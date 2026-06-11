Avis aux médias - Pêches et Océans Canada fera le point sur les principales pêches commerciales exploitées à Terre-Neuve-et-Labrador

ST. JOHN'S, NL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Pêches et Océans Canada tiendra une séance d'information technique à l'intention des médias afin de faire le point sur l'approche de gestion adoptée pour les principales pêches commerciales exploitées à Terre-Neuve-et-Labrador.

Date : Vendredi 12 juin Heure : 9 h (HAT) Lieu : En ligne sur MS Teams

Les représentants des médias qui souhaitent participer sont priés de s'inscrire à l'avance en écrivant à l'adresse suivante : [email protected]

Conditions de l'embargo : En participant à la séance, les médias comprennent les conditions de l'embargo et acceptent de s'y conformer. L'embargo visant la séance d'information technique restera en vigueur jusqu'à la publication du communiqué de presse sur le site Canada.ca, vers 11 h 30 (HAT). Les participants devront s'abstenir de commenter ou de diffuser les documents ou les informations de quelque manière que ce soit jusqu'à la levée de l'embargo.

La séance d'information technique ne se déroulera pas sous le couvert de l'anonymat. En cas de violation des conditions de l'embargo, les participants et leurs organisations pourraient se voir refuser l'accès aux futures séances d'information sous embargo du gouvernement du Canada.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, Région de Terre-Neuve-et-Labrador, 709-772-3375, [email protected]