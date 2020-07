SIDNEY, BC, le 3 juill. 2020 /CNW/ - La propreté d'un cours d'eau est essentielle à la santé des poissons qui y vivent. La santé des poissons est menacée lorsque les métaux, présents en concentration élevée, ne s'éliminent pas et demeurent dans l'environnement, menaçant ainsi le réseau alimentaire.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a attribué un contrat pour achever la deuxième phase du projet d'assainissement de ḰEL¸SET (autrefois Reay Creek) afin de retirer les concentrations élevées de métaux qui se trouvent dans les sédiments de l'étang de 200 mètres de long. L'été dernier, la première phase du projet d'assainissement a été achevée dans les limites du terrain de l'aéroport de Victoria.

Les travaux de nettoyage de l'étang commenceront cet été et devraient se terminer d'ici l'automne 2020. Les travaux comprendront la déviation du ruisseau autour de l'étang, l'excavation des sédiments contaminés de l'étang, le transport des sédiments vers une installation approuvée aux fins de traitement ou d'élimination, et la remise de matière propre. On estime qu'environ 3 900 mètres cubes de sédiments seront retirés de l'étang, ce qui est sept fois plus que le volume de sédiments enlevés dans le cadre des travaux de l'année dernière.

Les travaux dans le cadre du contrat de 1 144 350 $ attribué à QM Environmental feront l'objet d'une surveillance étroite de la part de Transports Canada afin de veiller à la sécurité des travailleurs et de la collectivité. Les travaux seront exécutés conformément aux lignes directrices des gouvernements fédéral et provincial, notamment celles liées à la COVID-19. Un suivi environnemental et en matière de normes de la construction sera effectué tout au long du projet pour veiller à ce que les travaux de nettoyage respectent les règlements administratifs de la ville de Sidney et évitent toute répercussion négative sur l'environnement avoisinant.

ḰEL¸SET est le nom autochtone de Reay Creek, et il est utilisé par les membres du peuple W̱SÁNEĆ. En vertu des principes de réconciliation, nous avons renommé le projet.

« L'achèvement de cette phase du projet d'assainissement du lit de ḰEL¸SET (Reay) Creek témoigne de l'engagement de notre gouvernement à nettoyer les terrains contaminés et à protéger l'environnement. Le nettoyage du lit du cours d'eau réduira les menaces à l'égard de son écosystème et du réseau alimentaire. De plus, il offrira un environnement plus sain à la truite fardée et au saumon coho. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« L'élimination de la pollution causée par les actions du passé est un aspect important de la préparation de ce lieu aux usages qu'en fera la collectivité. Grâce aux services d'approvisionnement et de gestion de projet qu'il fournit dans le cadre de la deuxième phase de ce projet d'assainissement, Services publics et Approvisionnement Canada permet l'exécution sécuritaire de ces travaux de nettoyage tout en limitant les répercussions sur l'environnement et la population locale. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Faits en bref

Le projet d'assainissement de ḰEL¸SET ( Reay) Creek est financé dans le cadre du Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux (PASCF). Le PASCF, lequel est coordonné par Environnement et Changement climatique Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada , offre des fonds pour évaluer et assainir les terrains contaminés du gouvernement.

est financé dans le cadre du Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux (PASCF). Le PASCF, lequel est coordonné par Environnement et Changement climatique et le Secrétariat du Conseil du Trésor du , offre des fonds pour évaluer et assainir les terrains contaminés du gouvernement. Les travaux d'assainissement seront exécutés selon un horaire serré, c'est-à-dire entre les périodes importantes de frai de la truite fardée et du saumon coho dans le cours d'eau de ḰEL¸SET.

La phase initiale du projet d'assainissement, qui s'est déroulée en 2019, a permis de retirer et de traiter 923 tonnes de sédiments contaminés du lit du cours d'eau qui se trouve sur les terrains de l'aéroport de Victoria .

