CanNor contribue plus de 13 M$ à quatre projets qui feront progresser les possibilités de développement économique dans l'ensemble du territoire.

IQALUIT, NU, le 22 avril 2026 /CNW/ - Le Canada est une région arctique. L'importance stratégique et économique de l'Arctique canadien nécessite la mise en œuvre de projets d'infrastructure et de développement économique qui répondent à la fois aux priorités immédiates et aux objectifs à long terme. Il s'agit notamment d'investissements qui contribueront à façonner le Nord canadien pour les générations à venir ainsi que de projets qui procurent des avantages tangibles aux collectivités d'aujourd'hui.

L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 13 millions de dollars à quatre projets qui auront des répercussions importantes dans l'ensemble du Nunavut. Ce financement, fourni par CanNor, appuiera des initiatives dans les trois régions du territoire, contribuant ainsi à des collectivités plus fortes et à une croissance économique soutenue.

Dans la région de Kitikmeot, l'investissement appuiera le projet de route et de port de Grays Bay, qui a été soumis à l'examen du Bureau des grands projets au début de mars. Ce financement permettra de soutenir le projet par la collecte de données environnementales, la planification et la conception précoces ainsi que la mobilisation des collectivités, en se basant sur les travaux existants soutenus par Transports Canada. Le financement accordé dans la région de Kivalliq permettra de poursuivre les études environnementales et la mobilisation de la collectivité afin de faire progresser le projet de liaison hydroélectrique et de fibre optique de Kivalliq.

Dans la région de Qikiqtaaluk, le financement appuiera la planification des activités d'Ampere et la conception d'un nouveau centre de développement économique de 7 222 pieds carrés à Iqaluit. De plus, Sedna ROV Services recevra du financement pour des véhicules à double usage capables de fonctionner dans l'Arctique afin de permettre des levés hydrographiques autonomes, de renforcer la surveillance environnementale et de soutenir l'état de préparation à la défense dans l'Arctique.

Ensemble, ces projets témoignent des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour faire progresser les initiatives d'intérêt national et renforcer sa présence dans l'Arctique grâce à des investissements stratégiques dans la sécurité, l'infrastructure et les partenariats avec les Inuit.

Citations

« Ces quatre projets illustrent l'engagement du gouvernement du Canada à travailler en collaboration avec les gouvernements inuits et les Nunavummiut pour renforcer l'économie du Nunavut, protéger le Nord et faire progresser les priorités dirigées à l'échelle locale. En investissant dans l'infrastructure, le renforcement des capacités, l'énergie propre et l'état de préparation à la défense, ces initiatives jettent les bases d'une prospérité, d'une résilience et d'une sécurité durables pour un Nunavut fort et un Canada fort. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« Le projet de construction d'une route et d'un port à Grays Bay est un investissement d'intérêt national qui ouvrira de nouvelles perspectives économiques dans le Nord et renforcera la souveraineté du Canada dans l'Arctique. En assurant un accès routier fiable et en toute saison aux ressources essentielles et aux marchés mondiaux, il favorisera la création de bons emplois, le développement durable et la croissance à long terme des communautés du Nord. »

- L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement du Nunavut à la Chambre des communes

« Bâtir le Canada, c'est aussi bâtir le Nord. Ces investissements contribueront à renforcer l'économie, les infrastructures et la sécurité de l'Arctique, au Nunavut comme dans l'ensemble du pays, à long terme. C'est ainsi que nous renforcerons notre souveraineté, que nous deviendrons une superpuissance énergétique et que nous bâtirons l'économie la plus forte du G7. »

- L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Grâce à de solides partenariats avec les Nunavummiut, les investissements dans l'infrastructure, le renforcement des capacités et les priorités communautaires font progresser une approche coordonnée visant à renforcer le Nunavut, à soutenir la prospérité à long terme ainsi qu'à contribuer à la sécurité et à la résilience globales du Canada. »

- Lori Idlout, députée du Nunavut

« Le gouvernement du Nunavut accueille favorablement cette annonce et remercie le gouvernement du Canada d'investir dans des projets qui permettront de faire progresser le potentiel économique du Nunavut à l'échelle du territoire. »

- L'honorable Craig Simailak, ministre des Services communautaires, gouvernement du Nunavut

« L'investissement de CanNor est une accélération opportune de l'aménagement de la route et du port de Grays Bay. Par exemple, cela permettra à WKR de présenter une cartographie détaillée des fonds marins sur le site portuaire et de sélectionner plus tôt les principaux partenaires de construction. Au fur et à mesure que nous avancerons plus rapidement, nous aurons également les ressources nécessaires pour intensifier notre engagement communautaire et nous assurer que les avantages régionaux et communautaires sont optimisés. »

- Brendan Bell, PDG, West Kitikmeot Resources Corp.

« Le moment est venu de bâtir une infrastructure nationale qui peut alimenter les collectivités, alimenter l'industrie et alimenter un Nord plus sûr pour tout le monde. Tandis que nous faisons progresser le projet de liaison hydroélectrique et de fibre optique de Kivalliq, qui appartient entièrement aux Inuits, les partenariats sont essentiels. »

- David Kakuktinniq, président et PDG de Sakku Investments Corporation et président de Nukik Corporation

« Le développement des affaires au Nunavut est essentiel à la croissance et à la prospérité continues du territoire. Chez Ampere, nous sommes très enthousiastes à l'idée de commencer la construction de ce nouveau centre de développement économique et nous nous réjouissons des possibilités qu'il offrira aux Nunavummiut. »

- Ryan Oliver, PDG, Ampere

« Grâce à ce financement, Sedna ROV Services peut déployer de nouveaux navires sans équipage et systèmes sous-marins pour la cartographie du Service hydrographique du Canada, la surveillance environnementale et les opérations maritimes dans l'Arctique, le genre de travail dont le Nord a besoin depuis des décennies. Cela signifie qu'un plus grand nombre de Nunavummiut seront formés à la technologie maritime de pointe, que les données de nos eaux seront meilleures et que la présence inuite sera plus forte dans le secteur maritime de l'Arctique canadien. »

- Kirt Ejesiak, PDG, Sedna ROV Services Inc.

Faits en bref

Les projets annoncés aujourd'hui sont financés dans le cadre de l'initiative Soutien au développement des infrastructures dans le Nord (SDIN), de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID) et d'Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord). SDIN aide les projets d'infrastructure du Nord à franchir plus efficacement les processus de réglementation et de consultation et à renforcer la planification précoce des projets. L'IRID vise à accélérer l'intégration des entreprises et des écosystèmes régionaux dans les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales en matière de défense et à accroître leur capacité industrielle et d'innovation, tout en appuyant les actifs régionaux stratégiques liés à la défense dans des circonstances ciblées. IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider la population du Nord à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada.

Le 12 mars 2026, le premier ministre Mark Carney a soumis le projet de route et de port de Grays Bay au Bureau des grands projets. Le projet comprend un terminal d'exportation de minerais en eau profonde et une piste d'atterrissage, qui auront tous deux un potentiel civil et militaire à double usage.

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SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Personnes-ressources : Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Erika Lashbrook Knutson, Secrétaire de presse, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Craig Welsh, Conseiller en communications, Nunavut, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]