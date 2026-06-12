Augmentation de 55 % du quota de morue du Nord : la ministre Thompson annonce les décisions de gestion rendues pour 2026 concernant la morue du Nord, la morue du nord du golfe, ainsi que le capelan de la côte nord-est et de la côte sud de Terre-Neuve-et-Labrador

ST. JOHN'S, NL, le 12 juin 2026 /CNW/ - À Terre-Neuve-et-Labrador, la pêche est plus qu'une simple industrie : c'est un mode de vie profondément ancré dans l'histoire, la culture et l'identité de la province. Depuis des générations, la morue du Nord occupe une place centrale dans notre histoire et la décision concernant la morue du Nord (2J3KL) contribuera à soutenir une pêche commerciale de la morue du Nord toute l'année.

Carte des divisions de l'OPANO pour les décisions de gestion de 2026

Pour la première fois depuis le moratoire de 1992, les plus récentes données scientifiques sur la morue du Nord indiquent que le stock se trouve dans la zone saine. Cette situation permet donc une augmentation de la pêche commerciale, ainsi que l'expansion précédemment annoncée de la pêche de subsistance de la morue du Nord.

Voici les décisions de gestion rendues pour 2026 :

Morue du Nord : Augmentation du TAC de 38 000 tonnes à 59 000 tonnes .

Augmentation du TAC de . Capelan des divisions 2J3KLPs : Le TAC demeure inchangé à 14 533 tonnes .

Le TAC demeure inchangé à . Morue du nord du golfe : Aucune pêche commerciale dirigée, et les prises totales restent limitées à 500 tonnes par année afin de favoriser le rétablissement du stock.

Ce niveau d'exploitation permettra à la morue du Nord de rester sur la bonne voie pour redevenir un moteur important de l'économie de la pêche à Terre-Neuve-et-Labrador. Ce résultat est le fruit de plusieurs années de décisions fondées sur la science et d'une collaboration continue avec les pêcheurs, les transformateurs et les intervenants du secteur.

Cette approche est fondée sur des données scientifiques examinées par des pairs et établit un équilibre entre la conservation et les possibilités économiques, ce qui permet de maintenir la durabilité de la récolte, et reflète un taux de récolte total de 12 %.

Étant donné que le quota total augmente, chaque flottille disposera en 2026 d'un volume de pêche supérieur à celui de l'année dernière.

Les quotas attribués pour la morue du Nord font également l'objet de réajustements :

Flottille côtière : 70 % du TAC, soit 41 300 tonnes, comparativement à 30 400 tonnes en 2025

: 70 % du TAC, soit 41 300 tonnes, comparativement à 30 400 tonnes en 2025 Flottille hauturière et semi-hauturière : 20 % du TAC, soit 11 806 tonnes, comparativement à 3 800 tonnes en 2025

20 % du TAC, soit 11 806 tonnes, comparativement à 3 800 tonnes en 2025 Allocations autochtones et spéciales : 10 % du TAC, soit 5 895 tonnes, comparativement à 3 801 tonnes en 2025

Ces modifications permettront de garantir que les principaux bénéficiaires de cette pêche restent les communautés côtières de Terre-Neuve-et-Labrador. Parallèlement, le secteur hauturier joue également un rôle essentiel dans le soutien aux communautés côtières et contribue à assurer un approvisionnement régulier tout au long de l'année sur les marchés mondiaux.

La santé de la morue du Nord dépend d'un écosystème sain, dans lequel le capelan occupe une place centrale. En tant que principale proie de la morue du Nord, le capelan des divisions 2J3KLPs est l'un des éléments les plus déterminants pour la santé du stock. Le TAC de capelan reste fixé à 14 533 tonnes pour 2026. Cette approche de précaution contribuera à maintenir une population de capelan plus forte afin d'assurer la vigueur de la population de morue du Nord.

Le stock de morue du nord du golfe des divisions 3Pn4RS reste dans la zone critique, toujours bien en deçà du niveau requis pour garantir une pêche commerciale durable. Afin de soutenir les efforts de rétablissement de la morue du nord du golfe, les prises totales provenant de toutes les sources, y compris la pêche de subsistance, la pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR) et les prises accessoires issues d'autres pêches commerciales, seront maintenues à un plafond de 500 tonnes par an. La pêche de subsistance représente la plus grande part des prises, et il est essentiel que l'ensemble des prises reste dans les limites du plafond fixé afin de continuer à soutenir les efforts de rétablissement. Par conséquent, aucune pêche commerciale dirigée ne sera autorisée de 2026-2027 à 2028-2029. Le stock continuera d'être surveillé de près et le plan de gestion sera réexaminé si des indications laissent entrevoir un changement significatif de l'état du stock.

Ces décisions s'inscrivent dans le cadre d'une approche claire et fondée sur la science qui créera de nouvelles occasions économiques pour les pêcheurs et les travailleurs des usines de transformation d'aujourd'hui et des générations à venir.

Citations

« La morue du Nord fait partie intégrante de notre identité à Terre-Neuve-et-Labrador. Cette augmentation du total autorisé des captures est le fruit d'une gestion fondée sur la science et d'un dialogue constructif avec les pêcheurs, les communautés autochtones, nos partenaires provinciaux et le secteur des pêches. Notre gouvernement est déterminé à poursuivre cette collaboration, car la prospérité de nos pêches va de pair avec celle des personnes et des communautés qui en dépendent. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

Le capelan est une espèce fourrage clé dont la présence est importante pour la morue du Nord et l'écosystème marin dans son ensemble.

La morue du Nord se trouve désormais dans la zone saine pour la première fois depuis le moratoire de 1992.

La morue du Nord possède aujourd'hui la plus grande biomasse du stock reproducteur (BSR) parmi tous les stocks de morue du monde.

Le processus de certification de durabilité du Marine Stewardship Council (MSC) a récemment été lancé pour la morue du Nord.

La morue du nord du golfe continue d'être dans la zone critique, et les prises doivent être limitées pour soutenir les efforts de rétablissement. Conformément au plan de rétablissement en vigueur depuis 2024, aucune pêche commerciale dirigée ne sera autorisée de 2026-2027 à 2028-2029.

Les décisions de gestion sont fondées sur des avis scientifiques, les contributions des intervenants et diverses considérations socio-économiques.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources: Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected] ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]