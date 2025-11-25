Mise à jour : Fermetures de voie en alternance sur le pont J.C. Van Horne et le boulevard Salmon English
CAMPBELLTON, NB, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite fournir une mise à jour sur les fermetures de voie intermittentes en alternance prévues sur le pont J.C. Van Horne et le boulevard Salmon, à la suite de l'avis public du 14 novembre.
Les fermetures étaient prévues du mardi 9 septembre au vendredi 21 novembre. La période visée par ces fermetures a été prolongée. Cette prolongation est nécessaire pour effectuer des travaux d'entretien supplémentaires. La période est maintenant la suivante :
- du mardi 9 septembre au vendredi 5 décembre
Pendant cette période, des fermetures de voie pourraient survenir de jour ou de nuit, et la circulation se fera en alternance. Les automobilistes peuvent s'attendre à de légers retards.
Les piétons auront accès à 1 trottoir en tout temps. Veuillez respecter toute la signalisation et toutes les instructions données par les signaleurs sur place.
L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.
SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils circulent sur le pont et les remercie de leur patience.
