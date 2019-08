Le gouvernement du Canada offre un soutien de plus de 4 millions de dollars pour les arts et la culture en Alberta

M. Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, annonce du financement pour des festivals locaux, des infrastructures culturelles, la présentation des arts et plus encore

EDMONTON, le 25 août 2019 /CNW/ - Grâce à l'appui soutenu et à l'engagement du gouvernement du Canada, les organismes artistiques, culturels et patrimoniaux de l'Alberta continueront de prospérer et d'offrir une programmation artistique, des festivals et des célébrations toute l'année, dans des installations modernes et dotées de tout l'équipement nécessaire.

Aujourd'hui, M. Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre, a annoncé l'attribution de fonds totalisant 4 010 697 dollars à 47 organismes de la province. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Les fonds sont accordés dans le cadre du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, du Fonds du Canada pour la présentation des arts, et du Fonds du Canada pour les espaces culturels.

Parmi les projets financés, notons le pow-wow annuel de la Nation crie d'Enoch, l'Edmonton Folk Music Festival et le nouvel espace pour les arts de la Ville de St. Albert. De plus, l'organisme Fringe Theatre Adventures, qui produit l'Edmonton International Fringe Theatre Festival, de renommée mondiale, recevra 75 000 dollars dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels et 858 000 dollars dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts, soit un total de 933 000 dollars.

Le budget de 2019 prévoyait plus de 50 millions de dollars pour appuyer une vaste gamme d'activités artistiques et culturelles, y compris des séries de spectacles, des festivals et des célébrations dans toutes les régions du Canada. Grâce à ces investissements accrus, les organismes admissibles ont bénéficié de fonds supplémentaires, notamment 14 millions de dollars sur deux ans (Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine) et 16 millions de dollars sur deux ans (Fonds du Canada pour la présentation des arts).

De plus, le budget de 2017 attribuait 300 millions de dollars supplémentaires sur 10 ans, à compter de 2018-2019, au Fonds du Canada pour les espaces culturels, afin de mieux soutenir les carrefours de création et d'autres espaces culturels. Cet investissement supplémentaire s'inscrit dans le volet Infrastructures sociales du plan Investir dans le Canada.

« Les arts et la culture sont importants pour cultiver l'innovation, améliorer le bien-être et favoriser l'inclusion. Notre gouvernement est heureux d'accorder des fonds à des organismes de l'Alberta qui font la promotion des arts et de la culture dans nos collectivités. Ces investissements accrus témoignent de notre engagement continu d'appuyer les infrastructures culturelles, l'économie créative ainsi que nos artistes et créateurs talentueux qui divertissent, inspirent et mobilisent les Canadiens de tous les horizons. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« En tant que fier Albertain et amateur d'art, j'ai vu de mes propres yeux les effets de ce type de soutien dans nos collectivités. L'annonce d'aujourd'hui vise à souligner les efforts soutenus déployés par 47 organismes culturels pour promouvoir la participation citoyenne, accroître l'accessibilité, créer des endroits sûrs afin que les artistes puissent pratiquer leur art et offrir des spectacles, et stimuler notre imagination et notre créativité. Chacun y trouvera son compte, que ce soit à Grande Prairie, à Fort McMurray, à Jasper ou à Lloydminster! Je suis particulièrement ravi de transmettre cette nouvelle durant le 38e Edmonton International Fringe Theatre Festival, l'un des festivals du genre les plus populaires au monde. »

- M. Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre

« Ce financement obtenu par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels permettra à la Ville de St. Albert de concrétiser son engagement envers l'excellence de la programmation artistique. Nous pourrons également appuyer les artistes et les autres professionnels du milieu, dans notre collectivité, en mettant à leur disposition un nouvel espace consacré aux arts de la scène. Ce nouvel espace offrira aux artistes et aux spectateurs un meilleur accès aux arts dans la collectivité. Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada pour son investissement dans le nouvel espace pour les arts de la scène de St. Albert, qui favorisera l'excellence des pratiques artistiques professionnelles au sein de notre collectivité. »

-- Mme Cathy Heron, mairesse de la Ville de St. Albert

« En tant que festival de théâtre expérimental le plus important et le plus ancien en Amérique du Nord, et en tant que carrefour culturel des activités créatives locales tout au long de l'année, nous sommes très reconnaissants au gouvernement du Canada de son soutien accru pour l'Edmonton International Fringe Festival. Ce soutien nous aidera à mener nos opérations annuelles et, nouveauté cette année, à moderniser nos systèmes audio au ATB Financial Arts Barns. Grâce aux sommes obtenues du Fonds du Canada pour la présentation des arts et du Fonds du Canada pour les espaces culturels, nous pourrons continuer d'offrir du soutien de qualité à plus de 2 000 artistes et aux 850 000 personnes qui participent au festival et fréquentent l'Arts Barns chaque année. »

--M. Adam Mitchell, directeur général et producteur, Fringe Theatre Adventures Society

« La Nation crie d'Enoch aimerait exprimer sa reconnaissance et ses remerciements au gouvernement du Canada pour sa récente contribution à notre 27e pow-wow annuel. À une époque, nos pratiques traditionnelles et culturelles étaient interdites et déclarées illégales au Canada. Aujourd'hui, le pow-wow permet aux participants et aux artistes (et même aux membres du public) de rendre hommage à notre culture riche et dynamique, et de se la réapproprier en tant qu'Autochtones. Beaucoup de participants peuvent témoigner des sentiments profonds de fierté, de joie et d'union ressentis lorsque le tambour traditionnel résonne sur le site. Le pow-wow permet aux membres de notre peuple de se réunir en jouant du tambour, en chantant et en dansant, dans un esprit de réconciliation. Il permet également aux membres de notre collectivité, qu'ils soient jeunes ou « jeunes de cœur », de participer à la vie communautaire en s'engageant comme bénévolat et en faisant l'expérience directe de notre culture et de nos traditions. »

--Mme Candace Persson, analyste du financement et rédactrice de demandes de subventions, Nation crie d'Enoch

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'activités et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Ville Organisme Projet Montant Edmonton Western Carnival Development Association Cariwest Caribbean Arts Festival 54 625 $ Edmonton Arts on the Ave Edmonton Society Kaleido Family Arts Festival 100 985 $ Edmonton Common Ground Arts Society Found Festival 2019 24 200 $ Edmonton Treaty 8 First Nations of Alberta Honouring Our Treaty Gathering 2019 61 000 $ Edmonton The Free Will Players Theatre Guild Freewill Shakespeare Festival 48 400 $ Edmonton Thousand Faces Festival Association Thousand Faces Festival 11 200 $ Enoch Enoch Cree Nation Enoch Cree Nation 27th Annual Pow Wow Celebration 102 500 $ Fort Saskatchewan Josephburg Agricultural Society Christmas in the Heartland 12 100 $ Jasper Friends of Jasper National Park Association Canada's Parks Day 25 300 $ Lacombe Lacombe Regional Tourism and Marketing Association Lacombe Culture & Harvest Festival 8 000 $ Sturgeon County Poundmaker's Lodge Treatment Centres Pow Wow 41 100 $ Vegreville Vegreville Cultural Association 46th Vegreville Ukrainian Pysanka Festival 22 800 $ Whitecourt Whitecourt and Woodlands Performing Arts Society Party In The Park 2019 27 300 $ TOTAL : 539 510 $

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Ville Organisme Projet Montant Camrose Camrose Performing Arts Centre Management Council Presentation Season 16 500 $* Edmonton Alberta Book Fair Society LitFest 12 100 $* Edmonton Arts Touring Alliance of Alberta Touring Network Support 49 500 $* Edmonton Azimuth Theatre Association Expanse Festival 11 000 $* Edmonton Brian Webb Dance Company BWDC 2018/19 & 2019/20 Seasons 75 900 $* Edmonton Citadel Theatre Beyond the Stage 48 000 $* Edmonton Edmonton Chamber Music Society Summer Solstice Music Festival 13 200 $* Edmonton Edmonton Folk Music Festival Society Edmonton Folk Music Festival 600 000 $ Edmonton Edmonton International Street Performers Festival Assoc. Edmonton International Street Performers Festival 93 500 $* Edmonton Edmonton Jazz Festival Society TD Edmonton International Jazz Festival/ EJFS Outreach Initiatives 55 000 $* Edmonton Edmonton Jazz Society (1973) Yardbird Suite 22 000 $* Edmonton Edmonton Poetry Festival Society Edmonton Poetry Festival 5 500 $* Edmonton Francis Winspear Centre for Music Live at the Winspear 27 500 $* Edmonton Fringe Theatre Adventures Society 2018-2022 Edmonton International Fringe Theatre Festival, Fringe Theatre Season, Fringe Spotlight, and Chinook Series 858 000 $ Edmonton Mile Zero Dance Society Mile Zero Dance Presents Three Performance Series: Dirt Buffet Cabaret; MZD Salon Series; Dance Crush 19 800 $* Edmonton Nextfest Arts Company NEXTFEST 26 400 $* Edmonton Rapid Fire Theatre Society Improvaganza 8 800 $* Edmonton Regroupement Artistique Francophone de l'Alberta Production and modernization of the tool Apprenti Diffuseur 35 250 $ Edmonton Works International Visual Arts Society The Works Art & Design Festival; The Art & Design in Public Places Program 119 900 $* Edmonton Workshop West Playwrights' Theatre Society Canoe Theatre Festival 16 500 $* Fort McMurray Keyano College Professional Artist Presenter Series 33 000 $* Fort Saskatchewan Shell Centre

(Ville de Fort Saskatchewan) 2018-19, 2019-20, 2020-21 Shell Theatre Performance Series 27 500 $* Grande Prairie Grande Prairie International Street Performers Festival Grande Prairie International Street Performers Festival 7 150 $* Leduc Maclab Centre for the Performing Arts (Ville de Leduc) 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021,

2021-2022 Seasons 18 700 $* Lloydminster Vic Juba Community Theatre Board Dr. H. A. McDonald Season 24 200 $* Sherwood Park Strathcona County Festival Place Professional Artists Season 77 000 $* Spruce Grove Horizon Stage Performing Arts Centre (Ville de Spruce Grove) Horizon Stage Professional Series 49 500 $* St. Albert Ville de St. Albert 2018-2019 & 2019-2020 Arden Theatre Season Program 77 000 $* St. Albert Friends of the Northern Alberta International Children's Festival Society 2018-2019-2020 Northern Alberta International Children's Festival 104 500 $* Stony Plain Blueberry Bluegrass & Country Music Society Blueberry Bluegrass & Country Music Festival 9 900 $* TOTAL : 2 542 800 $

*Remarque : Le bénéficiaire pourrait être jugé admissible à un montant supplémentaire.

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Ville Organisme Projet Montant Calgary Association of the Inside Out Integrated Theatre Project Équipement pour le théâtre Inside Out axé sur l'accessibilité 12 000 $ Calgary Decidedly Jazz Danceworks Matériel pour le théâtre 75 000 $ Camrose Camrose Performing Arts Centre Management Council Derniers travaux d'aménagement, équipement de présentation spécialisé et sécurité 73 465 $ Edmonton Citadel Theatre Accessibilité du théâtre Shoctor 75 000 $ Edmonton Fringe Theatre Adventures Society Remplacement du système audio de l'Arts Barns 75 000 $ Edmonton Old Strathcona Performing Arts Centre Society Modernisation du système d'alarme incendie 9 316 $ Hinton Home for Fine Arts Society of Hinton Équipement technique 5 283 $ Leduc Maclab Centre for the Performing Arts (Ville de Leduc) Matériel spécialisé - Maclab Centre, 2019 74 500 $ Spruce Grove Horizon Stage Performing Arts Centre (Ville de Spruce Grove) Améliorations techniques au Centre Horizon Stage 63 208 $ St. Albert Ville de St. Albert Nouvel espace pour les arts de St. Albert 465 615 $ TOTAL : 928 387 $

