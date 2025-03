OTTAWA, ON, le 8 mars 2025 /CNW/ - Il est fondamental de reconnaître et de mettre en œuvre les droits conférés aux Inuit par l'Accord du Nunavut pour faire progresser la réconciliation économique et renouveler la relation entre les Inuit et la Couronne.

L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, Jeremy Tunraluk, président de Nunavut Tunngavik Incorporated, et P.J. Akeeagok, premier ministre du Nunavut, ont signé un contrat de mise en œuvre de l'Accord du Nunavut pour les dix prochaines années - il s'agit d'une étape importante qui aura des répercussions positives pour les Inuit au Nunavut et soutiendra leur vision de l'avenir.

Le contrat établit un plan directeur sur dix ans destiné à la mise en œuvre des engagements énoncés dans l'Accord du Nunavut. À l'appui de ces efforts, le contrat prévoit un investissement historique de 1,5 milliard de dollars de 2024 à 2034 et de 77,6 millions de dollars par année en permanence. Ce financement soutiendra le travail de Nunavut Tunngavik Incorporated, du gouvernement du Nunavut, des cinq institutions gouvernementales (dont trois organisations régionales des ressources fauniques et 27 organisations de chasseurs et de trappeurs) et de Pilimmaksaivik (Centre fédéral d'excellence pour l'emploi des Inuit au Nunavut).

Le contrat reflète et appuie les priorités des Inuit au Nunavut. Il favorise plus particulièrement le respect d'obligations fondamentales énoncées dans l'Accord du Nunavut, entre autres le financement de programmes d'acquisition de compétences qui permettront à des Inuit d'obtenir des emplois au sein du gouvernement et l'offre de programmes culturels par le centre du patrimoine Nunavut Inuit Heritage Centre. Il vient également mieux soutenir le travail important des institutions publiques du Nunavut, qui constituent un élément clé de l'administration publique et du secteur de la gestion des ressources dans le territoire.

Il est également important de noter que la souveraineté de l'Arctique est une priorité pour le pays, et cela inclut de veiller à ce que les communautés du Nord soient fortes, autosuffisantes et dotées des ressources dont elles ont besoin pour prospérer. Investir dans l'emploi des Inuit, la réhabilitation culturelle et l'autodétermination des Inuit renforce la présence du Canada dans l'Arctique et respecte les engagements en matière de réconciliation et de l'Accord du Nunavut. En soutenant ces initiatives, nous faisons non seulement progresser le développement économique et social du Nunavut, mais nous renforçons également le rôle du Canada en tant que nation arctique dont le cœur est constitué de communautés dynamiques et résilientes.

Il fait partie de notre mission collective d'affirmer et de mettre en œuvre les droits des Inuit, et d'assurer un avenir meilleur et plus prometteur pour tous les Nunavummiut.

Citations

« En travaillant ensemble, nous avons fait un pas de plus pour le Nunavut. Ces fonds permettront de poursuivre la mise en œuvre de l'Accord du Nunavut et la réalisation de la vision inuite pour notre territoire. Pour le gouvernement du Nunavut, cela se traduira par davantage de ressources pour l'emploi et la formation des Inuit. Cet accord permettra également de mieux doter les instituts de gouvernement populaire du Nunavut, ce qui renforcera la confiance dans notre territoire en tant que partenaire fiable et investissement stable en ces temps d'incertitude économique. »

P.J. Akeeagok

Premier ministre du Nunavut

« Pour la première fois depuis la signature de l'Accord du Nunavut, il y a plus de 30 ans, les Inuit et la Couronne se sont entendus sur un plan de mise en œuvre de la plus importante revendication territoriale du Canada. Ce contrat représente une occasion unique de revitaliser la mise en œuvre de l'Accord du Nunavut et de rétablir les relations entre Nunavut Tunngavik Incorporated, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunavut. La conclusion de cet accord est un accomplissement remarquable et témoigne de la créativité, de la persévérance et de l'engagement de toutes les parties concernées. »

Jeremy Tunraluk

Nunavut Tunngavik Incorporated

« Ce contrat de mise en œuvre marque un jalon historique. Il reflète une vision commune de l'avenir du Nunavut, une vision dans laquelle nous travaillons ensemble pour trouver une solution aux questions importantes pour les Inuit. J'ai hâte de voir les changements positifs qui en résulteront pour les Nunavummiut ».

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

Faits en bref

Le 9 juillet 1993, l' Accord sur les revendications territoriales du Nunavut ( l'Accord du Nunavut ) a été signé en tant que traité moderne entre les Inuit du Nunavut et le gouvernement du Canada. Ce document constitue le plus important règlement de revendications territoriales de l'histoire du Canada, qui a conduit à la création du Nunavut en 1999 et du gouvernement du Nunavut .

( ) a été signé en tant que traité moderne entre les Inuit du et le gouvernement du Canada. Ce document constitue le plus important règlement de revendications territoriales de l'histoire du Canada, qui a conduit à la création du en 1999 et du gouvernement du . En vertu de l' Accord du Nunavut , le gouvernement du Canada, le gouvernement du Nunavut et Nunavut Tunngavik Incorporated doivent élaborer un plan de mise en œuvre qui serait intégré dans un contrat de mise en œuvre.

, le gouvernement du Canada, le gouvernement du et Nunavut Tunngavik Incorporated doivent élaborer un plan de mise en œuvre qui serait intégré dans un contrat de mise en œuvre. Il s'agit du premier contrat de mise en œuvre renouvelé avec succès dans le cadre de l' Accord du Nunavut .

. Élaboré conjointement, le contrat de mise en œuvre prévoit : un financement pour aider à constituer une main-d'œuvre fédérale inuite représentative au Nunavut , consacré entre autres à la formation préalable à l'emploi, par l'intermédiaire de Pilimmaksaivik (Centre fédéral d'excellence pour l'emploi des Inuit au Nunavut ); un financement de mise en œuvre sur plusieurs exercices destiné au gouvernement du Nunavut; le financement de la capacité institutionnelle de Nunavut Tunngavik Incorporated; le financement du centre du patrimoine Nunavut Inuit Heritage Centre; le financement opérationnel des institutions populaires.

Les cinq institutions de gouvernement populaire sont : la Commission d'aménagement du Nunavut, la Commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions, l'Office des eaux du Nunavut , le Tribunal des droits de surface du Nunavut , et le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut .

chargée de l'examen des répercussions, l'Office des eaux du , le Tribunal des droits de surface du , et le gestion des ressources fauniques du . Le contrat de mise en œuvre témoigne des moyens déployés par le Canada en vue de contribuer à la réalisation des priorités énoncées dans le chapitre 5 du Plan d'action de la Loi sur la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

