Le gouvernement du Canada offre une prévisibilité à la pêche hauturière à la mactre de Stimpson

Le Canada met fin au processus de délivrance d'un quatrième permis de pêche à la mactre de Stimpson dans le but d'accroître l'accès des Autochtones.

OTTAWA, ON, le 16 mars 2022 /CNW/ - En août 2018, Pêches et Océans Canada a annoncé son intention de lancer un nouveau processus de déclaration d'intérêt afin d'identifier un quatrième titulaire de permis pour la pêche hauturière à la mactre de Stimpson, dans le but d'accroître l'accès des Autochtones. La vente de Clearwater Seafoods Limited Partnership à une coalition de sept Premières Nations Mi'kmaq et de Premium Brands Inc. a donné lieu à la réémission en 2021 des trois permis existants de pêche à la mactre de Stimpson à First Nations Coalition Quota Limited Partnership, une société entièrement détenue par la coalition Mi'kmaq.

À la lumière de la vente de Clearwater, qui a permis aux Autochtones d'élargir l'accès des Autochtones à la pêche, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, a annoncé aujourd'hui sa décision d'annuler la déclaration d'intérêt prévue, et de mettre fin au processus de création d'un quatrième permis.

La décision prise aujourd'hui concernant la délivrance de permis offre une certitude à long terme aux communautés, qui participent à la pêche à la mactre de Stimpson, et garantit que les avantages importants de cette pêche continuent d'être versés aux collectivités autochtones.

Le gouvernement du Canada est résolu à garantir que les peuples autochtones soient des partenaires et des bénéficiaires de l'économie océanique.

Citation

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire progresser des arrangements de pêche durables et de collaboration avec les pêcheurs autochtones et non autochtones. Je suis ravie que l'acquisition de Clearwater ait accru la participation des Autochtones à la pêche, et nous constatons les avantages de la pêche à la mactre de Stimpson, qui profite aux communautés autochtones. Il est important que nous continuions de mettre l'accent sur une pêche qui profite aux communautés autochtones, en leur offrant de bons emplois dans l'ensemble du Canada atlantique, alors que nous œuvrons parallèlement à faire progresser la réconciliation. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

La pêche hauturière à la mactre de Stimpson en 2022 a lieu sur des bancs hauturiers de palourdes du Grand Banc et du banc Banquereau, et se pratique toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre.

Le total autorisé des captures (TAC) pour la pêche à la mactre de Stimpson de 2022 a été fixé à 35 699 tonnes, résultant du TAC combiné du Grand Banc de 14 756 tonnes et du TAC du banc Banquereau de 20 943 tonnes.

SOURCE Pêches et Océans Canada

