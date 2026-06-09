Le Canada lance une mission de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'océan Pacifique Nord

OTTAWA, ON, le 9 juin 2026 /CNW/ - La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) menace les stocks de poissons nationaux et internationaux, ainsi que la santé de l'écosystème océanique dans son ensemble. On estime que la pêche INN représente environ 30 pour cent de toutes les activités de pêche menées dans le monde, ce qui a des conséquences négatives sur l'équité des marchés et les chaînes d'approvisionnement mondiales en produits de la mer. Alors que les changements climatiques accentuent la pression exercée sur des stocks de poissons déjà vulnérables, comme le saumon sauvage du Pacifique, il est essentiel de renforcer les efforts de surveillance et d'application de la loi pour préserver la santé des écosystèmes et la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale.

Le Canada continue à faire sa part pour lutter contre la pêche INN afin de maintenir un environnement maritime libre, ouvert et sécuritaire. Aujourd'hui, Pêches et Océans Canada (MPO) a lancé sa quatrième patrouille annuelle en haute mer afin de détecter et de dissuader la pêche INN dans l'océan Pacifique Nord. La mission, connue sous le nom d'opération North Pacific Guard (Op. NPG), est dirigée par des agents des pêches du MPO et appuyée par la Garde côtière canadienne et la Gendarmerie royale du Canada. La patrouille canadienne comprend également des représentants de la United States Coast Guard, de la National Oceanic and Atmospheric Administration, de la Fisheries Agency of Japan et de la Republic of Korea Coast Guard.

Les agents des pêches et le personnel de soutien patrouilleront sur plus de 15 000 km en haute mer à bord du navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Sir Wilfrid Laurier, un navire polyvalent à grand rayon d'action pouvant fonctionner aux biocarburants qui sert également de brise-glace léger. Pendant deux mois, les agents des pêches exerceront les pouvoirs que leur confère le droit international pour procéder à des arraisonnements en haute mer et contrôler les activités des navires de pêche (très nombreux dans les hautes mers du Pacifique), afin de détecter les activités de pêche INN et de vérifier que les navires respectent la réglementation.

En plus de la surveillance et de l'application de la loi par voie maritime, le Canada a déployé un aéronef de surveillance aérienne à long rayon d'action à Hokkaido, au Japon. L'aéronef effectue des patrouilles aériennes quotidiennes afin de surveiller les navires de pêche et d'apporter son soutien aux pays partenaires. Le programme de surveillance aérienne du Canada a déjà permis de cerner d'importantes préoccupations en matière de conservation liées à l'enlèvement des nageoires de requins et au harponnage des dauphins, ainsi qu'à la conservation du saumon, à la pollution et au non-respect des exigences en matière de marquage des navires.

Cette mission, qui vise à lutter contre la pêche INN grâce à une action concertée, favorise l'exploitation durable des ressources marines à l'échelle mondiale, préserve les stocks halieutiques pour les générations futures et contribue à la prospérité économique et à la sécurité alimentaire du monde entier.

Citations

« Des stocks de poissons sains sont essentiels à la sécurité alimentaire, à la résilience économique et aux moyens de subsistance des communautés côtières et autochtones du Canada et du monde entier. Leur protection exige une application rigoureuse de la loi et une coopération internationale étroite. Dans le cadre de l'opération North Pacific Guard, le Canada œuvre en faveur d'une intendance responsable en tant que partenaire de confiance, afin de lutter contre les pratiques de pêche illégales et destructrices et de soutenir la durabilité à long terme de nos océans. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« La sécurité maritime n'est pas la responsabilité d'un seul pays. Elle nécessite un effort commun entre nations partageant les mêmes valeurs afin d'assurer le respect du droit international. En collaborant avec le Japon, le Canada renforce la sécurité internationale et respecte les engagements pris dans le cadre de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, tout en échangeant une expertise essentielle. Les nouveaux pouvoirs conférés à la Garde côtière canadienne en vertu de la Loi pour renforcer les systèmes d'immigration et la sécurité frontalière au Canada, de même que son intégration au sein du ministère de la Défense nationale, lui permettent de jouer un rôle essentiel pour la sécurité et la souveraineté du Canada grâce à d'importantes missions de sécurité maritime et à un meilleur partage de l'information avec ses partenaires nationaux et internationaux. »

L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« Le Partenariat stratégique global conclu entre le Canada et le Japon, annoncé en mars par le premier ministre Carney et la première ministre Takaichi, a réaffirmé l'importance de collaborer dans le domaine de la sécurité maritime et a incité les deux pays à renforcer le partage d'informations, le soutien mutuel à leurs patrouilles respectives et la coopération en ce qui a trait à la formation. Grâce au déploiement annuel de ressources et de personnel canadiens dans le cadre de l'Op. NPG, le Canada concrétise ces engagements en renforçant la coordination et l'interopérabilité avec le Japon et d'autres partenaires régionaux. »



Ian G. McKay, ambassadeur du Canada au Japon et envoyé spécial pour l'Indo-Pacifique

Faits en bref

L'Op. NPG est financé par l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique, qui a reçu un total de 412,9 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre d'Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature. L'Op. NPG joue également un rôle clé dans la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, en faisant respecter le droit international et en renforçant les partenariats afin de favoriser une prospérité partagée avec les économies de la région Indo-Pacifique.

Les agents des pêches canadiens participent à l'Op. NPG depuis 2019.

Les agents des pêches effectuent des patrouilles, au titre du droit international, afin de faire respecter l'interdiction décrétée par les Nations Unies concernant les filets dérivants en haute mer et d'assurer le respect des réglementations des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) visant à lutter contre la pêche INN.

Toute infraction potentielle est traitée de manière confidentielle et fait l'objet d'une enquête menée par les États du pavillon. Les sanctions peuvent être examinées par les ORGP internationales et peuvent inclure des interdictions totales de pêcher en cas d'infractions graves.

En plus de veiller au respect des règles en vigueur, ces patrouilles ont également permis de cerner les lacunes qui existent dans la gouvernance mondiale des pêches. Ces dernières années, le Canada a dirigé plusieurs initiatives par l'intermédiaire des ORGP afin de combler ces lacunes, notamment en négociant avec succès une interdiction visant l'enlèvement des ailerons des requins, la conservation du saumon et la pollution, ainsi que d'autres règles contraignantes qui renforcent les exigences en matière de déclaration.

L'opération de cette année prévoit la participation de 19 agents des pêches du MPO, dont 4 agents qui participeront à des opérations de surveillance aérienne au Japon, ainsi que la présence d'un autre agent des pêches canadien qui se joindra à l'équipage d'un navire de patrouille japonais en tant qu'inspecteur à bord.

En plus d'assurer la surveillance et l'application de la loi, les agents des pêches recueilleront des données environnementales et des échantillons d'eau qui seront analysés au Canada et au Japon afin d'approfondir notre compréhension de l'environnement des hautes mers, et notamment de l'aire de migration de certaines espèces d'intérêt, dont le saumon du Pacifique, et d'évaluer la concentration de microplastiques présents dans l'eau.

La Garde côtière canadienne a été transférée de Pêches et Océans Canada au ministère de la Défense nationale en 2025; elle relève désormais de la sous-ministre de la Défense nationale et rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre de la Défense nationale.

Le premier ministre Carney et la première ministre japonaise Takaichi ont annoncé, le 6 mars 2026, la mise en place d'un Partenariat stratégique global comprenant un engagement à renforcer la coopération en matière de sécurité maritime, ainsi que la signature de protocoles de coopération entre Pêches et Océans Canada et la Fisheries Agency of Japan pour la lutte contre la pêche INN, et entre Pêches et Océans Canada, la Garde côtière canadienne et la Japan Coast Guard concernant l'échange d'informations.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources : Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected] ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]