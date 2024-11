RENFREW, ON, le 27 nov. 2024 /CNW/ - La crise des surdoses est l'une des plus graves crises de santé publique auxquelles notre pays ait jamais été confronté. Elle est alimentée par un dangereux approvisionnement en drogues synthétiques illégales qui est imprévisible et de plus en plus toxique. Trop de personnes au Canada ont perdu la vie en raison de cette crise de santé publique. L'approche du Canada est axée sur l'accès à un continuum complet de services de soins de santé et sur l'exploitation de tous les outils à notre disposition pour mettre les gens en contact avec les soins et assurer la sécurité des communautés.

Aujourd'hui, Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi d'un financement de 1,8 million de dollars au Mackay Manor pour son projet « Renfrew County Mobile Substance Use Service ». Ce projet élargira l'accès aux soins de réduction des risques et de consommation de substances dans le comté de Renfrew en concevant et en mettant en œuvre un service mobile intégré de consommation de substances, utilisé par un ambulancier paramédical, un travailleur social, un travailleur de soutien par les pairs et par les aînés/gardiens des savoirs traditionnels.

Le projet intègre des partenaires tels que les services communautaires de gestion du sevrage, les ambulanciers communautaires, les agences communautaires de santé mentale et de traitement des dépendances, les hôpitaux et les unités locales de santé publique, afin d'offrir des services et/ou des références pour la gestion de cas, la navigation dans le système, le logement, la thérapie par agonistes opioïdes, le soin des blessures, les tests de dépistage de drogues et les consultations virtuelles.

Les mesures prises par le gouvernement du Canada pour réduire les méfaits liés à la consommation de substances sont ancrées dans la nouvelle Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances, qui définit l'approche du Canada pour faire face à la crise des surdoses et à d'autres méfaits liés à la consommation de substances.

Nous continuerons à soutenir les partenaires communautaires et les organismes qui s'efforcent de sauver des vies.

« Nous sommes conscients du bilan tragique de la consommation de substances sur les familles, les amis et les communautés partout au Canada. Notre approche globale et compatissante cherche à réduire les méfaits et à sauver des vies. Nous soutenons les organismes communautaires profondément enracinés dans leurs communautés, qui ont la confiance de leurs clients et qui disposent des connaissances de première main permettant un changement réel dans la vie des gens. Nous mettons tout en œuvre pour mettre fin à cette crise et façonner un avenir plus sûr, plus sain et plus solidaire pour toutes les populations du Canada. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Nous adoptons une approche globale et compatissante face à cette crise de santé publique. Des organismes tels que le Manoir Mackay travaillent sans relâche pour apporter un soutien essentiel et aiguiller les personnes aux soins. Notre soutien aux organismes communautaires se poursuivra en vue d'améliorer l'accès à toute une série de services de santé, notamment les traitements, et de sauver des vies. »

Élisabeth Brière

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Nous sommes reconnaissants de cette contribution financière du PUDS, car elle permettra au comté de Renfrew et à ses partenaires de soutenir et d'améliorer le travail continu de Mesa, qui vient en aide aux personnes de la communauté touchées par des troubles liés à la dépendance, et qui souhaitent obtenir de meilleurs résultats en matière de santé. »

Peter Emon

Président du conseil de comté de Renfrew

Grâce aux investissements annoncés dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada fournit 144 millions de dollars par l'entremise du PUDS pour financer des services de soutien communautaire et d'autres interventions de santé publique fondées sur des preuves.

fournit 144 millions de dollars par l'entremise du PUDS pour financer des services de soutien communautaire et d'autres interventions de santé publique fondées sur des preuves. Depuis 2017, près de 700 millions de dollars ont été investis dans plus de 430 projets dans le cadre du PUDS de Santé Canada .

. Parmi les outils dont dispose le gouvernement du Canada pour sensibiliser à la consommation de substances et à la dépendance figure la campagne Allégeons le fardeau, destinée aux hommes de métier, qui sont touchés de manière disproportionnée par la consommation de substances et la dépendance.

pour sensibiliser à la consommation de substances et à la dépendance figure la campagne Allégeons le fardeau, destinée aux hommes de métier, qui sont touchés de manière disproportionnée par la consommation de substances et la dépendance. Le programme pour les écoles Soyez au fait: Sensibilisation du public sur les opioïdes se poursuit également pour informer les jeunes sur ces sujets, notamment sur les faits concernant la crise des surdoses, le fentanyl, la reconnaissance des signes d'une surdose et le rôle de la naloxone. Ces séances peuvent être données en personne ou virtuellement, dans les écoles secondaires de tout le pays.

