OTTAWA, ON, le 13 août 2021 /CNW/ - Les organismes tiers de sciences et de recherche étendent notre compréhension du monde, génèrent de nouvelles idées, contribuent à la création d'emplois de demain pour nos enfants et nos petits-enfants, et aident à établir une main-d'œuvre mieux en mesure de relever les plus grands défis avec créativité et confiance. C'est pourquoi le gouvernement s'engage non seulement à appuyer ces organismes, mais aussi à investir dans les sciences et la recherche de manière transparente et efficace.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre de la Santé, l'honorable Patty Hajdu, ont lancé un appel de lettres d'intention visant le Fonds stratégique des sciences (FSS) nouvellement créé. Les lettres pourront être soumises jusqu'à la fin de l'automne 2021. Guidé par un cadre fondé sur des principes et par les avis d'un groupe de spécialistes indépendants, le FSS établira une approche concurrentielle axée sur la transparence et le mérite pour l'allocation des fonds fédéraux aux organismes tiers de sciences et de recherche.

Conçu pour soutenir un portefeuille diversifié d'organismes, le FSS permettra au Canada d'accroître la qualité de sa recherche de pointe, concurrentielle à l'échelle internationale; d'attirer et de retenir des personnes de talent de calibre mondial en matière de recherche et d'innovation et de contribuer à leur développement professionnel; d'accélérer la communication des résultats de recherche; et de renforcer la prise de décisions fondées sur des données probantes.

En établissant le FSS, le gouvernement poursuit ses mesures sans précédent de soutien aux sciences et à la recherche, et aide ainsi les Canadiens à vivre une vie plus sûre, plus saine et plus productive, tout en créant des emplois de grande qualité et bien rémunérés sur lesquels ils peuvent compter.

« La COVID-19 a montré l'importance d'avoir en place une communauté des sciences et de la recherche solide pour prendre des décisions éclairées et transformer les idées en avancées technologiques vitales. Nous sommes déterminés à soutenir les organismes de sciences et de recherche par l'entremise du Fonds stratégique des sciences, qui aidera à maintenir la position du Canada en tant que chef de file mondial dans le domaine des sciences et de la recherche, à créer des emplois bien rémunérés et à stimuler la croissance économique au profit de tous les Canadiens. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Tout au long de l'intervention du Canada durant la pandémie, nous avons constaté l'incroyable valeur que notre milieu des sciences et de la recherche apporte au soutien de la santé et de la sécurité des Canadiens. Le Fonds stratégique des sciences offrira à certains de nos organismes de santé les plus spécialisés l'occasion de poursuivre leurs recherches de calibre mondial et de nous aider à relever les défis de demain en matière de santé. »

- La ministre de la Santé, l'honorable Patty Hajdu

Le FSS permettra au gouvernement du Canada d'appuyer la recherche et les activités connexes dans des domaines spécialisés dans les cas où les organismes n'ont pas accès à d'autres programmes de financement fédéraux.

d'appuyer la recherche et les activités connexes dans des domaines spécialisés dans les cas où les organismes n'ont pas accès à d'autres programmes de financement fédéraux. Le FSS permettra à des organismes tiers de sciences et de recherche de poursuivre leur travail vital, qu'il s'agisse de la recherche comme telle, du soutien à la prise de décisions fondées sur des données probantes, de la promotion de la culture scientifique ou du développement des compétences de la prochaine génération de scientifiques et de chercheurs.

Le FSS est une nouvelle approche visant à soutenir les organismes tiers au moyen d'un processus de financement transparent, concurrentiel et d'évaluation par les pairs.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus de 13 milliards de dollars dans les sciences et la recherche, y compris le soutien à la recherche de pointe en sciences de la vie et en biotechnologie, à la recherche sur le racisme systémique et l'inégalité entre les sexes, ainsi qu'aux stratégies nationales d'intelligence artificielle, de technologies propres, de technologies quantiques et de génomique.

