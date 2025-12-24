OTTAWA, ON, le 24 déc. 2025 /CNW/ -

Résumé

Produit : Médicaments non homologués, y compris des médicaments injectables sur ordonnance et des médicaments contrôlés

Médicaments non homologués, y compris des médicaments injectables sur ordonnance et des médicaments contrôlés Problème : Produits de santé - Produit non homologué; Sécurité des produits

Produits de santé - Produit non homologué; Sécurité des produits Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas ces produits. Consultez un professionnel de la santé agréé si vous avez utilisé ces produits et que vous vous inquiétez pour votre santé. N'achetez pas et n'utilisez pas de médicaments non homologués. N'achetez des médicaments sur ordonnance qu'auprès de pharmacies agréées.

Produits concernés

Produits de santé non homologués saisis, notamment :

Catégorie Nom du produit Entreprise Peptides injectables Centaurian Labs TB 500 Maxximus Supplements

(22214, chemin Dewdney Trunk) Griffin Semaglutide 5 MG North Star TB500 5 MG Retra 5 mg GLP-1A 3RDF True North BPC-157 5 MG True North Peptides Semaglutide 5 mg True North TB-500 5 mg (Ac-LKKTETQ) Centaurian Labs TB500 Cutting Edge Nutrition

(20306, chemin Dewdney Trunk) CRP Canadian Research Peptides Semaglutide Griffin Semaglutide 5 mg North Star BPC157 - TB500 North Star Semaglutide RETRA 5 mg True North Ipamorelin True North Melanotan True North TB-500 True North Tirzepatide True North Semaglutide Stéroïdes anabolisants injectables A Summit Trenbolone Enanthate 300 mg/ml Maxximus Supplements

(22214, chemin Dewdney Trunk) Summit Trenbolone Enanthate 200 mg/ml

(flacon de 10 ml) AI PHARMA Anavar (oxandrolone) Cutting Edge Nutrition

(20306, chemin Dewdney Trunk) AI PHARMA Deca Durabolin (décanoate de nandrolone) AI PHARMA Masteron Enanthate AI PHARMA Trembolone Enenthate 200 mg AI PHARMA Trembolone Enenthate 250 mg AI PHARMA Acétate de trenbolone Evolution Primobolan FORZA Deca Durabolin 300 mg/mL FORZA Équipoise 300 mg/mL FORZA Propionate de Masteron 150 mg/mL FORZA Nandrolone phénylpropionate 150 mg/mL FORZA Parabolan 100 mg/mL FORZA Sustanon 250 mg/mL FORZA Énantate de trenbolone FORZA Winstrol 500 mg (suspension injectable

de stanozolol) Summit Propionate de drostanolone 100 mg/mL Summit Nandrolone décanoate 200 mg/mL Summit Nandrolone phénylpropionate 100 mg/mL Summit Trenbolone Enanthate 200 mg/mL Sun Pharma Primobolan 100 Syn Pharma Drostanosyn (drostanolone énanthate) Composés de testostérone injectables Forza Farmaceutica Propionate de testostérone USP

100 mg/ml Maxximus Supplements

(22214, chemin Dewdney Trunk) AI Pharma Propionate de testostérone 200 mg/mL AI Pharma Propionate de testostérone 200 mg/mL Cutting Edge Nutrition

(20306, chemin Dewdney Trunk) FORZA Testostérone 100 mg/mL FORZA Testostérone 400 USP 400 mg/mL FORZA Testostérone cypionate 250 mg/mL FORZA Testostérone énanthate 250 mg/mL FORZA Testostérone Propionate 100 mg/mL Summit Testostérone 100 mg/mL Summit Testostérone Cypionate 200 mg/mL Summit Testostérone énanthate 250 mg/mL Autres médicaments injectables sur ordonnance Forza Farmaceutica 1 FLACON (HCG) Gonadotrophine

chorionique humaine 5000 MG + 1 FLACON 10 ML Eau

bactériostatique Maxximus Supplements

(22214, chemin Dewdney Trunk) Gonasi HP 5000 UI Gonadotropine chorionique 1 ml Cutting Edge Nutrition

(20306, chemin Dewdney Trunk) Norvotrop (somatropine) 10 UI Stéroïdes anabolisants Summit Turinabol 25 mg Cutting Edge Nutrition

(20306, chemin Dewdney Trunk) Summit Turinabol 25 mg FORZA Anadrol (oxymétholone) 25 mg FORZA Proviron (mestérolone) 25 mg FORZA Anavar (oxandrolone) 10 mg FORZA Superdrol (méthastérone) 10 mg FORZA Dianabol 25 mg FORZA Turinabol 10 mg MSRA Forza Farmaceutica Testolone/USP RAD - 140 comprimés

oraux 10 mg Maxximus Supplements

(22214, chemin Dewdney Trunk) Hardcore Series MYO-RAD (testolone) Hardcore Series MYO-YK (myostine) FORZA Ostarine 10 mg Cutting Edge Nutrition

(20306, chemin Dewdney Trunk) FORZA Testolone 10 mg Hardcore Series MYO-HER (ostarine MK-2866) Hardcore Series MYO-RAD (testolone) Hardcore Series MYO-S4 (andarine) Hardcore Series MYO-STA PRO (MK-2866) Hardcore Series MYO-YK (myostine YK-11) Summit SARM LGD-4033 Summit SARM Ostarine Les études de recherche sur les peptides SARM Ostarine Médicaments sur ordonnance Hardcore Series OZEMPK (semaglutide Oral) Maxximus Supplements

(22214, chemin Dewdney Trunk) DAS LABS Mother Bucker (Miami et Orange Cream) (rauwolfia) DAS LABS Mother Bucker (Strawberry Super Sets) (rauwolfia) Forza Farmaceutica Lipo X USP Sulfate de salbutomol et

sibutramine

Comprimé oral 125 mg Hardcore Series Enclomiphène Innovagen Finastéride Fincar Innovagen Helios (albutérol) Innovagen Isotrétinoïne Accutane Innovagen Ivermectine Innovamectin 3 mg FORZA LIPO X (sulfate de salbutamol et sibutramine) AI PHARMA Arimidex 1 mg (anastrozole) Cutting Edge Nutrition

(20306, chemin Dewdney Trunk) AI PHARMA Aromasin AI PHARMA Clentab DAS LABS Mother Bucker (Miami, Orange Cream, Strawberry

Super Sets) FORZA Armidex (anastrozole) FORZA Cialis 25 mg (tadalafil) FORZA Clenbutérol 50 mcg FORZA Clenbutérol 200 mcc/mL FORZA Clomid (citrate de clomifène) FORZA Cytomel 25 mcg (liothyronine sodique) FORZA Gonadotrophine chorionique humaine 5000 mg FORZA Viagra 50 mg (sildénafil) FORZA Viagra/Cialis 50 mg (sildénafil/tadalafil) FORZA LIPO X (sulfate de salbutamol et sibutramine) Hardcore Series Enclomiphène Innovagen Accutane Isotrétinoïne 10 mg Innovagen Fincar Finastéride 2,5 mg Innovagen Innovamectin Ivermectine 3 mg Summit Clenbutérol HCl FORZA Nolvadex 25 mg (citrate de tamoxifène) Médicaments contrôlés Hardcore Series DHEA Maxximus Supplements

(22214, chemin Dewdney Trunk) Hardcore Series DHEA Cutting Edge Nutrition

(20306, route Dewdney Trunk) Autres médicaments non autorisés Hardcore Series MYO-HGH Pro (ibutamoren MK677) Maxximus Supplements

(22214, chemin Dewdney Trunk) Hardcore Series MYO-SR (SR-9009 - cardarine) Hardcore Series SLU-PP-33 (récepteur non sélectif

lié à l'œstrogène) Hardcore Series MYO-TKO Blueberry Pomegranate

(GW 501516 cardarine) Hardcore Series MYO-TKO CHI-TOWN FELON

(GW501516 cardarine) AI PHARMA GW (cardarine) Cutting Edge Nutrition

(20306, chemin Dewdney Trunk) FORZA GW-501516 5 mg (GW-501516 cardarine) FORZA Ibutamoren Hardcore Series MYO-CARD (GW501516 cardarine) Hardcore Series MYO-HGH PRO (ibutamoren) Hardcore Series MYO-SR (stenabolic SR-9009) Hardcore Series MYO-TKO Blueberry Pomegranate

(GW 501516 cardarine) Hardcore Series MYO-TKO CHI-TOWN FELON

(GW501516 cardarine) Summit SARM GW-1516 (cardarine) Hardcore Series SLU-PP-33 (récepteur non

sélectif lié à l'œstrogène)

Problème

Santé Canada met en garde les consommateurs au sujet de plusieurs produits pharmaceutiques non homologués qui ont été saisis dans deux points de vente au détail à Maple Ridge, en Colombie-Britannique :

Maxximus Supplements, situé au n° 4A - 22214, chemin Dewdney Trunk

Cutting Edge Nutrition, situé au n° 4 - 20306, chemin Dewdney Trunk

Les produits saisis comprennent des peptides injectables, des modulateurs sélectifs des récepteurs androgènes (MSRA), des stéroïdes anabolisants et des composés de testostérone, souvent utilisés pour la musculation, la lutte contre le vieillissement, l'amélioration des performances sportives ou la perte de poids. Ces produits sont étiquetés comme contenant des ingrédients pharmaceutiques sur ordonnance, contrôlés ou autres.

Santé Canada n'a homologué aucun des produits saisis, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été évalués en termes de sécurité, d'efficacité et de qualité. La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. Les produits de santé homologués ont un numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres, un numéro d'identification du produit naturel (NPN) ou un numéro de médicament homéopathique (DIN-HM). Certains des produits saisis figurant dans le tableau des produits concernés ont été étiquetés avec des numéros d'identification de médicament (DIN) falsifiés.

Les médicaments non homologués peuvent :

interagir avec d'autres médicaments qu'une personne pourrait prendre;

contenir des ingrédients, des additifs ou des contaminants à haut risque qui peuvent ou non être indiqués sur l'étiquette;

ne pas avoir été fabriqués ou stockés dans des conditions sécuritaires.

Les médicaments sur ordonnance ne doivent être utilisés que sous la supervision d'un professionnel de la santé, car ils sont destinés à traiter des affections spécifiques et peuvent entraîner des effets secondaires graves. Les médicaments injectables non homologués comportent des risques supplémentaires, notamment des infections, des réactions allergiques et d'autres effets indésirables graves dus à la contamination, à une manipulation incorrecte ou à une administration dangereuse.

Si d'autres problèmes de sécurité sont décelés, Santé Canada prendra les mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité publiques, notamment en communiquant des mises à jour, au besoin.

Ce qu'il faut faire

Informations supplémentaires

Contexte

En plus des renseignements généraux ci-dessus, Santé Canada fournit des renseignements supplémentaires sur la sécurité de certains produits afin d'informer davantage les consommateurs des risques auxquels ils peuvent être exposés lorsqu'ils prennent des produits de santé non homologués achetés chez Maxximus Supplements et chez Cutting Edge Nutrition.

Stéroïdes anabolisants : L'utilisation de stéroïdes anabolisants comporte de graves risques pour la santé, notamment les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la réduction de la fécondité, le durcissement des artères, les dommages au foie, le développement de caractéristiques masculines chez les femmes (p. ex., augmentation des poils faciaux), et l'agrandissement ou la sensibilité des seins ou des mamelons chez les hommes.

L'anastrozole est un médicament délivré sur ordonnance utilisé pour traiter les patientes ménopausées atteintes d'un cancer du sein. Il ne doit être utilisé que sous la supervision d'un professionnel de santé expérimenté dans l'utilisation des médicaments anticancéreux. L'anastrozole ne doit pas être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement, ni chez les enfants ou les patientes préménopausées. Les effets secondaires graves comprennent une réaction cutanée sévère (syndrome de Stevens-Johnson), une réaction allergique avec gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge pouvant entraîner des difficultés à avaler et/ou à respirer, une angine de poitrine, une hépatite (inflammation du foie), une ostéoporose, une inflammation des tendons et une augmentation du taux de calcium dans le sang. Les autres effets secondaires comprennent des bouffées de chaleur, de l'arthrite, des douleurs et une faiblesse musculaires, le syndrome du canal carpien, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, un amincissement des cheveux et un taux élevé de cholestérol sanguin.

La cardarine (également connue sous le nom de GW501516 et GW1516), l'ibutamoren (MK-677), le stenabolic (SR-9009) et l'agoniste non sélectif des récepteurs liés aux œstrogènes SLU-PP-33 sont des substances dont aucune utilisation n'est autorisée au Canada et qui peuvent entraîner de graves risques pour la santé. Le développement clinique du GW501516 a été arrêté lorsque des toxicités, comme divers cancers, ont été découvertes à la suite d'études typiques de longue durée sur les animaux. Les effets à long terme chez l'humain sont inconnus.

Le clenbutérol est un médicament vétérinaire utilisé pour le traitement des maladies respiratoires chez les chevaux. Son utilisation chez les humains n'est pas homologuée au Canada. Convulsions, crise cardiaque, psychose et dommages aux muscles squelettiques sont des effets secondaires graves possibles du clenbutérol. Les autres effets secondaires du clenbutérol comprennent l'arythmie cardiaque (rythme cardiaque irrégulier), l'augmentation de la tension artérielle, les tremblements, la nervosité, les nausées, l'augmentation de la glycémie (taux de sucre dans le sang), les maux de tête et les étourdissements.

Le clomifène et l'enclomifène sont des médicaments sur ordonnance utilisés chez les femmes pour traiter certains types d'infertilité. Le clomifène a depuis été retiré du marché canadien pour des raisons commerciales et n'est pas approuvé pour la vente au Canada. L'enclomifène n'a jamais été approuvé au Canada. L'enclomifène est le composant actif du clomifène; par conséquent, les risques et les limites du clomifène s'appliquent également à l'enclomifène. Le clomiphène ne doit être utilisé que sous la supervision d'un professionnel de la santé expérimenté dans la prise en charge des troubles gynécologiques ou endocriniens. Le clomiphène ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Il ne doit pas être utilisé chez les patientes atteintes d'une maladie hépatique actuelle ou passée, présentant des saignements utérins anormaux d'origine inconnue, atteintes d'un type de cancer aggravé par les hormones, ou chez les patientes présentant un kyste ovarien (à l'exception de celles atteintes du syndrome des ovaires polykystiques). Les effets secondaires graves comprennent une stimulation excessive des ovaires, une réaction allergique, une vision trouble ou des taches ou des flashs devant les yeux, un accident vasculaire cérébral, des problèmes hépatiques, des maux de tête soudains et sévères, des troubles mentaux tels que la psychose et une pancréatite (inflammation du pancréas). Les autres effets secondaires comprennent des bouffées de chaleur, des douleurs abdominales (distension, ballonnements ou douleurs), une hypertrophie ovarienne et une hypertrophie des fibromes utérins. Chez les hommes, le clomifène et l'enclomifène peuvent provoquer des perturbations hormonales lorsqu'ils sont utilisés pour augmenter le taux de testostérone.

La DHEA (déhydroépiandrostérone) est une substance contrôlée en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Elle peut causer des taux anormalement élevés d'hormones féminines et masculines dans l'organisme et peut augmenter le risque de cancers de la prostate, du sein et d'autres cancers hormono-sensibles. Les effets indésirables possibles comprennent des maladies cardiovasculaires graves et des changements dans la fertilité et la production de spermatozoïdes. La DHEA peut provoquer de l'acné et une pilosité masculine chez les femmes (hirsutisme). Les personnes ayant des antécédents d'arythmie cardiaque, de troubles de la coagulation sanguine, de maladies du foie et les personnes enceintes ou qui allaitent devraient éviter de prendre de la DHEA. La DHEA peut également aggraver les troubles psychiatriques et augmenter le risque de manie chez les personnes souffrant de troubles de l'humeur en raison d'interactions médicamenteuses avec des antipsychotiques et d'autres médicaments contre les troubles de l'humeur. Les produits contenant de la DHEA non homologués n'ont pas été examinés par Santé Canada et peuvent présenter de graves risques pour la santé.

Le finastéride est le principe actif de plusieurs médicaments sur ordonnance utilisés pour traiter l'hyperplasie bénigne de la prostate et la calvitie masculine chez les personnes souffrant d'une perte de cheveux légère à modérée. Le finastéride n'est pas approuvé pour une utilisation chez les femmes ou les enfants, quelle que soit l'indication. Le finastéride peut provoquer des effets secondaires graves, notamment des effets secondaires sexuels (difficultés à obtenir une érection, baisse de la libido et problèmes d'éjaculation) qui peuvent persister après l'arrêt du traitement, ainsi que des effets psychologiques (dépression, automutilation et pensées suicidaires). Le finastéride ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes ou susceptibles de le devenir, car il peut provoquer des anomalies chez le fœtus masculin. Le finastéride peut également provoquer une sensibilité ou une hypertrophie des seins chez les patients masculins et a été associé à de rares cas de cancer du sein chez l'homme. L'utilisation du finastéride peut être associée à une incidence accrue du cancer de la prostate.

L'hormone gonadotrophine chorionique humaine (HGC) est un médicament sur ordonnance autorisé au Canada comme traitement injectable pour les troubles liés aux hormones, tels que l'infertilité. Elle ne doit être utilisée que sous la supervision d'un professionnel de la santé. Les risques associés à l'HGC comprennent l'anaphylaxie et d'autres réactions d'hypersensibilité, la formation de caillots sanguins, la dépression, l'hyperstimulation des ovaires (qui peut entraîner des kystes douloureux et très volumineux, une distension abdominale, des difficultés respiratoires et des déséquilibres potentiellement mortels du volume sanguin), les grossesses multiples (deux bébés ou plus dans l'utérus) et les faux tests de grossesse chez les femmes, ainsi que la rétention d'eau et l'hypertrophie mammaire chez les hommes.

L'isotrétinoïne est un médicament délivré sur ordonnance utilisé pour traiter les patients souffrant d'acné sévère. L'isotrétinoïne est associée à des effets secondaires graves, notamment des malformations congénitales sévères et une dépression (qui peut être grave et conduire au suicide). Des modifications neurologiques peuvent également survenir lorsque des tétracyclines sont également utilisées. L'isotrétinoïne est contre-indiquée pendant la grossesse, et il est essentiel de s'assurer que les patientes ne sont pas enceintes avant de leur prescrire ce médicament. Parmi les autres effets secondaires, on peut citer des réactions cutanées graves, une sécheresse de la peau, des éruptions cutanées et une sensibilité accrue au soleil. Des cas d'altération de la fonction hépatique, de pancréatite aiguë (inflammation du pancréas) et de troubles gastro-intestinaux ont été signalés chez des patients prédisposés. Des modifications de la densité osseuse ainsi que des douleurs articulaires et musculaires ont également été signalées. Une sécheresse oculaire, une inflammation de la cornée et une diminution de la vision nocturne (qui peut persister après le traitement) peuvent également survenir. L'utilisation de l'isotrétinoïne peut entraîner des anomalies biologiques, notamment des modifications des lipides, de la glycémie et des enzymes hépatiques.

L'ivermectine est un médicament délivré sur ordonnance utilisé pour traiter certaines infections parasitaires causées par des vers. Il est également approuvé comme crème pour le traitement topique de la rosacée chez les adultes âgés de 18 ans ou plus. Il n'existe actuellement aucune autre indication approuvée par Santé Canada. L'ivermectine peut être associé à des effets secondaires graves, en particulier si elle est prise à fortes doses. Ces effets secondaires comprennent une hypotension artérielle, des vertiges, des réactions allergiques graves, une aggravation de l'asthme, des problèmes hépatiques et une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu'au coma.

La liothyronine (également connue sous le nom de T3) est un médicament sur ordonnance utilisé pour traiter l'hypothyroïdie ou l'hypertrophie de la glande thyroïde. Elle ne doit être utilisée que sous la supervision d'un professionnel de santé. La liothyronine ne doit pas être utilisée chez les patients présentant une insuffisance surrénale non corrigée ou chez les patients ayant déjà eu une crise cardiaque. Elle ne doit pas être utilisée pour traiter l'obésité ou pour perdre du poids. À des doses normales, elle ne réduit pas le poids corporel et à des doses plus élevées, elle peut produire des effets secondaires graves, tels qu'une insuffisance cardiaque ou un choc. Les effets secondaires comprennent des maux de tête, une transpiration excessive, de la fatigue, une augmentation de l'appétit, de la fièvre, de la nervosité, de l'anxiété, de l'irritabilité, de l'insomnie, des battements cardiaques irréguliers, des douleurs thoraciques, de la diarrhée et des irrégularités menstruelles.

La rauwolfia (aussi appelée rauvolfia) est un médicament d'ordonnance qui peut être utilisé pour le traitement de l'hypertension (tension artérielle élevée). Les personnes souffrant d'un trouble cardiaque ou psychiatrique ne devraient pas consommer de la rauwolfia car il peut avoir des effets négatifs ou aggraver leur état. La fatigue, la somnolence, la dépression, la congestion nasale et l'essoufflement sont des effets secondaires courants. Les enfants ainsi que les femmes enceintes ou qui allaitent ne devraient pas prendre de rauwolfia.

Le salbutamol (également connu sous le nom d'albutérol) sous forme orale est un médicament sur ordonnance qui était disponible antérieurement au Canada. Il était utilisé pour traiter la respiration sifflante et l'essoufflement causés par des problèmes respiratoires (tels que l'asthme). Ses effets secondaires les plus courants sont la nervosité et les tremblements. D'autres effets secondaires comprennent des maux de tête, des nausées et une augmentation du rythme cardiaque. Un surdosage peut entraîner des effets secondaires graves tels qu'une diminution du taux de potassium dans le sang et un rythme cardiaque anormal (arythmie). La sécurité du salbutamol oral pendant la grossesse ou l'allaitement n'est pas connue. Le salbutamol oral peut interférer avec les contractions utérines pendant le travail et l'accouchement.

Les modulateurs sélectifs du récepteur androgénique (MSRA) sont des médicaments non homologués au Canada, ce qui signifie que Santé Canada n'a pas évalué leur innocuité, leur efficacité et leur qualité. Les produits pour la musculation qui contiennent des MSRA peuvent présenter de graves risques pour la santé, et leurs effets à long terme sur le corps sont inconnus. Les MSRA sont associés à de graves risques pour la santé, notamment au risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de lésions au foie induites par des médicaments. Parmi les autres effets secondaires indésirables, on peut citer des modifications des taux de lipides sanguins, une rétention d'eau et un accroissement de la viscosité sanguine. Les produits contenant des MSRA peuvent également perturber le fonctionnement hormonal normal, ce qui peut entraîner des troubles du système endocrinien tels que l'infertilité, une baisse de la libido, des dysfonctionnements sexuels et une hypertrophie mammaire chez les hommes. Comme ces substances sont souvent présentes dans des produits non réglementés, les utilisateurs peuvent être exposés à des dosages inconnus, à des ingrédients non divulgués et à des risques supplémentaires pour la sécurité. L'andarine, l'ostarine (MK 2866), le ligandrol (LDG 4033), la myostine (YK-11) et la testolone (RAD-140) sont des exemples de MSRA se retrouvant fréquemment dans ces produits.

Le sémaglutide est disponible uniquement sur ordonnance au Canada et se présente sous forme injectable ou sous forme de comprimés à prendre par voie orale. Le sémaglutide est généralement bien toléré, mais il peut être associé à des risques importants, notamment des effets secondaires gastro-intestinaux, une pancréatite, une détérioration de la fonction rénale, une hypoglycémie (lorsqu'il est associé à d'autres médicaments contre le diabète), des tumeurs thyroïdiennes potentielles, des complications de la rétinopathie diabétique, des réactions d'hypersensibilité et un retard de la vidange gastrique qui peut présenter des risques si le patient subit une intervention nécessitant une sédation.

La sibutramine était auparavant utilisée pour traiter l'obésité, mais sa vente n'est plus autorisée au Canada en raison du lien établi avec un risque accru d'effets secondaires d'ordre cardiovasculaire comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux (AVC). Une augmentation de la tension artérielle et du rythme cardiaque, une sécheresse buccale, des troubles du sommeil et de la constipation sont d'autres effets secondaires possibles.

Le sildénafil, qui est le composant actif du Viagra et de Revatio, est un médicament d'ordonnance servant au traitement de la dysfonction érectile et de l'hypertension artérielle pulmonaire. Il ne devrait être utilisé que sous la supervision d'un professionnel de la santé. Le sildénafil est déconseillé aux patients prenant une forme ou l'autre de nitrate (p. ex. nitroglycérine) en raison du risque d'hypotension potentiellement mortelle. Les personnes souffrant de troubles cardiaques sont plus susceptibles de subir des effets secondaires cardiovasculaires tels que crise cardiaque, accident vasculaire cérébral (AVC), douleurs thoraciques, hypertension et arythmie. Maux de tête, bouffées vasomotrices, indigestion, étourdissements, troubles de la vision et perte auditive sont d'autres effets secondaires possibles. Le desméthyl carbodénafil, le dithiodesméthyl carbodénafil et l'hydroxythiohomosildénafil sont des substances interdites au Canada qui sont similaires au sildénafil et peuvent présenter des risques comparables pour la santé.

Le tadalafil, qui est le composant actif du Cialis et d'Adcirca, est un médicament d'ordonnance servant au traitement de la dysfonction érectile et de l'hypertension artérielle pulmonaire. Il ne devrait être utilisé que sous la supervision d'un professionnel de la santé. Le tadalafil est à proscrire chez les personnes prenant des médicaments à base de nitrate (comme la nitroglycérine), car il peut causer une hypotension potentiellement mortelle. Les personnes souffrant de troubles cardiaques sont davantage exposées à des effets secondaires cardiovasculaires tels que crise cardiaque, accident vasculaire cérébral (AVC), douleurs thoraciques, hypertension et arythmie. Maux de tête, bouffées vasomotrices, indigestion, étourdissements, troubles de la vision et perte auditive sont d'autres effets secondaires possibles. Le nortadalafil est une substance non homologuée au Canada qui est similaire au tadalafil et peut présenter des risques comparables pour la santé, tels que des maux de tête et des étourdissements.

Le tamoxifène est un médicament sur ordonnance utilisé pour le traitement du cancer du sein. Il doit être pris uniquement sous la supervision d'un professionnel de la santé. Les enfants et les femmes enceintes ne devraient pas prendre de tamoxifène. Cancer de l'utérus, accident vasculaire cérébral (AVC), caillots, cataractes, lésions rétiniennes, douleurs musculaires, douleurs osseuses, augmentation du taux de calcium dans le sang (calcémie), éruptions cutanées graves ou réactions allergiques graves, y compris le syndrome de Stevens-Johnson et la nécrolyse épidermique toxique, font partie des effets secondaires graves. Parmi les autres effets secondaires, mentionnons les nausées, les vomissements, la fatigue, la rétention d'eau, les saignements vaginaux, les bouffées de chaleur, l'anémie, les fibromes utérins (tumeurs non cancéreuses), la perte de cheveux et la stéatose hépatique (hépatite graisseuse).

Les composés de testostérone, tels que le propionate de testostérone, le phénylpropionate de testostérone, l'isocaproate de testostérone, le canoate de testostérone, l'énanthate de testostérone et le décanoate de testostérone, sont des stéroïdes anabolisants synthétiques. Ils ont été associés à de nombreux risques importants pour la santé, dont certains sont permanents et peuvent même être mortels. Ces composés peuvent entraîner des effets secondaires graves, notamment des problèmes cardiaques, une rétention d'eau, des changements d'humeur, des troubles du sommeil et de la respiration, des lésions rénales, des troubles digestifs, des douleurs musculaires et articulaires, et un taux élevé de lipides sanguins. Chez les hommes, ils peuvent entraîner une infertilité, une réduction de la taille des testicules, une augmentation du volume des seins et des problèmes de prostate. Chez les femmes, ils peuvent provoquer l'apparition de caractéristiques masculines telles que la pilosité faciale, une voix plus grave et la perte de cheveux. Chez les enfants, ils peuvent perturber la croissance normale et la puberté. Ils peuvent également créer une dépendance, et une exposition accidentelle chez les enfants peut entraîner un développement sexuel précoce. Ces composés ne doivent pas être utilisés par les personnes atteintes d'un cancer, d'une maladie cardiaque ou rénale, d'hypertension artérielle, de diabète ou ayant des antécédents d'accident vasculaire cérébral ou de caillots sanguins, et ils ne doivent pas être utilisés pendant la grossesse ou l'allaitement.

SOURCE Santé Canada (SC)

