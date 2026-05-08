IQALUIT, NU, le 8 mai 2026 /CNW/ - Le 9 mai 2026, Pilimmaksaivik, le Centre d'excellence fédéral pour l'emploi des Inuit au Nunavut, célébrera son dixième anniversaire.

Depuis sa création en 2016, Pilimmaksaivik collabore avec ses partenaires pour contribuer à la mise en œuvre pangouvernementale du chapitre 23 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, afin d'accroître et de maintenir la représentation des Inuit dans la fonction publique fédérale au Nunavut.

Grâce au leadership et aux programmes de Pilimmaksaivik, les ministères fédéraux du Nunavut éliminent les obstacles et améliorent le recrutement, le maintien en poste, l'avancement et la promotion des Inuit du Nunavut. Le gouvernement du Canada s'emploie à créer une fonction publique fédérale au Nunavut où les Inuit peuvent s'épanouir et occuper des postes aux niveaux les plus élevés.

En augmentant la représentation des Inuit du Nunavut au sein du gouvernement du Canada, Pilimmaksaivik et ses partenaires peuvent veiller à ce que les ministères fédéraux répondent adéquatement aux besoins du territoire et à ce que les Inuit reçoivent des services d'une fonction publique fédérale qui comprend bien leurs valeurs, leurs besoins et leurs expériences.

Depuis 2017, le taux d'emploi des Inuit est passé de 37 % à 50 % au sein de la fonction publique fédérale dans la région du Nunavut. Il s'agit là d'un progrès important, mais les Inuit se heurtent encore à des obstacles. Pilimmaksaivik continue de travailler à la création d'une fonction publique fédérale représentative grâce à des programmes qui favorisent la sensibilisation aux cultures en milieu de travail et la compréhension de celles-ci. Le Centre offre aux Inuit des possibilités de formation et d'apprentissage pertinentes sur le plan culturel pour les aider à obtenir un emploi, à progresser et à s'épanouir au sein de la fonction publique fédérale. Cette initiative contribue au perfectionnement à long terme de la population active au Nunavut et appuie les efforts plus vastes en faveur de la participation économique des Inuit et de la réconciliation.

Je suis fière d'être la ministre responsable de CanNor et de souligner le dévouement et les réalisations de Pilimmaksaivik. Alors que nous célébrons son dixième anniversaire, je tiens à souligner le travail acharné du personnel, ancien et actuel, de Pilimmaksaivik. Son travail est mené par et pour les Inuit du Nunavut, et leur contribution est essentielle à la création d'un avenir meilleur pour le Nunavut.

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SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Emeralde O'Donnell, Conseillère en communication, Territoires du Nord-Ouest, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]