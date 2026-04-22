Les gouvernements du Canada et du Nunavut investissent 2,45 millions de dollars pour mener des travaux géologiques sur l'île de Baffin

IQALUIT, NU, le 22 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada stimule le développement des minéraux critiques et met en place des chaînes d'approvisionnement plus résilientes afin que le Canada puisse exploiter le plein potentiel des ressources naturelles. Les minéraux critiques sont essentiels à une économie moderne, et la demande mondiale continue de croître de manière significative. Il est donc plus important que jamais de disposer de données géologiques précises pour mener une exploration éclairée et prendre des décisions responsables en matière de développement.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et l'honorable Craig Simailak, ministre des Services communautaires du gouvernement du Nunavut, ont annoncé un financement conjoint de 2,45 millions de dollars pour aider le gouvernement du Nunavut à mener des recherches en géosciences fondamentales et sur le potentiel en minéraux critiques dans le sud et le centre de l'île de Baffin.

Ce financement appuiera les activités menées par le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut (BGCN) de Ressources naturelles Canada, notamment les travaux géologiques sur le terrain dans le Centre-Sud de l'île de Baffin, l'analyse des données géochimiques recueillies à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, ainsi que la publication des résultats.

Le projet devrait générer de nouvelles données géoscientifiques sur le potentiel minéral du granite de la péninsule de Cumberland dans le Centre-Sud de l'île de Baffin. Ces résultats permettront d'orienter l'exploration future, d'attirer des investissements privés et de contribuer au développement économique du Nunavut, conformément à la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques.

Dans un monde qui évolue rapidement, les investissements dans les géosciences contribuent au renforcement de l'économie du Nord et favorisent la prospérité à long terme du Canada en consolidant la chaîne de valeur des minéraux critiques au pays.

Citations

« Cet investissement permettra de combler d'importantes lacunes en matière de données géologiques dans le centre-sud de l'île de Baffin et de renforcer les fondements d'un développement responsable et éclairé des ressources au Nunavut. De meilleures données géoscientifiques aident à orienter l'exploration future, à attirer les investissements et à créer les conditions propices à des possibilités économiques à long terme. Notre gouvernement travaille avec ses partenaires pour s'assurer que le développement futur repose sur des données factuelles et apporte des avantages durables aux communautés inuites et nordiques. »

L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« Favoriser l'exploration minière, c'est investir directement dans une chaîne de valeur solide dans le Nord qui crée des emplois, soutient les communautés autochtones, nordiques et rurales, et renforce notre sécurité économique et nationale. Le financement accordé aujourd'hui à la région de Baffin est un élément essentiel de notre plan visant à tirer parti des richesses minérales de l'Arctique, à offrir de nouvelles perspectives économiques et à garantir notre souveraineté et notre prospérité dans un contexte mondial en pleine mutation. »

L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les investissements dans les géosciences ne se limitent pas à l'exploration. Ils visent à jeter les bases d'un développement éclairé et axé sur les communautés dans le Nord. En comprenant mieux le potentiel en ressources de la région, nous favorisons les possibilités qui découlent des priorités locales et qui encouragent la participation des Inuit, la capacité régionale et la résilience économique à long terme. »

Lori Idlout, députée du Nunavut

« Notre partenariat dans cette initiative géoscientifique souligne l'engagement du gouvernement du Nunavut à établir une base solide pour le développement responsable des ressources. En améliorant nos connaissances géologiques du Centre-Sud de l'île de Baffin, nous serons en mesure de fournir les données essentielles nécessaires pour attirer des investissements durables et créer des possibilités économiques à long terme pour la population du Nunavut. Cet investissement conjoint nous permet de nous assurer qu'à l'approche de l'échéance de 2027 pour le transfert des responsabilités, notre territoire est bien placé pour gérer ses terres et ses ressources dans l'intérêt de nos communautés. »

L'honorable Craig Simailak, ministre des Services communautaires, gouvernement du Nunavut

Faits en bref

Dans le cadre du programme IDEENord, CanNor investira jusqu'à 850 000 $ sur quatre ans pour ce projet. IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider la population du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada.

Par l'entremise du Bureau géoscientifique Canada-Nunavut (BGCN), RNCan investira 760 000 $ sur quatre ans dans le cadre de ce projet. Le BGCN fournit des données géoscientifiques accessibles pour le Nunavut à l'appui de l'exploration minière responsable, du développement des infrastructures et de la planification de l'utilisation des terres.

Le ministère des Services communautaires et gouvernementaux du Nunavut investira également 840 000 $ dans ce projet.

Les minéraux critiques trouvent des applications importantes dans les produits destinés à la défense et au secteur médical, ainsi que dans les technologies de l'information et des communications et les technologies vertes de prochaine génération.

Les territoires présentent un potentiel important pour le développement des minéraux critiques. Le Nunavut a des occurrences connues pour 23 des 34 éléments figurant sur la liste canadienne des minéraux critiques, y compris du fer de haute pureté, dont le gisement est actuellement exploité à la mine de Mary River, dans le nord de l'île de Baffin, ainsi que des gisements reconnus de nickel-cuivre-éléments du groupe du platine et d'uranium.

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SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Personnes-ressources: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Erika Lashbrook Knutson, Secrétaire de presse, Cabinet de la ministre, Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Craig Welsh, Conseiller en communications (Nunavut), Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]; Kira Dorward, Gestionnaire, Communications, Ministère des Services communautaires, Gouvernement du Nunavut, [email protected]