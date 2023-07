Le 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide, sera offert à l'échelle du Canada dès le 30 novembre 2023

TORONTO, le 24 juill. 2023 /CNW/ - Le suicide est un grave problème de santé publique qui touche des personnes de tous âges et de tous horizons à l'échelle du pays. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour que toutes les personnes au Canada aient accès à des ressources de prévention du suicide et à d'autres mesures de soutien en cas de crise - au moment et à l'endroit où elles en ont besoin.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi d'un financement de 156 millions de dollars sur trois ans au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) pour la mise en œuvre et l'exploitation du 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide. Il s'agit d'un numéro national à trois chiffres pour la prévention du suicide et le soutien en cas de détresse émotionnelle.

La ministre Bennett a également annoncé un investissement supplémentaire de 21,4 millions de dollars pour le CAMH. Ces fonds aideront l'organisation à renforcer la capacité des centres de crise qui font partie du réseau actuel de Parlons suicide Canada, de façon à mieux répondre à l'augmentation de la demande et à préparer la mise en œuvre du service 9-8-8. Ce financement s'inscrit découle de l'Énoncé économique de l'automne de 2020, qui prévoyait un montant de 50 millions de dollars à l'appui des centres de crise pendant et après la pandémie de COVID-19.

Dès le 30 novembre 2023, le 9-8-8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide, sera offert en anglais et en français 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour toutes les personnes au Canada. Ce numéro à trois chiffres facile à retenir permettra aux gens d'obtenir aisément l'aide dont ils ont besoin, au moment où ils en ont le plus besoin. Le service téléphonique 9-8-8 offrira un soutien en cas de crise tenant compte des traumatismes et adapté sur le plan culturel. La prestation sera assurée par des intervenants dûment formés qui s'appuieront sur les pratiques, les procédures et les protocoles exemplaires. La mise en œuvre et la prestation du service téléphonique 9-8-8 continueront de s'appuyer sur une collaboration continue avec le CAMH, les provinces et les territoires, ainsi que les organisations qui représentent les populations les plus touchées par le suicide.

Les travaux sont en cours pour le lancement du 9‑8‑8 : Ligne d'aide en cas de crise de suicide; entre temps, les personnes au Canada ont toujours accès au service Parlons suicide Canada, qui offre un soutien bilingue en situation de crise et en prévention du suicide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez communiquer avec Parlons suicide Canada par téléphone au 1‑833‑456‑4566 et par message texte (en soirée) au 45645. Les résidents du Québec peuvent composer le 1‑866‑277‑3553, envoyer un message texte au 535353, ou consulter la page suicide.ca pour obtenir du soutien par clavardage. Les personnes au Canada peuvent également obtenir du soutien auprès de leurs centres de crise locaux.

Citations

« En moyenne, 12 personnes s'enlèvent la vie chaque jour au Canada. Nous sommes de tout cœur avec les familles et les proches touchés par le suicide. Nous prenons des mesures pour appuyer les gens de partout au pays qui sont en situation de crise ou qui ont des pensées suicidaires. L'investissement annoncé aujourd'hui nous permet de franchir une autre étape vers le lancement du 9-8-8, la ligne d'aide en cas de crise de suicide, qui offrira un service de soutien immédiat, confidentiel et exempt de jugement en matière de prévention du suicide pour les Canadiens dans le besoin - au moment où ils en ont le plus besoin. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Le suicide est un problème de santé publique qui touche des personnes de tous âges et de tous horizons à l'échelle du pays. Trop souvent, la stigmatisation entourant la santé mentale empêche les gens qui ont besoin d'aide de chercher à en obtenir. Je suis reconnaissante du lancement du service 9-8-8, qui permettra aux personnes au Canada d'obtenir de l'aide en matière de prévention du suicide sans subir de jugement. »

Élisabeth Brière

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Le CAMH est honoré de diriger et de coordonner la mise en œuvre du 9-8-8 au Canada. Ce service à trois chiffres permettra d'offrir un soutien vital aux personnes qui traversent les moments les plus difficiles. Nous sommes fiers de travailler en étroite collaboration avec des partenaires de tout le pays pour offrir cet important service à tous les membres de la population canadienne. »

Sarah Downey

Présidente et directrice générale, CAMH

« Pour présenter le 9-8-8 au Canada, le CAMH travaille en étroite collaboration avec des partenaires clés provenant de nombreux secteurs et groupes d'intérêt. Nous savons que les collectivités de tout le pays participent à des activités de prévention du suicide qui tiennent compte de leurs propres forces et besoins. En collaboration avec nos partenaires, nous nous appuyons sur ces efforts communautaires pour veiller à ce que toutes les personnes vivant au Canada aient accès, en cas de crise et lorsqu'elles en ont besoin, à des services de soutien de grande qualité, fondés sur des données probantes et équitables. »

Dre Allison Crawford

Psychiatre et clinicienne-chercheuse au CAMH et médecin en chef, 9-8-8 et Parlons suicide Canada

« Depuis plus de 34 ans, Jeunesse, J'écoute est aux premières lignes virtuelles pour les jeunes et la santé mentale. Nous recevons des appels de jeunes tous les jours et toutes les nuits. Depuis le début de la pandémie seulement, nous comptons plus de 15 millions d'interactions. Le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes et représente 22 % de l'ensemble du travail de première ligne de Jeunesse, J'écoute. C'est pourquoi le service 9-8-8 est de la plus grande importance. Jeunesse, J'écoute appuie sans réserve le 9-8-8 et se tient fermement aux côtés du gouvernement du Canada, des provinces et des territoires, du CAMH et des partenaires du 9-8-8 au moment où nous lançons ce service essentiel qui sauvera des vies. Ensemble, nous veillerons à ce que personne ne se retrouve dans la solitude, peu importe où les gens se trouvent et quand ils ont besoin d'aide. »

Katherine Hay

Présidente et directrice générale, Jeunesse, J'écoute

Faits en bref

En août 2022, le gouvernement du Canada a accueilli favorablement la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) consistant à choisir le 9-8-8 comme numéro à trois chiffres à composer ou auquel envoyer un message texte en vue d'obtenir des services de prévention du suicide et de soutien en cas de crise. Comme il est indiqué dans la décision du CRTC, les entreprises de télécommunications activeront le 9-8-8 dès le 30 novembre 2023.

a accueilli favorablement la décision du radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) consistant à choisir le 9-8-8 comme numéro à trois chiffres à composer ou auquel envoyer un message texte en vue d'obtenir des services de prévention du suicide et de soutien en cas de crise. Comme il est indiqué dans la décision du CRTC, les entreprises de télécommunications activeront le 9-8-8 dès le 30 novembre 2023. En prévision du lancement du 9-8-8, le gouvernement du Canada a annoncé en août 2022 que le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) dirigera la coordination de la prestation du service 9-8-8, s'appuyant sur son expérience dans la mise en œuvre de Parlons suicide Canada .

a annoncé en août 2022 que le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) dirigera la coordination de la prestation du service 9-8-8, s'appuyant sur son expérience dans la mise en œuvre de Parlons suicide . Tout au long de l'été 2023, le CAMH a l'intention d'intégrer plus de 40 organisations à l'échelle du Canada au réseau 9-8-8, notamment Jeunesse, J'écoute.

au réseau 9-8-8, notamment Jeunesse, J'écoute. Le CAMH est le plus grand hôpital d'enseignement en santé mentale au Canada et l'un des plus importants centres de recherche du monde dans le domaine. Le rôle du CAMH dans la conception de la prestation du service 9-8-8 au Canada s'appuie sur son expérience dans la mise en œuvre de Parlons suicide Canada .

et l'un des plus importants centres de recherche du monde dans le domaine. Le rôle du CAMH dans la conception de la prestation du service 9-8-8 au s'appuie sur son expérience dans la mise en œuvre de Parlons suicide . Les personnes qui souhaitent devenir intervenants peuvent consulter le site Web de Parlons suicide Canada aux adresses suivantes : https://parlonssuicide.ca/faites-du-benevolat-pour-parlons-suicide-canada ou https://parlonssuicide.ca/emplois.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

