YELLOWKNIFE, NT, le 24 mai 2023 /CNW/ - Les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise représentent un filet de sécurité pour les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe et constituent une ressource essentielle en matière de services de soutien. Durant la pandémie, la demande pour ces services a considérablement augmenté partout au Canada, et cette demande se maintient aujourd'hui.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, accompagnée de l'honorable Caroline Wawzonek, ministre responsable de la Condition de la femme des Territoires du Nord-Ouest; l'honorable Julie Green, ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest; et l'honorable Michael Mcleod, député des Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé un investissement de 500 000 dollars en vue d'appuyer des lignes d'assistance téléphonique en cas de crise partout dans les Territoires du Nord-Ouest jusqu'au 31 mars 2026.

Ce financement aidera les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise des Territoires du Nord-Ouest à offrir des services, des ressources et un soutien accru pour répondre aux besoins urgents des personnes victimes de violence fondée sur le sexe.

Cette annonce souligne le 10e accord bilatéral récemment signé avec les gouvernements provinciaux et territoriaux afin de soutenir ces lignes téléphoniques. Depuis le mois d'août dernier, le gouvernement du Canada a annoncé des accords avec le Manitoba, le Yukon, la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Québec, l'Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan et l'Ontario. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les autres provinces et territoires pour conclure des accords bilatéraux similaires.

Cette annonce fait suite à l'appui historique au Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe des ministres fédérale, provinciales et territoriales responsables de la condition féminine en novembre dernier. Elle respecte également l'engagement du gouvernement du Canada de fournir environ 300 millions de dollars en fonds d'urgence pour la COVID-19 pour appuyer les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe. Ce financement a permis d'aider 1 400 centres d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles et autres organismes, y compris 157 organismes au service des personnes autochtones.

Citations

« Les lignes d'assistance téléphonique offrent un soutien vital aux femmes et aux enfants qui fuient la violence. Dans les Territoires du Nord-Ouest, où les régions rurales et éloignées sont confrontées à des obstacles supplémentaires, il est important que tout le monde ait accès à des ressources d'urgence, quel que soit l'endroit où ces personnes vivent ou qui elles sont. Grâce à l'investissement d'aujourd'hui, ces lignes d'assistance téléphonique continueront à fournir des services tenant compte des traumatismes des personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Dans les Territoires du Nord-Ouest, les femmes et les enfants victimes de violence familiale se trouvent souvent dans des situations difficiles et ont une connaissance limitée en ce qui concerne les services d'aide disponibles et la manière d'y accéder. Les lignes d'assistance téléphoniques d'urgence permettent d'établir des liens immédiats entre les victimes et les services, permettant ainsi que les personnes concernées aient un moyen sécuritaire de se sortir de ces situations. L'investissement du Canada dans ces lignes d'assistance téléphoniques d'urgence sera un autre moyen pour nous d'assurer la sécurité, les soins et la guérison des familles qui se trouvent dans ces situations. »

L'honorable Caroline Wawzonek, ministre responsable de la Condition féminine

« Les lignes d'assistance téléphonique d'urgence sont plus que de simples lignes téléphoniques - elles constituent un système de soutien vital pour les femmes victimes de violence familiale. L'investissement de 500 000 dollars fourni par le gouvernement du Canada aidera à renforcer ces lignes de secours afin que les femmes victimes de violence familiale puissent accéder à des ressources et à un soutien essentiel au moment où elles en ont le plus besoin. »

L'honorable Julie Green, ministre de la Santé et des Services sociaux

« La violence fondée sur le sexe est un acte impensable qui touche beaucoup trop de femmes et de filles au Canada et dans le monde entier. Cet investissement permettra de soutenir les organismes de première ligne dans les Territoires du Nord-Ouest en renforçant leur capacité à fournir des ressources vitales. Aujourd'hui, nous faisons un pas de plus vers l'élimination de la violence fondée sur le sexe et la promotion d'une vie plus sécuritaire pour les femmes de notre territoire.

Michael Mcleod, député des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe a été lancé par les ministres fédérale, provinciales et territoriales (FPT) responsables de la condition féminine en novembre 2022. Le Plan établit un cadre pour un Canada exempt de violence fondée sur le sexe (VFS) ‒ un Canada qui soutient les victimes, les personnes survivantes et leurs familles d'un océan à l'autre. Il s'agit d'une étape concrète vers la réalisation d'un engagement de longue date des gouvernements FPT à travailler ensemble pour un Canada exempt de VFS.





Les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise dans l'ensemble du Canada ont enregistré une hausse spectaculaire des appels de juin à octobre 2020, lorsqu'il y a eu un premier assouplissement des mesures de confinement liées à la COVID-19.





ont enregistré une hausse spectaculaire des appels de juin à octobre 2020, lorsqu'il y a eu un premier assouplissement des mesures de confinement liées à la COVID-19. Les Territoires du Nord-Ouest ont le deuxième taux le plus élevé de violence fondée sur le sexe au Canada , avec 7 à 10 fois les moyennes nationales selon le type de crimes.





, avec 7 à 10 fois les moyennes nationales selon le type de crimes. Les organismes qui gèrent les lignes d'assistance téléphonique dans les Territoires du Nord-Ouest signalent que le volume d'appels a augmenté pendant la pandémie, car les victimes de violence et les personnes à la recherche de services connexes ont été confrontées à des obstacles perçus et réels qui les empêchaient d'accéder aux services en toute sécurité. En 2022, les chiffres étaient toujours en hausse.

