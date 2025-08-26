GATINEAU, QC, le 26 août 2025 /CNW/ - Grâce à la politique de défense du Canada, Notre Nord, fort et libre, le gouvernement du Canada fournit aux membres de la Marine royale canadienne l'équipement dont ils ont besoin pour protéger la population canadienne et maintenir leur état de préparation opérationnelle actuel et futur. Le Canada possède le plus long littoral au monde, et il est essentiel que la Marine royale canadienne soit dotée d'une capacité supérieure de surveillance sous-marine pour assurer la sécurité de notre pays et sa souveraineté dans l'Arctique.

La Marine royale canadienne a besoin d'une nouvelle flotte de sous-marins qui pourra être déployée dans l'Arctique avec une autonomie et une endurance accrues et qui offrira des capacités clés, telles que la furtivité, la persistance et la létalité. Le futur sous-marin canadien de patrouille utilisera une combinaison unique de ces attributs afin que le Canada puisse détecter, suivre, dissuader et, au besoin, neutraliser les menaces dans les 3 océans qui bordent le Canada. Il permettra au gouvernement du Canada de contribuer à la sécurité internationale en participant à des déploiements aux côtés des alliés et des partenaires, tout en créant des possibilités de renforcer les secteurs maritime et de la défense au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, et l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), ont annoncé que le gouvernement du Canada a déterminé que l'entreprise allemande Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) et l'entreprise coréenne Hanwha Ocean Co., Ltd. (Hanwha) sont les 2 fournisseurs qualifiés pour le Programme de sous-marins canadiens de patrouille (PSCP).

Cette décision a été fondée sur une évaluation approfondie des besoins du Canada dans le cadre du PSCP, y compris les échéanciers de construction et de livraison de la nouvelle flotte de sous-marins. Le Canada a également collaboré avec d'autres gouvernements et forces armées pour échanger des leçons apprises et en apprendre davantage sur leurs programmes respectifs d'acquisition, d'infrastructure et de maintien en puissance des sous-marins.

Dans le contexte mondial actuel qui continue d'évoluer, le PSCP offre l'occasion de diversifier les partenariats du Canada en matière de défense et de collaborer avec les alliés et les partenaires, tout en créant des possibilités à long terme pour les industries maritime et de défense du Canada. La détermination des fournisseurs qualifiés est une étape cruciale pour le PSCP. C'est un signal positif que le gouvernement du Canada prend les mesures nécessaires pour fournir aux membres de la Marine royale canadienne l'équipement dont ils ont besoin, et qu'il est prêt à agir rapidement et de manière décisive pour assurer la livraison du premier sous-marin canadien de patrouille au plus tard en 2035.

Dans le cadre des prochaines étapes, le Canada mènera des consultations approfondies avec les 2 fournisseurs qualifiés afin de continuer à faire progresser le processus d'approvisionnement.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à mobiliser l'industrie canadienne et à créer des emplois bien rémunérés au pays par l'entremise du PSCP. À ce titre, le Canada a l'intention de tirer parti des travaux sur les sous-marins afin de générer des retombées économiques pour l'industrie maritime et de la défense du Canada tout au long de la durée de vie opérationnelle de la flotte.

« Il est essentiel de diversifier nos partenariats commerciaux pour permettre au Canada de s'adapter à mesure que la situation mondiale évolue. Le Programme de sous-marins canadiens de patrouille, en collaboration avec les 2 fournisseurs qualifiés, TKMS et Hanwha, offre l'occasion de travailler avec nos alliés et de renforcer notre capacité industrielle dans le secteur de la défense. Il s'agit d'une étape cruciale pour doter la Marine royale canadienne des capacités de prochaine génération dont elle a besoin pour protéger notre souveraineté et soutenir nos alliés. »

« Le Programme de sous-marins canadiens de patrouille permettra de protéger la souveraineté du Canada et de renforcer les partenariats avec nos alliés grâce à la livraison de sous-marins de nouvelle génération à la Marine royale canadienne. Ces sous-marins de pointe donneront à notre Marine la confiance et les capacités nécessaires pour répondre efficacement aux menaces émergentes, tout en créant des possibilités pour l'industrie canadienne. La désignation de TKMS et Hanwha comme fournisseurs qualifiés marque une étape importante dans l'acquisition de cette capacité cruciale. »

« Le Canada fait l'acquisition de sous-marins canadiens de patrouille pour assurer sa souveraineté. En plus de répondre aux exigences habituelles de la Politique des retombées industrielles et technologiques, tout ce travail contribuera à l'atteinte de l'objectif du Canada visant à maximiser les avantages économiques au titre de la stratégie industrielle de défense à venir. Ce projet générationnel renforcera notre économie, créera des emplois bien rémunérés et fera du Canada un pays plus sécuritaire et résilient. »

Les faits en bref



Les sous-marins de la classe Victoria actuellement exploités par la Marine royale canadienne ont été achetés usagés à la Royal Navy (Royaume-Uni) en 1998. Les 3 premiers sous-marins de la classe Victoria ont été mis en service par la Marine royale canadienne entre 2000 et 2003. Le quatrième sous-marin a subi un incendie lors de son transport vers le Canada en 2004, ce qui a retardé son entrée en service à la Marine royale canadienne jusqu'en 2015.





Les sous-marins font partie intégrante d'une flotte équilibrée permettant à la Marine royale canadienne de projeter sa puissance de manière réactive et efficace loin des côtes canadiennes, avec la flexibilité et l'endurance nécessaires pour mener à bien une vaste gamme de missions.





Le PSCP a été lancé en 2021 afin d'éclairer une prise de décision du gouvernement en temps utile concernant le remplacement éventuel de la classe de sous-marins et d'éviter toute rupture dans les capacités sous-marines canadiennes. Le projet vise à acquérir jusqu'à 12 sous-marins pour la Marine royale canadienne.





Services publics et Approvisionnement Canada a publié une demande de renseignements (DR) pour le PSCP, dont la période s'est échelonnée de septembre 2024 à février 2025. La DR visait à obtenir des commentaires de l'industrie sur des sujets tels que les capacités, le soutien en service, la formation et l'infrastructure de la nouvelle flotte de sous-marins, ainsi que la manière dont les partenariats avec l'industrie canadienne pourraient être mis à profit pour créer des avantages économiques au Canada tout au long du cycle de vie de la flotte.





Les 25 réponses reçues à la DR ont fourni au gouvernement du Canada de précieux renseignements sur l'approche optimale à adopter pour mener à bien le PSCP avec l'urgence requise.

