GATINEAU, QC, le 13 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à construire un pont multimodal dans l'est de la région de la capitale nationale (RCN) d'ici 2034, afin d'optimiser les réseaux de transport en commun et de stimuler la croissance économique à Gatineau et à Ottawa, de réduire le trafic de camions dans les centres-villes congestionnés, d'accélérer le navettage et d'améliorer la sécurité des usagers du transport actif.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'un contrat par le gouvernement du Canada à la coentreprise canadienne Parsons/Stantec, composée de Parsons Inc. et de Stantec Consulting Ltd., d'une valeur d'au plus 10 605 248 dollars (taxes applicables en sus), pour les services professionnels d'un conseiller technique à l'appui du projet du pont de l'est de la RCN.

Le conseiller technique soutiendra Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et collaborera avec la Commission de la capitale nationale (CCN) au sein d'une équipe de projet intégrée. Le conseiller technique est une ressource clé qui apportera une expertise spécialisée dans les domaines techniques, les études économiques et environnementales et les évaluations d'impact, ainsi que dans la mise au point d'études conceptuelles pour contribuer à faire de ce projet une réalité. Le projet pourra ainsi profiter de solutions et de gains d'efficacité de premier plan fondés sur les pratiques exemplaires de l'industrie.

Des consultations publiques seront organisées afin de garantir l'aménagement harmonieux du pont tout en minimisant l'impact sur les collectivités et l'environnement. Le gouvernement du Canada, responsable de la gestion des ponts et des passages interprovinciaux, gère ce projet en collaboration avec l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et ses partenaires provinciaux et municipaux.

« Notre gouvernement est déterminé à améliorer la mobilité interprovinciale dans la région de la capitale nationale. Le pont de l'est contribuera non seulement à améliorer les transports des deux côtés de la rivière des Outaouais, mais il stimulera également la croissance économique pour les générations à venir. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

La nécessité d'un lien interprovincial dans l'est de la RCN est reconnue depuis 1915 afin d'unifier les rives de Gatineau et d' Ottawa et d'intégrer le transport et la mobilité.

et d' et d'intégrer le transport et la mobilité. Les résultats des évaluations réalisées au cours des 15 dernières années recommandent systématiquement le corridor de la montée Paiement et de la promenade de l'Aviation.

Tous les liens interprovinciaux entre Gatineau et Ottawa sont à leur capacité maximale ou presque, en particulier le pont Macdonald - Cartier , qui est emprunté en moyenne par 70 000 véhicules par jour (2023).

et sont à leur capacité maximale ou presque, en particulier le pont - , qui est emprunté en moyenne par 70 000 véhicules par jour (2023). Les embouteillages aux heures de pointe du matin devraient augmenter de 53 % entre 2011 et 2050.

2050. Environ 3 500 camions traversent la rivière des Outaouais chaque jour, et 72 % d'entre eux empruntent le pont Macdonald - Cartier .

- . Plus de 75 % des camions suivent un itinéraire qui commence ou se termine à l'est des rivières Gatineau et Rideau.

et Rideau. Le pont de l'est devrait comporter des voies piétonnes et cyclables distinctes et permettre la circulation du transport en commun ainsi que des véhicules personnels et commerciaux.

Le nouveau pont améliorera les transports interprovinciaux et la mobilité. Les avantages attendus du projet sont les suivants : une circulation efficace des personnes et des marchandises réduction du trafic de camions dans le centre-ville d' Ottawa possibilités de déplacements plus directs vers l'est de nouvelles options pour le transport actif et le transport en commun le renforcement du dynamisme économique des régions situées de part et d'autre de la rivière des Outaouais le soutien à la croissance régionale future

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi dans le transport en commun dans la RCN : En 2017, le gouvernement a injecté 1,1 milliard de dollars dans la construction de la deuxième phase du projet de train léger sur rail d' Ottawa . En juin 2024, notre gouvernement s'est associé au gouvernement du Québec pour investir conjointement 163,5 millions de dollars dans les étapes de planification de la portion québécoise de 22 kilomètres du projet de tramway entre Gatineau et Ottawa . En mars 2025, nous avons investi 31,6 millions de dollars supplémentaires pour mener des études de faisabilité sur les 2 kilomètres de voies fédérales et ontariennes du projet de tramway entre Gatineau et Ottawa . Cela signifie que le gouvernement fédéral a maintenant débloqué les fonds nécessaires pour mener à bien les études de faisabilité sur l'ensemble du tracé du tramway proposé de 24 kilomètres.



