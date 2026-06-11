Le gouvernement du Canada fait le point sur la saison des feux de forêt de 2026 - Mise à jour de juin

OTTAWA, ON, le 11 juin 2026 /CNW/ - La saison des feux de forêt de 2026 a commencé plus lentement qu'en 2023 ou 2025, qui sont respectivement les pires et les deuxièmes pires saisons des feux de forêt de l'histoire du Canada. Toutefois, en ce qui concerne l'été, les prévisions actuelles indiquent que l'activité des feux de forêt augmentera au cours des prochains mois. Le gouvernement fédéral continue de surveiller attentivement la situation et se tient prêt à aider les provinces, les territoires et les communautés autochtones au besoin.

En date du 10 juin 2026, le Canada a connu 1 747 feux de forêt depuis le début de l'année, y compris 95 feux de forêt actifs, dont 44 sont actuellement non maîtrisés. La superficie totale brûlée jusqu'à présent cette année est de 166 400 hectares. La tendance à ce jour cette année suggère que même si la saison des feux de forêt a démarré lentement, l'activité des feux de forêt pourrait s'intensifier à mesure que les températures augmentent, que la végétation au sol s'assèche et que les conditions météorologiques évoluent.

Des températures plus chaudes que la normale sont prévues dans la majeure partie du Canada cet été. Bien que certaines régions aient reçu des quantités de précipitations supérieures à la moyenne au cours des derniers mois, le danger d'incendie devrait augmenter à mesure que l'été avance.

Selon les modélisations, le danger d'incendie restera faible dans une grande partie de l'Alberta, de la Saskatchewan et du sud du Manitoba jusqu'en juin. Cependant, le danger d'incendie augmentera dans d'autres régions au cours de la même période, la sécheresse persistante dans l'est des Territoires du Nord-Ouest et les provinces de l'Atlantique continuant d'augmenter le risque d'incendie. À plus long terme, le danger d'incendie à l'échelle du Canada devrait augmenter en juillet et août, à mesure que des températures supérieures à la moyenne se développent dans la majeure partie du pays.

Les Canadiens sont invités à se tenir informés des conditions propices aux incendies dans leur région en consultant le Système canadien d'information sur les feux de végétation et à obtenir de l'information sur la façon de se préparer à toute urgence sur le site Canada.ca/préparez-vous.

Citations

« À l'approche des mois d'été, les feux de forêt risquent de s'intensifier partout au pays. Notre gouvernement demeure déterminé à collaborer avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et leurs partenaires pour renforcer les efforts de prévention, de préparation et d'intervention en cas de feux de forêt. Nous encourageons les Canadiens à se tenir informés en surveillant les conditions locales, à suivre les conseils des autorités locales et à prendre des mesures pour se protéger et protéger leur famille en visitant le site Préparez-vous. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Cette saison, les feux de forêt demeurent une préoccupation importante pour les collectivités partout au pays, ce qui souligne l'importance de la prévention et de la préparation précoces. Nous collaborons avec les provinces, les territoires, les partenaires autochtones et d'autres intervenants pour aider à protéger les Canadiens et leurs collectivités. »

- Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

Faits en bref

Au Canada, la gestion des urgences est une responsabilité partagée où les urgences sont d'abord gérées au niveau local. Si les administrations municipales et locales ont besoin d'aide, elles en font la demande à la province ou au territoire. Si la situation d'urgence dépasse les capacités des provinces ou des territoires, la province ou le territoire peut demander l'aide du gouvernement fédéral au moyen d'une demande d'aide fédérale (DAF), qui est coordonnée par le Centre des opérations du gouvernement.

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent accéder à des alertes et à des prévisions météorologiques à jour grâce à l'application MétéoCAN et apprendre à se préparer aux urgences en consultant le site Préparez-vous.

Le Système canadien d'information sur les feux de végétation (SCIFV) surveille les conditions de danger d'incendie et les incendies à l'échelle nationale. Consultez la page Web du SCIFV pour vous tenir informé des feux de forêt actifs.

Un feu actif est défini comme un feu qui brûle actuellement et qui n'est pas complètement éteint.

Le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) utilise la structure suivante pour catégoriser les étapes de contrôle des feux de forêt actifs :

Hors contrôle : L'incendie se propage activement et n'est pas contenu.

: L'incendie se propage activement et n'est pas contenu. Contenu : Le feu ne se propage pas actuellement au-delà des limites connues et devrait rester à l'intérieur des lignes de contrôle dans les conditions actuelles.

: Le feu ne se propage pas actuellement au-delà des limites connues et devrait rester à l'intérieur des lignes de contrôle dans les conditions actuelles. Maîtrisé : L'incendie est entièrement maîtrisé et ne devrait pas se propager davantage

: L'incendie est entièrement maîtrisé et ne devrait pas se propager davantage Dans le budget de 2025, le gouvernement du Canada a affecté 316,7 millions de dollars sur cinq ans au CIFFC pour établir une capacité nationale accrue de lutte aérienne contre les incendies.

au CIFFC pour établir une capacité nationale accrue de lutte aérienne contre les incendies. Grâce à cet investissement, le CIFFC a loué 10 aéronefs de lutte contre les incendies et 2 ressources de soutien , qui sont maintenant disponibles pour la saison des feux de forêt de 2026 par l'intermédiaire du CIFFC.

, qui sont maintenant disponibles pour la saison des feux de forêt de 2026 par l'intermédiaire du CIFFC. La flotte comprend 4 avions-citernes, 1 avion de pointage et 5 hélicoptères de transport lourd , que les provinces et les territoires peuvent demander pour soutenir les efforts d'intervention en cas de feux de forêt.

, que les provinces et les territoires peuvent demander pour soutenir les efforts d'intervention en cas de feux de forêt. Les aéronefs loués seront prépositionnés au Canada en fonction de l'activité d'incendie prévue, du niveau de besoin le plus élevé et du niveau de préparation. Les aéronefs seront repositionnés en fonction de l'évolution de la situation des feux de forêt.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources : Mathis Denis, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]