GATINEAU, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à une visite guidée du site de construction de l'édifice du Centre. Des porte-parole de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et des administrations parlementaires animeront la visite et répondront aux questions.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mercredi 26 novembre 2025 Heure : Visite 1 (en anglais) : 9 h (heure de rencontre à 8 h 45)

Visite 2 (en français) : 13 h (heure de rencontre à 12 h 45)



Endroit : Flamme du centenaire sur la Colline du Parlement (lieu de rencontre)

Notes à l'intention des médias

Les médias qui souhaitent assister à cette visite sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de SPAC à [email protected] au plus tard le mardi 25 novembre à midi . Veuillez noter que le nombre de places est limité.

au plus tard le . Veuillez noter que le nombre de places est limité. Veuillez indiquer « RSVP pour la visite médiatique 1 ou 2 de l'édifice du Centre » dans l'objet du courriel. Lors de votre inscription, veuillez indiquer votre pointure de bottes.

La visite aura lieu sur un chantier de construction et durera environ 2 heures. Avant la visite, les participants suivront une séance d'information obligatoire sur les consignes de santé et de sécurité. De l'équipement de protection (bottes, casques, lunettes, gants et gilet) leur sera également distribué. Le port d'un pantalon long et d'une chemise à manches longues est obligatoire.

Pour des raisons de sécurité, la prise de photos et de vidéos sera interdite à certains endroits.

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]