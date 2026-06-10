Le gouvernement du Canada ouvre une installation de précontrôle à la gare ferroviaire Pacific Central de Vancouver

VANCOUVER, BC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue d'investir dans nos infrastructures de transport afin d'assurer la sécurité et de faciliter les déplacements entre les collectivités. L'ouverture du tout premier centre de précontrôle ferroviaire au Canada contribuera à promouvoir les voyages et le commerce en assurant l'offre de services sécuritaires, rapides et fiables aux voyageurs qui voyagent en train entre la Colombie-Britannique et les États-Unis.

Le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Gary Anandasangaree, et le ministre des Transports, l'honorable Steven MacKinnon, ont annoncé aujourd'hui la conversion du premier centre ferroviaire de précontrôle au Canada à la gare ferroviaire Pacific Central de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Les voyageurs peuvent maintenant passer la douane du U.S. Customs and Border Protection (USCBP) à la gare ferroviaire Pacific Central de Vancouver, ce qui leur permet d'arriver plus rapidement et facilement. Représentant un important partenariat avec le USCBP, la nouvelle installation de précontrôle offrira des avantages considérables à la population et au secteur ferroviaire en :

simplifiant l'expérience de voyage en permettant aux passagers à destination des États-Unis de passer les douanes avant le départ et de se rendre directement aux correspondances ou à leur destination;

améliorant la sécurité frontalière et la détection précoce des menaces, permettant ainsi au Canada et aux États-Unis de collaborer à la gestion des risques à la frontière et de répondre aux préoccupations communes en matière de sécurité;

soutenant la croissance économique et la création d'emplois grâce à l'augmentation de la contribution économique annuelle de la gare ferroviaire et à la promotion de l'emploi des deux côtés de la frontière;

renforçant les liens commerciaux et touristiques en facilitant le tourisme transfrontalier et en élargissant les activités économiques entre le Canada et les États-Unis, et en ouvrant de nouvelles possibilités et destinations pour les Canadiens aux États-Unis et des liaisons vers d'autres endroits à l'étranger.

L'ouverture de ce service de précontrôle à la gare Pacific Central de Vancouver est un autre exemple de l'engagement commun de nos pays à faciliter les déplacements et à renforcer nos économies.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à assurer la sécurité des collectivités des deux côtés de la frontière. Le lancement du service de précontrôle américain à la gare ferroviaire Pacific Central de Vancouver renforce la sécurité de tous et favorise des déplacements et des échanges commerciaux transfrontaliers plus sécuritaires, rapides et fiables. Je tiens à remercier les représentants du Canada et des États-Unis pour le travail qu'ils ont accompli afin de franchir cette étape importante. C'est une bonne nouvelle pour Vancouver et pour le Canada. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Transports Canada se concentre sur la création d'un système de transport ferroviaire sur lequel les Canadiens peuvent compter, c'est-à-dire un système sécuritaire, efficace et bien desservi. Le lancement du précontrôle américain à la gare ferroviaire Pacific Central de Vancouver contribuera à simplifier les voyages ferroviaires transfrontaliers, à renforcer les liens touristiques et commerciaux entre le Canada et les États-Unis et à créer de nouveaux débouchés pour les voyageurs et les entreprises des deux côtés de la frontière. »

- L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports Canada et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Nous sommes heureux de voir ce bel exemple de coopération transfrontalière, juste à temps pour la Coupe du monde. L'entente sur le précontrôle complet à la gare de Vancouver permettra de voyager plus rapidement et en toute sécurité. Nous espérons que d'autres améliorations à la gare Pacific Central pourront accueillir les nouveaux trains d'Amtrak et amélioreront davantage les déplacements dans le nord-ouest du Pacifique. »

- Shawn Crowley, consul général des États-Unis à Vancouver

« Il s'agit d'un moment historique pour le transport ferroviaire de passagers en Amérique du Nord. Le lancement de la première installation de précontrôle ferroviaire du continent reflète ce qui est possible lorsque des partenaires solides s'unissent pour mettre l'accent sur l'expérience client. Cette amélioration rend les voyages transfrontaliers plus rapides, plus faciles et plus fluides dès l'arrivée des passagers à la gare. »

- Roger Harris, président d'Amtrak

Faits en bref

Vous pouvez maintenant passer les contrôles douaniers et agricoles et les contrôles d'immigration des États-Unis avant votre départ à la nouvelle installation de précontrôle américaine à la gare ferroviaire Pacific Central de Vancouver. Cela contribuera à améliorer l'expérience des passagers lors des voyages aux États-Unis et facilitera les voyages vers de nouvelles destinations.

Le nouveau processus de précontrôle s'harmonise avec le Programme d'habilitation de sécurité en matière de transport actuel, créant ainsi un système de sécurité complet qui protège les voyageurs et facilite les échanges commerciaux.

Liens connexes

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]; Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, [email protected], 613-327-5918; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]