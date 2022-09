OTTAWA, ON, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Pêches et Océans Canada comprend le rôle important qu'un écosystème en bonne santé joue dans la durabilité de nos pêches. Le Ministère reconnaît également l'influence de nos océans sur les moyens de subsistance des Canadiens, et sur l'économie des collectivités rurales et éloignées. C'est pourquoi nous nous engageons à explorer les possibilités offertes par les produits canadiens dérivés du phoque, tout en respectant les derniers avis scientifiques.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, a annoncé la tenue d'un Sommet sur les phoques les 8 et 9 novembre 2022 à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador. Le Sommet sur les phoques facilitera la discussion et la collaboration entre les partenaires autochtones, l'industrie de la pêche commerciale, les organisations non gouvernementales environnementales, le milieu universitaire, et les représentants provinciaux et territoriaux sur le développement de produits dérivés du phoque, et l'innovation commerciale au Canada atlantique.

Durant le Sommet, les discussions porteront sur :

L'avancement de la science et de la gestion des pêches.

La création d'opportunités économiques pour les collectivités rurales et autochtones.

Le savoir traditionnel autochtone sur les phoques et les produits dérivés du phoque.

La mise au point de nouveaux produits et la nécessité de diversifier les marchés pour le phoque et les produits qui en sont dérivés.

En travaillant ensemble, il est possible de trouver de nouveaux marchés potentiels pour les produits canadiens dérivés du phoque, et de promouvoir une chasse durable et humaine, qui revitalise cette industrie historiquement importante. L'élargissement des débouchés commerciaux et la possibilité d'une demande accrue de produits dérivés du phoque contribueront également à soutenir les économies locales des collectivités autochtones et côtières du Canada atlantique.

Citations

« Notre gouvernement a mis sur pied le Groupe de travail sur la science des phoques de l'Atlantique, parce que nous savons que les phoques mangent du poisson. Organiser le Sommet sur les phoques est une des étapes visant à nous appuyer sur le travail de ce Groupe scientifique. Il est important d'explorer les diverses manières de soutenir une chasse durable, humaine, et bien réglementée, qui utilise l'animal dans son entier. J'ai hâte de voir comment nous pourrons travailler ensemble pour créer de nouvelles possibilités pour les communautés rurales et autochtones. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le 11 mai 2022, le Groupe de travail a publié son rapport qui commente la gestion des populations de phoques de l'Atlantique, et encourage le développement de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés.

Le 12 mai 2022, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray , s'est engagée à organiser un sommet sur les phoques, répondant à l'une des neuf recommandations du Groupe de travail sur la science des phoques de l'Atlantique.

Liens associé

