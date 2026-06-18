Le gouvernement du Canada nomme un nouvel enquêteur correctionnel par intérim

OTTAWA, ON, le 18 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a annoncé la nomination de Valerie Phillips au poste d'enquêteuse correctionnelle par intérim du Canada.

Madame Phillips possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des droits de la personne et du droit administratif et occupe le poste de directrice exécutive et avocate générale au Bureau de l'enquêteur correctionnel (BEC) depuis décembre 2024. Elle est bien placée pour diriger l'organisation de façon intérimaire.

Le BEC agit à titre d'ombudsman indépendant pour les délinquants sous responsabilité fédérale au Canada. Il assure une surveillance impartiale du Service correctionnel du Canada (SCC) en enquêtant à la fois sur les plaintes individuelles et sur les problèmes systémiques plus généraux soulevés au sein des établissements correctionnels fédéraux.

L'enquêteur correctionnel dirige le BEC en enquêtant sur les plaintes, en examinant les pratiques correctionnelles et en recommandant des améliorations pour s'assurer que les détenus sont traités équitablement.

Sa nomination entrera en vigueur le 18 juin 2026 pour un mandat maximal d'un an ou jusqu'à ce qu'un enquêteur correctionnel soit nommé pour un mandat de cinq ans, selon la première éventualité.

Citations

« Je me réjouis à l'idée de travailler avec Valerie Phillips, l'enquêteuse correctionnelle intérimaire, et le Bureau pour appuyer les efforts continus du gouvernement visant à faire en sorte que le système correctionnel fédéral du Canada demeure sûr, équitable, humain et efficace. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Cette nomination permet au Bureau de l'enquêteur correctionnel d'exercer pleinement son mandat et ses pouvoirs afin d'assurer une surveillance rigoureuse et indépendante du système correctionnel fédéral du Canada. J'ai hâte de travailler de façon constructive avec le commissaire du Service correctionnel du Canada et le ministre de la Sécurité publique pour appuyer des services correctionnels fédéraux sûrs, légaux et humains.

- Valerie Phillips, enquêteuse correctionnelle intérimaire

« Le Service correctionnel du Canada attache de l'importance à sa relation importante et continue avec le Bureau de l'enquêteur correctionnel, et je me réjouis à l'idée de travailler avec Valerie Phillips pour continuer à faire progresser la transparence, à renforcer la responsabilisation et à soutenir un système correctionnel fédéral sûr et humain.

- Talal Dakalbab, commissaire, Service correctionnel du Canada

Faits en bref

Établi en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le BEC a le pouvoir législatif de mener des enquêtes, d'accéder aux installations et aux dossiers du SCC et de formuler des conclusions et des recommandations non contraignantes.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à relever les défis systémiques dans les services correctionnels fédéraux, notamment par des efforts continus pour renforcer la réhabilitation, réduire la récidive et favoriser la réussite de la réinsertion sociale.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, [email protected] | Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]