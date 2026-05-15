IQALUIT, NU, le 15 mai 2026 /CNW/ - L'innovation est essentielle pour développer des économies résilientes, concurrentielles et diversifiées. En investissant dans les innovateurs et innovatrices, les entreprises et les collectivités du Nord, le gouvernement du Canada aide à concrétiser de nouvelles idées, favorise le développement économique durable, crée des emplois et soutient la productivité et la croissance à long terme du Canada.

Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine de l'innovation canadienne, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé une contribution de près de 490 000 $ pour appuyer quatre projets dans les territoires. Ce financement, octroyé par l'entremise de CanNor, aidera les collectivités et les organisations à combler les lacunes en matière d'infrastructure et à faire progresser les technologies propres et l'indépendance énergétique. De plus, il contribuera à accroître la visibilité des artistes inuit•es, à lancer une gamme de produits fabriqués au Nunavut ainsi qu'à renforcer des systèmes de connaissances arctiques et autochtones.

Ces projets permettront non seulement d'apporter de nouvelles solutions et de nouveaux produits aux collectivités du Nord, mais également de favoriser une plus grande participation économique et une économie canadienne plus diversifiée. Grâce à des investissements comme ceux-ci, le gouvernement du Canada fait progresser ses priorités visant à donner à la population canadienne les moyens d'agir et à bâtir l'économie la plus forte du G7.

Voir le lien suivant pour en savoir plus sur les projets financés dans le cadre de cette annonce : Document d'information : Le gouvernement du Canada investit près de 490 000 $ pour accroître l'innovation au service d'une économie nordique résiliente

Citations

« L'ingéniosité des Canadiens et Canadiennes contribue à stimuler la croissance économique et la prospérité à long terme dans tout le pays et les territoires. En aidant la population du Nord à concrétiser ses idées novatrices, le gouvernement du Canada investit dans les talents canadiens, renforce les économies locales et contribue à bâtir un avenir plus résilient et innovant pour le Nord et pour le Canada. »

L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« Pour bâtir des économies résilientes dans le Nord, il faut reconnaître les besoins, les réalités et les valeurs propres à la population du Nord et y répondre. Grâce à des investissements dans la recherche novatrice menée par les collectivités, notre gouvernement appuie le développement d'une économie plus durable et mieux adaptée à la culture dans les Territoires du Nord-Ouest. »

L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest

« Alors que nous continuons de bâtir dans un avenir incertain et de combler les lacunes en matière d'infrastructure au Yukon, il est essentiel que nous trouvions des solutions à la fois durables et rentables. Il est inspirant de voir les Yukonnais et Yukonnaises adopter des technologies novatrices pour renforcer la capacité énergétique, améliorer la gestion des déchets et soutenir des collectivités nordiques plus durables. »

Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, et député du Yukon

« Des infrastructures solides et une plus grande participation économique locale sont essentielles pour soutenir la souveraineté de l'Arctique et bâtir des collectivités nordiques plus autonomes. Je suis heureuse de voir le gouvernement du Canada investir dans des produits et des outils conçus par les Nunavummiut qui reflètent les connaissances locales, renforcent les collectivités et créent des possibilités au Nunavut. »

Lori Idlout, députée du Nunavut

Faits en bref

Ces projets ont été financés grâce à trois programmes de CanNor : Le Programme de possibilités économiques pour les Autochtones du Nord (PPEAN) vise à accroître la participation des collectivités et des entreprises inuites, des Premières Nations et métisses dans le Nord, et à leur permettre de saisir des possibilités d'emploi, de revenu et de création de richesse. Le programme IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider la population du Nord à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada. Le programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) favorise un environnement propice à la création et à la croissance des entreprises et développe des écosystèmes d'innovation solides, dynamiques et inclusifs.

La Semaine de l'innovation canadienne (du 11 au 15 mai 2026) est une célébration numérique des innovateurs et innovatrices, des gens d'affaires et des leaders d'opinion dans tout le Canada. Chaque jour, l'ingéniosité canadienne soutient la croissance du pays et en fait un chef de file en matière d'innovation. La Semaine de l'innovation canadienne souligne ce travail visant à renforcer la culture d'innovation du Canada et à inspirer la prochaine génération d'innovateurs et d'innovatrices.

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SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Personnes-ressources: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Emeralde O'Donnell, Conseillère en communications, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]