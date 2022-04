OTTAWA, ON, le 28 avril 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à régénérer les stocks de poissons du Canada afin qu'ils puissent continuer à fournir aux Canadiens de la nourriture, des revenus, et des possibilités d'emploi pour des générations. En vertu de la Loi sur les pêches modernisée en 2019, le gouvernement du Canada a pris des mesures pour améliorer la santé des écosystèmes marins et la durabilité des stocks de poissons partout au pays.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, a annoncé l'entrée en vigueur des modifications réglementaires supplémentaires, visant à reconstituer des stocks vulnérables de poissons.

Les dispositions relatives aux stocks de poissons sont maintenant en vigueur aux termes de la Loi sur les pêches. Cela impose à Pêches et Océans Canada l'obligation contraignante de gérer certains stocks de poissons de façon durable, et de mettre en place des plans de reconstitution lorsque les stocks s'épuisent. Des exigences sont également en place pour s'assurer que les plans de reconstitution sont élaborés de façon opportune et cohérente.

Les dispositions sur les stocks de poissons et les modifications réglementaires correspondantes ont été élaborées en partie grâce aux commentaires des groupes autochtones, des pêcheurs, des organisations environnementales non gouvernementales, d'autres intervenants du secteur des pêches, et de plus de 400 Canadiens.

« Il est absolument essentiel que les stocks de poissons du Canada soient restaurés, et le Canada en a fait une exigence légale. La pêche est essentielle à la sécurité alimentaire du Canada et constitue un moteur clé d'emplois et de possibilités économiques. C'est aussi un mode de vie et, pour de nombreux peuples autochtones, une nécessité sociale et rituelle, et il est donc crucial que le Canada prenne des mesures pour assurer la durabilité à long terme de nos stocks de poissons. Ces modifications réglementaires en vertu de la Loi sur les pêches s'appuient sur le travail accompli par Pêches et Océans Canada et ses partenaires, visant à reconstituer les stocks de poissons, et imposent une meilleure reddition de comptes en matière de gestion responsable des pêches pour les générations à venir. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les dispositions relatives aux stocks de poissons s'appliquent actuellement à 30 stocks de poissons importants, dont 16 doivent être reconstitués. Pêches et Océans Canada est tenu d'élaborer et de mettre en œuvre les plans de reconstitution de ces 16 stocks au cours des 24 à 36 prochains mois, selon les critères énoncés dans le nouveau règlement. Le Ministère est bien placé pour respecter cette échéance.

est tenu d'élaborer et de mettre en œuvre les plans de reconstitution de ces 16 stocks au cours des 24 à 36 prochains mois, selon les critères énoncés dans le nouveau règlement. Le Ministère est bien placé pour respecter cette échéance. Cinq des stocks de poissons visés par règlement ont actuellement des plans de reconstitution : la morue de l'Atlantique (OPANO 2J3KL), le maquereau, le sébaste bocace, la crevette nordique (ZPC 6) et le sébaste aux yeux jaunes (eaux intérieures).

En vertu des dispositions relatives aux stocks de poissons, Pêches et Océans Canada est tenu d'élaborer et de mettre en œuvre des plans de reconstitution dans les 24 à 36 prochains mois pour les stocks épuisés suivants: pour la morue de l'Atlantique (3 stocks), le hareng de l'Atlantique, le saumon quinnat (2 stocks), le saumon coho, le hareng du Pacifique, la plie canadienne, la plie rouge, et la merluche blanche.

est tenu d'élaborer et de mettre en œuvre des plans de reconstitution dans les 24 à 36 prochains mois pour les stocks épuisés suivants: pour la morue de l'Atlantique (3 stocks), le hareng de l'Atlantique, le saumon quinnat (2 stocks), le saumon coho, le hareng du Pacifique, la plie canadienne, la plie rouge, et la merluche blanche. En vertu des dispositions sur les stocks de poissons, Pêches et Océans Canada est tenu de mettre en place des mesures pour maintenir les stocks suivants, plus sains, à des niveaux durables : le flétan de l'Atlantique, le homard, la crevette nordique (4 stocks), le merlu du Pacifique, le sébaste acadien, la morue charbonnière, le merlu argenté, le crabe des neiges (3 stocks), et le sébaste aux yeux jaunes (eaux extérieures).

Première vague de 30 stocks importants visés par règlement que prévoient les dispositions sur les stocks de poissons

Nom commun du stock État du stock relativement au Point de référence limite (PRL) ** Morue de l'Atlantique, Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest (OPANO) 3Pn4RS* En deçà du PRL Morue de l'Atlantique, OPANO 2J3KL* En deçà du PRL Morue de l'Atlantique, OPANO 3Ps* En deçà du PRL Morue de l'Atlantique, OPANO 4TVn* En deçà du PRL Flétan de l'Atlantique, OPANO 3NOPs4VWX5Z Au-delà du PRL Hareng de l'Atlantique, OPANO 4T (reproducteur de printemps)* En deçà du PRL Maquereau* En deçà du PRL Sébaste bocace* En deçà du PRL Saumon quinnat, côte oust de l'île de Vancouver* En deçà du PRL Saumon quinnat, Okanagan* En deçà du PRL Saumon coho, intérieur du fleuve Fraser* En deçà du PRL Homard, Zones de pêche au homard 19-21 Au-delà du PRL Crevette nordique, ZPC 6* En deçà du PRL Crevette nordique, ZPC 8 Au-delà du PRL Crevette nordique, ZPC 9 Au-delà du PRL Crevette nordique, ZPC 10 Au-delà du PRL Crevette nordique, ZPC 12 Au-delà du PRL Merlu du Pacifique, zone extracôtière Au-delà du PRL Hareng du Pacifique, Haida Gwaii* En deçà du PRL Plie canadienne, OPANO 4T* En deçà du PRL Sébaste acadien, Unité 3 Au-delà du PRL Morue charbonnière Au-delà du PRL Merlu argenté, OPANO 4VWX Au-delà du PRL Crabe des neiges, sud du golfe du Saint-Laurent Au-delà du PRL Crabe des neiges, nord-est de la Nouvelle-Écosse (N-EN-É) Au-delà du PRL Crabe des neiges, sud-est de la Nouvelle-Écosse (S-EN-É) Au-delà du PRL Plie rouge, OPANO 4T* En deçà du PRL Merluche blanche, OPANO 4T* En deçà du PRL Sébaste aux yeux jaunes, eaux intérieures* En deçà du PRL Sébaste aux yeux jaunes, eaux extérieures à la zone Au-delà du PRL

* Exigence d'un plan de reconstitution conforme aux dispositions relatives aux stocks de poissons et aux nouvelles modifications réglementaires

** État actuel des stocks tel qu'indiqué dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR). L'état des stocks a été tiré de l'Étude sur la durabilité des pêches de 2020. Cela peut ne pas refléter l'état actuel des stocks si une évaluation plus récente des stocks a été effectuée.

