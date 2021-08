BORDEN-CARLETON, PE, le 12 août 2021 /CNW/ - Le pont de la Confédération - le plus grand pont du Canada - est un bien emblématique et important pour l'Île-du-Prince-Édouard et ses résidents. Il constitue un lien vital entre les habitants de l'île et le continent, qui permet d'accéder aux biens et aux services essentiels. Partout au Canada, plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour atténuer la propagation de la COVID-19 entre les provinces et à l'échelle internationale. En raison de la diminution des déplacements des Canadiens, le pont de la Confédération a connu une baisse considérable de la circulation au cours des 18 derniers mois.

Aujourd'hui, au nom du ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, les députés de Malpeque, Wayne Easter, et d'Egmont, Robert J. Morrissey, ont annoncé que l'exploitant du pont de la Confédération, Strait Crossing Bridge Limited, recevra 2,87 millions de dollars de Transports Canada pour couvrir le manque à gagner des droits de péage occasionné par la diminution de la circulation en raison de la pandémie de COVID-19.

Grâce à ce financement, Strait Crossing Bridge Limited ne cherchera pas à augmenter les tarifs de péage du pont de la Confédération pour compenser ces pertes, ce qui signifie que les habitants de l'île et les autres Canadiens qui empruntent le pont n'auront pas à absorber ces coûts supplémentaires.

Le gouvernement du Canada s'engage à aider les Canadiens à se remettre des répercussions de la pandémie de COVID-19 en s'assurant qu'ils disposent d'options de transport accessibles et efficaces pour les années à venir. Alors que nous allons de l'avant avec le retour sécuritaire et graduel des activités dans le secteur des transports - tant au Canada qu'à l'étranger - il est impératif que nous continuions à assurer l'existence d'un réseau de transport canadien dynamique et concurrentiel.

Citations

« Le pont de la Confédération est une structure emblématique qui permet chaque année à plus d'un million de personnes de se rendre à l'Île-du-Prince-Édouard depuis le Canada continental et d'en revenir. Ces fonds aideront l'Île à se remettre de la pandémie de COVID-19 et amélioreront la circulation des biens, des services et des personnes vers et depuis le continent. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Le pont de la Confédération est un lien important qui permet aux habitants de l'île d'être reliés à d'autres régions du Canada et qui est essentiel à notre vie quotidienne et à notre économie. L'annonce d'aujourd'hui contribuera à soutenir le transport de biens essentiels et le secteur touristique de l'Î.-P.-É. »

L'honorable Wayne Easter

Député de Malpeque (Î.-P.-É.)

