WASHINGTON, D.C., le 18 nov. 2025 /CNW/ - Le Pacte de collaboration sur les brise-glaces est un accord trilatéral entre le Canada, la Finlande et les États-Unis qui permettra au Canada de renforcer ses capacités à produire les brise-glaces de calibre mondial nécessaires à l'affirmation de sa souveraineté dans les régions polaires et arctiques. Ayant la deuxième plus grande flotte de brise-glaces au monde et des chantiers navals expérimentés dans la construction de brise-glaces, le Canada possède une expertise des capacités arctiques et polaires qui est essentielle à la réussite du Pacte.

Agissant au nom de l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, Kirsten Hillman, ambassadrice du Canada aux États-Unis, s'est jointe aujourd'hui à Kristi Noem, secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, et à Sakari Puisto, ministre des Affaires économiques de la Finlande, pour signer une déclaration d'intention conjointe.

Cette déclaration d'intention conjointe vient renforcer la coopération industrielle entre les 3 pays, dans le but de construire et de maintenir des brise-glaces et les capacités connexes, tout en soutenant les industries navales nationales et en créant des emplois bien rémunérés dans le secteur maritime. En mettant en commun leur expertise et leurs ressources, le Canada, les États-Unis et la Finlande élargissent leur flotte de brise-glaces afin de pouvoir mieux relever les défis de l'Arctique.

Voici les grandes priorités de la déclaration d'intention conjointe :

renforcer la coopération industrielle à toutes les étapes de la production des brise-glaces

lancer des initiatives trilatérales de développement de la main-d'œuvre

harmoniser les activités de promotion et de coopération internationales

faire avancer des cadres communs pour la recherche et le développement

Par ailleurs, les responsables des 3 pays se réuniront pour définir les mesures concrètes à prendre afin de réaliser les objectifs de la déclaration d'intention conjointe. Ils auront d'autres rencontres au cours de la prochaine année pour faire le suivi des progrès réalisés. De même, une journée de l'industrie aura lieu le 20 novembre afin de mobiliser davantage les partenaires du secteur privé à l'égard de cette initiative de collaboration.

Depuis le protocole d'entente de 2024, les 3 pays ont posé leur partenariat sur des bases solides, dont l'initiative de renouvellement de la flotte de brise-glaces des États-Unis, à laquelle participent des chantiers navals canadiens et finlandais. S'appuyant sur cette lancée, la déclaration d'intention conjointe permettra d'assurer une action coordonnée et des avancées concrètes à l'égard de la vision du Pacte de collaboration sur les brise-glaces.

Citations

« La déclaration d'intention conjointe d'aujourd'hui représente une étape importante dans le renforcement du partenariat trilatéral entre le Canada, les États-Unis et la Finlande. En participant à l'élaboration de brise-glaces de calibre mondial, non seulement nous renforçons nos capacités dans l'Arctique, mais aussi nous investissons directement dans le secteur canadien de la construction navale, soutenons des emplois spécialisés et stimulons l'innovation dans les technologies maritimes essentielles. Avec ce partenariat, le Canada s'assure d'être prêt sur le plan stratégique à relever les nouveaux défis de l'Arctique, tout en démontrant que les industries et le savoir-faire canadiens sont essentiels à la sécurité, à la croissance économique et à la prospérité à long terme. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

« La rencontre d'aujourd'hui, qui vise à établir des liens et à coordonner les priorités de 2026, représente un moment important pour les partenaires du Pacte de collaboration sur les brise-glaces. En convenant de renforcer cette coordination par une déclaration d'intention conjointe, nous assurons la sécurité dans l'Arctique, développons nos industries maritimes et défendons nos intérêts dans l'Arctique pour le bien de nos 3 pays. »

L'honorable Stephen Fuhr

Secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

Les faits en bref

Le Pacte de collaboration sur les brise-glaces est un accord trilatéral entre le Canada, la Finlande et les États-Unis qui vise à renforcer leurs capacités respectives à concevoir, à construire et à vendre les meilleurs navires arctiques et polaires qui soient, lesquels sont nécessaires pour assurer la paix, la coopération et la prospérité dans ces régions.

Compte tenu de la grande importance de ces régions pour notre sécurité collective nationale sur le plan économique et climatique, le partenariat vise à intensifier la coopération existante, à développer nos industries navales, à permettre la mise au point rapide de nouvel équipement et de nouvelles capacités, ainsi qu'à amener d'autres alliés et partenaires à contribuer à la satisfaction des futurs besoins mondiaux en navires arctiques et polaires.

Les responsables du Pacte de collaboration sur les brise-glaces se sont réunis régulièrement afin de faire avancer les objectifs de l'accord trilatéral. Notamment, des rencontres ont eu lieu à Helsinki et à Ottawa en mars et en juin 2025, respectivement.

Au printemps 2025, le Canada a publié une demande de renseignements (DR) sur la mise en œuvre du Pacte de collaboration sur les brise-glaces. La DR a permis de recueillir des renseignements importants sur l'expertise technique, les infrastructures et la main-d'œuvre de l'industrie navale canadienne pour la construction de navires arctiques et polaires. Les répondants ont souligné leur capacité à cet égard et leur vif intérêt pour une collaboration industrielle et technique entre les pays partenaires.

En octobre 2025, les États-Unis ont choisi un modèle de brise-glace polyvalent conçu par Seaspan et Aker Arctic pour 6 de leurs nouveaux garde-côtes arctiques. Chantier Davie, par l'intermédiaire de ses chantiers navals en Finlande et aux États-Unis, contribuera au renouvellement de la flotte en construisant 5 brise-glaces.

Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), le Canada construit 2 nouveaux brise-glaces polaires pour la Garde côtière canadienne. Ces brise-glaces, qui joueront un rôle déterminant dans le renforcement de la souveraineté du Canada dans l'Arctique, représentent un investissement important dans notre défense et notre sécurité dans les régions arctique et polaire.

En date de septembre 2025, le Canada avait passé pour environ 54 milliards de dollars de contrats liés à la SNCN à l'échelle du pays. On estime que les contrats attribués entre 2012 et 2024, dans le cadre de la SNCN, ont contribué au produit intérieur brut du Canada à hauteur de près de 38,7 milliards de dollars et qu'ils ont permis de créer ou de maintenir plus de 21 400 emplois par an de 2012 à 2025.

Une population comptant 150 000 personnes et des générations de communautés autochtones vit dans l'Arctique et le Nord. Avec la construction de nouveaux brise-glaces, des accords comme le Pacte de collaboration sur les brise-glaces et la politique « Notre Nord, fort et libre », le Canada investit dans la défense et la sécurité afin de protéger le pays, le continent et l'ordre international fondé sur les règles.

