent aux objectifs de la Stratégie, y compris élaborer de manière collaborative les processus et les approches pour la conservation du saumon dans tout l'est du Canada; renforcer les capacités au sein des communautés et organisations autochtones et entre elles; établir des structures de gouvernance et créer des occasions de partager les connaissances, les données ou la production de rapports de façon collaborative.

Le Canada continuera de mettre à disposition les meilleures connaissances et informations pour faciliter la prise de décisions, les mesures de résilience face aux changements climatiques et l'atténuation des menaces qui pèsent sur cette espèce emblématique.

Citations

« Le saumon atlantique est étroitement lié à l'identité du Canada atlantique et du Québec. Sa protection est un engagement envers chaque personne et chaque culture qui en dépend depuis des générations. Les partenariats que nous annonçons aujourd'hui rassemblent des organisations autochtones et des chefs de file de la conservation autour d'une base commune, de manière à ce que le saumon et les communautés pour qui la ressource est précieuse puissent prospérer pendant des décennies. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

La Stratégie nationale du Canada pour assurer l'avenir du saumon atlantique 2024-2036 a été publiée le 13 mars 2025.

La Stratégie traduit ce qui a été entendu au cours des vastes efforts de mobilisation avec les organisations autochtones, les gouvernements provinciaux, les organisations communautaires et d'autres intervenants clés.

Le MPO fournit le soutien financier suivant : Le Secrétariat du Congrès des chefs des Premières Nations de l'Atlantique obtient 450 000 $. L'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador reçoit plus de 267 000 $. La Fédération du saumon atlantique se voit verser 286 000 $. La Fondation pour la conservation du saumon atlantique obtient 200 000 $.



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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]