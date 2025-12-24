OTTAWA, ON, le 24 déc. 2025 /CNW/ -

Résumé

Produit : Médicaments non homologués, y compris des peptides injectables et des médicaments contrôlés

Médicaments non homologués, y compris des peptides injectables et des médicaments contrôlés Problème : Produits de santé - Produit non homologué; Sécurité des produits

Produits de santé - Produit non homologué; Sécurité des produits Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas ces produits. Consultez un professionnel de la santé agréé si vous avez utilisé ces produits et que vous vous inquiétez pour votre santé. N'achetez pas et n'utilisez pas de médicaments non homologués. N'achetez des médicaments sur ordonnance qu'auprès de pharmacies agréées.

Produits concernés

Produits de santé non homologués saisis chez Rize Fitness (188, rue Smithe, Vancouver, Colombie-Britannique) et vendus en ligne, notamment :

Catégorie Nom du produit Médicaments peptidiques injectables PHX Labs Semaglutide (5 mg et 10 mg) PHX Labs AOD-9604 5 mg PHX Labs CJC-1295 5 mg PHX Labs Epithalon 10 mg PHX Labs GHK-CU 50 mg PHX Labs Glow 70 mg (BPC 10 mg/TB-500 10 mg/GHK-Cu 50 mg) PHX Labs Ipamorelin 10 mg PHX Labs Kisspeptin-10 mg PHX Labs Klow 80 mg (BPC 10 mg/TB-500 10 mg/GHK-Cu 50 mg/KPV 10 mg) PHX Labs MOTS-C (10 mg et 40 mg) PHX Labs SS-31 10 mg PHX Labs TB-500 10 mg PHX Labs Tesamorelin 10 mg PHX Labs Thymosine Alpha-1 10 mg PHX Labs Retatrutide 5 mg PHX Labs Melanotan-2 10 mg PHX Labs CJC-1295 DAC 5 mg PHX Labs DSIP 5 mg PHX Labs 5-AMINO-IMQ 5 mg PHX Labs SLU-PP-332 PHX Labs HGH Somatropine (12 UI et 15 UI) PHX Labs BPC-157 Composé de testostérone injectable PHX Labs Cypionate de testostérone USP 250 MG/ML Médicaments sur ordonnance PHX Labs D3 10 000 AVEC K2 Médicaments contrôlés NutriDyn DHEA 25 mg

Problème

Santé Canada met en garde les consommateurs au sujet de plusieurs produits de santé non homologués qui ont été saisis chez Rize Fitness, situé au 188, rue Smithe, à Vancouver, en Colombie-Britannique, et vendus sur le site Web phxlab.net. Santé Canada n'a homologué aucun des produits qui ont été saisis ou vendus sur le site Web, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été évalués pour leur innocuité, leur efficacité et leur qualité. La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. À la demande de Santé Canada, l'entreprise a cessé de faire la promotion et la vente de produits de santé non homologués, et a notamment fermé son site Web.

Les produits saisis sont étiquetés comme contenant des ingrédients pharmaceutiques sur ordonnance, contrôlés ou autres, et beaucoup se présentent sous forme injectable. Ces produits comprennent des peptides injectables et des composés de testostérone, souvent utilisés pour la musculation, la lutte contre le vieillissement, l'amélioration des performances sportives ou la perte de poids. De nombreux peptides injectables sont réglementés comme des médicaments sur ordonnance au Canada.

Les médicaments non homologués peuvent :

interagir avec d'autres médicaments qu'une personne pourrait prendre;

contenir des ingrédients, des additifs ou des contaminants à haut risque qui peuvent ou non être indiqués sur l'étiquette;

ne pas avoir été fabriqués ou stockés dans des conditions sécuritaires.

Les médicaments sur ordonnance ne doivent être utilisés que sous la supervision d'un professionnel de la santé, car ils sont destinés à traiter des affections spécifiques et peuvent entraîner des effets secondaires graves. Les médicaments injectables non homologués comportent des risques supplémentaires, notamment des infections, des réactions allergiques et d'autres effets indésirables graves dus à la contamination, à une manipulation incorrecte ou à une administration dangereuse.

Si d'autres problèmes de sécurité sont décelés, Santé Canada prendra les mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité publiques, notamment en communiquant des mises à jour, au besoin.

Ce qu'il faut faire

Informations supplémentaires

Contexte

En plus des renseignements généraux ci-dessus, Santé Canada fournit des renseignements supplémentaires sur la sécurité de certains produits afin d'informer davantage les consommateurs des risques auxquels ils peuvent être exposés lorsqu'ils prennent des produits de santé non homologués achetés chez Rize Fitness et sur le site Web phxlab.net.

La DHEA (déhydroépiandrostérone) est une substance contrôlée en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Elle peut causer des taux anormalement élevés d'hormones féminines et d'hormones masculines dans l'organisme et peut augmenter le risque de cancer de la prostate, du sein et d'autres cancers hormono-sensibles. Les effets indésirables possibles comprennent des maladies cardiovasculaires graves et des changements de la fertilité et de la production de spermatozoïdes. La DHEA peut provoquer de l'acné et une pilosité masculine chez les femmes (hirsutisme). Les personnes ayant des antécédents d'arythmie cardiaque, de troubles de la coagulation sanguine, de maladies du foie et les personnes enceintes ou qui allaitent devraient éviter de prendre de la DHEA. La DHEA peut également aggraver les troubles psychiatriques et augmenter le risque de manie chez les personnes souffrant de troubles de l'humeur en raison d'interactions médicamenteuses avec des antipsychotiques et d'autres médicaments contre les troubles de l'humeur. Les produits contenant de la DHEA non homologués n'ont pas été examinés par Santé Canada et peuvent présenter de graves risques pour la santé.

Le sémaglutide est disponible uniquement sur ordonnance au Canada et se présente sous forme injectable ou sous forme de comprimés à prendre par voie orale. Le sémaglutide est généralement bien toléré, mais il peut être associé à des risques importants, notamment des effets secondaires gastro-intestinaux, une pancréatite, une détérioration de la fonction rénale, une hypoglycémie (lorsqu'il est associé à d'autres médicaments contre le diabète), des tumeurs thyroïdiennes potentielles, des complications de la rétinopathie diabétique, des réactions d'hypersensibilité et un retard de la vidange gastrique qui peut présenter des risques si le patient subit une intervention nécessitant une sédation.

Les composés de testostérone, tels que le propionate de testostérone, le phénylpropionate de testostérone, l'isocaproate de testostérone, le canoate de testostérone, l'énanthate de testostérone et le décanoate de testostérone, sont des stéroïdes anabolisants synthétiques. Ils ont été associés à de nombreux risques importants pour la santé, dont certains sont permanents et peuvent même être mortels. Ces composés peuvent entraîner des effets secondaires graves, notamment des problèmes cardiaques, une rétention d'eau, des changements d'humeur, des troubles du sommeil et de la respiration, des lésions rénales, des troubles digestifs, des douleurs musculaires et articulaires, et un taux élevé de lipides sanguins. Chez les hommes, ils peuvent entraîner une infertilité, une réduction de la taille des testicules, une augmentation du volume des seins et des problèmes de prostate. Chez les femmes, ils peuvent provoquer l'apparition de caractéristiques masculines telles que la pilosité faciale, une voix plus grave et la perte de cheveux. Chez les enfants, ils peuvent perturber la croissance normale et la puberté. Ils peuvent également créer une dépendance, et une exposition accidentelle chez les enfants peut entraîner un développement sexuel précoce. Ces composés ne doivent pas être utilisés par les personnes atteintes d'un cancer, d'une maladie cardiaque ou rénale, d'hypertension artérielle, de diabète ou ayant des antécédents d'accident vasculaire cérébral ou de caillots sanguins, et ils ne doivent pas être utilisés pendant la grossesse ou l'allaitement.

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 866 225-0709, [email protected]