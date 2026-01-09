Produit : Cialis de contrefaçon (comprimés de tadalafil de 20 mg) et Viagra de contrefaçon (comprimés de sildénafil de 100 mg)

Cialis de contrefaçon (comprimés de tadalafil de 20 mg) et Viagra de contrefaçon (comprimés de sildénafil de 100 mg) Problème : Produits de santé - Sécurité des produits, produits non homologués

Produits de santé - Sécurité des produits, produits non homologués Ce qu'il faut faire : Cessez immédiatement d'utiliser ces produits et éliminez-les de manière sécuritaire. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ces produits et que vous vous inquiétez pour votre santé. N'achetez des médicaments sur ordonnance qu'auprès de pharmacies agréées.

Produits visés

Cialis, comprimés de tadalafil de 20 mg, date d'expiration avril 2028, lot 05668

Viagra, comprimés de sildénafil de 100 mg, date d'expiration 1er mars 2026, lot 07R0064A, NDC 0069-4220-30

Problème

Santé Canada a saisi du Cialis et du Viagra de contrefaçon chez Bitco Distribution à Mississauga, en Ontario. Bien que Bitco n'ait pas été en mesure d'indiquer les points de vente qui ont reçu les produits contrefaits, nous pensons que la distribution s'est limitée aux détaillants du sud de l'Ontario (y compris la région du Grand Toronto, Mississauga, Hamilton, Niagara Falls et Waterloo).

Bien que les produits Viagra comportent un code national de médicament (NDC), ce qui pourrait amener les détaillants à croire que ce produit est homologué aux États-Unis, le fabricant a confirmé que le produit est contrefait. Le fabricant de Cialis a également confirmé que le produit saisi est contrefait.

La vente de produits de santé contrefaits au Canada est illégale. Les médicaments contrefaits sont fabriqués de façon à ressembler aux produits authentiques, mais ils ne sont pas identiques et peuvent poser de graves risques pour la santé. Santé Canada n'en a pas évalué l'innocuité, l'efficacité et la qualité et ils peuvent :

ne pas contenir de médicament du tout;

contenir une dose plus élevée que celle indiquée sur l'étiquette;

contenir des contaminants ou des ingrédients cachés dangereux.

Les produits saisis, tout comme le Cialis et le Viagra authentiques, sont étiquetés comme contenant du tadalafil ou du sildénafil, soit des médicaments d'ordonnance. Le tadalafil et le sildénafil ne doivent être pris que sous la supervision d'un professionnel de la santé. Ils ne doivent pas être utilisés par les personnes prenant des médicaments à base de nitrate (p. ex., nitroglycérine), car ils peuvent causer une hypotension potentiellement mortelle. Les personnes ayant des problèmes cardiaques sont plus susceptibles de présenter des effets secondaires cardiovasculaires, tels qu'une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, des douleurs thoraciques, une hypertension artérielle et une arythmie cardiaque. D'autres effets secondaires possibles comprennent les maux de tête, la rougeur au visage, l'indigestion, les étourdissements, les troubles de la vision et la perte auditive.

Le meilleur moyen de s'assurer de l'authenticité d'un médicament sur ordonnance est de l'acheter dans une pharmacie agréée, sur présentation d'une ordonnance médicale. Les médicaments sur ordonnance ne doivent être utilisés que sous la supervision d'un professionnel de la santé, car ils servent à traiter des problèmes de santé précis et peuvent causer des effets secondaires graves.

Ce qu'il faut faire :

