OTTAWA, ON, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé des mesures de contrôle permanentes à compter du 19 décembre 2025 pour le carisoprodol, un sédatif présent sur les marchés illicites de drogues partout dans le monde.

Le carisoprodol est utilisé dans certains pays comme relaxant musculaire et a des effets sédatifs similaires à ceux des benzodiazépines. Sa vente n'est pas autorisée au Canada. Compte tenu des preuves de son utilisation abusive et de son détournement dans d'autres pays, ces nouvelles réglementations garantiront que les forces de l'ordre et les services frontaliers continueront de disposer des outils nécessaires pour mettre fin à son importation, sa distribution et son utilisation illégales. Toute personne se livrant à des activités non autorisées avec cette substance pourrait faire l'objet de sanctions pénales en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Des contrôles temporaires sur le carisoprodol ont été mis en place le 27 février 2025, en vertu d'un arrêté ministériel d'urgence d'une durée d'un an. Depuis cet arrêté ministériel, les services frontaliers ont réussi à intercepter et à empêcher l'entrée au Canada de cargaisons illégales de carisoprodol.

Ce travail s'inscrit dans le cadre du Plan frontalier du Canada, qui vise à renforcer la sécurité aux frontières, notamment en détectant et en perturbant le commerce illégal de drogues.

« Notre gouvernement s'engage à poursuivre le renforcement des mesures rigoureuses de contrôle des drogues au Canada afin de protéger la santé publique et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens. Nous continuerons de répondre aux nouvelles menaces à mesure qu'elles se présenteront et veillerons à ce que les forces de l'ordre et les services frontaliers canadiens disposent des outils nécessaires pour lutter contre les drogues illégales présentes dans nos communautés et à nos frontières. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Ce contrôle permanent donne aux organismes d'application de la loi les outils dont ils ont besoin pour empêcher l'entrée de substances dangereuses au pays et soutient l'engagement de notre gouvernement à lutter contre le crime organisé transnational et le trafic de drogues illicites dont ces criminels tirent profit. Notre Plan frontalier contribue à renforcer la sécurité des Canadiens. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre de la Sécurité publique

« L'annonce faite aujourd'hui envoie un message clair au crime organisé : le Canada est déterminé à éliminer les drogues illégales et à assurer la sécurité de nos communautés. Nous continuerons de prendre des mesures pour contrôler les substances liées au marché illégal des drogues. »

Kevin Brosseau

Tsar du fentanyl

Santé Canada publie le règlement définitif dans la Gazette du Canada , partie II, afin de contrôler le carisoprodol en vertu de l'annexe IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées .

, partie II, afin de contrôler le carisoprodol en vertu de l'annexe IV de la et du . Dans le cadre du Plan frontalier du Canada, le gouvernement fédéral prend des mesures concrètes pour assurer la sécurité des communautés des deux côtés de la frontière.

Le Comité d'experts de l'Organisation mondiale de la santé sur la pharmacodépendance a publié un rapport d'examen critique sur le carisoprodol, qui résume les preuves d'abus et de détournement de ce médicament vers les marchés illicites dans plusieurs pays à travers le monde.

