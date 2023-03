GATINEAU, QC, le 7 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, contribue à établir un lien entre les Canadiennes et Canadiens et notre histoire commune, leur permettant ainsi de mieux se comprendre et de mieux comprendre le présent. Les désignations historiques nationales illustrent les moments déterminants de l'histoire du Canada. Ensemble, elles racontent qui nous sommes et nous relient à notre passé, enrichissant ainsi notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la nomination de M. Russell Grosse à titre de représentant de la Nouvelle-Écosse auprès de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC).

Originaire de la communauté noire multigénérationnelle de Cherry Brook, en Nouvelle-Écosse, Russell Grosse a consacré son travail à honorer, célébrer et faire connaître l'importante histoire des Noirs, l'une des cultures fondatrices du Canada. Depuis plus de 28 ans, il travaille au Black Cultural Centre of Nova Scotia, où il occupe le poste de directeur général depuis décembre 2013. M. Grosse a également été producteur exécutif de plusieurs productions culturelles communautaires et de vitrines artistiques qui soutiennent la promotion de la culture et de l'histoire des Noirs.

Le Cadre pour l'histoire et la commémoration, instauré en 2019, soutient le travail de Parcs Canada et de la CLMHC dans la désignation de personnes, de lieux et d'événements d'importance historique nationale et favorise de nouvelles désignations publiques plus variées. Le Cadre soutient cet engagement et privilégie une approche axée sur le public plus inclusive et qui fait état de la diversité de l'histoire du Canada.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique concernant l'importance historique nationale des lieux, des personnes et des événements qui ont contribué à l'histoire du Canada. Parcs Canada appuie le travail de la Commission en fournissant des services professionnels et administratifs, notamment en menant des recherches historiques et archéologiques nécessaires pour évaluer les demandes.

En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus et que ces histoires importantes sont communiquées à la population canadienne.

Citations

« Russell Grosse apporte à la Commission une grande richesse en matière de connaissances et d'expérience, ainsi qu'un point de vue important. Il se joint à un groupe de personnes passionnées qui ont à cœur de raconter les histoires de notre passé commun au profit de la population canadienne d'aujourd'hui et des générations futures. L'expertise de M. Grosse concernant l'histoire et la culture des Noirs continuera à faire progresser le travail important que la Commission accomplit depuis plus d'un siècle pour commémorer les personnes, les lieux et les événements qui ont façonné l'histoire du Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« C'est un honneur et un privilège pour moi de contribuer à la commémoration et au souvenir de la diversité de notre histoire en tant que Canadiens. Cela m'inspire et j'ai hâte de travailler avec les autres membres de la Commission à cette tâche importante pour faire connaître notre culture et notre patrimoine. »

Russell Grosse

Membre, Commission des lieux et monuments historiques du Canada, Nouvelle-Écosse

Les faits en bref

La CLMHC est composée d'un représentant de chaque province et territoire, ainsi que du bibliothécaire et archiviste du Canada , d'un représentant du Musée canadien de l'histoire et d'un représentant de Parcs Canada.

, d'un représentant du Musée canadien de l'histoire et d'un représentant de Parcs Canada. À ce jour, d'après les recommandations de la CLMHC, le gouvernement du Canada a désigné plus de 2 200 lieux, événements et personnes d'importance historique nationale.

a désigné plus de 2 200 lieux, événements et personnes d'importance historique nationale. En plus de faire des recommandations concernant les désignations d'importance historique nationale, la CLMHC prodigue des conseils au sujet des gares ferroviaires patrimoniales, des phares patrimoniaux et du Programme national des lieux de sépulture des premiers ministres du Canada .

. Environ 90 pour cent des propositions d'inscription soumises à l'examen de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada proviennent de membres du public. Pour en savoir plus sur la façon de présenter une demande de désignation pour une personne, un lieu ou un événement historique d'importance, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada: https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate

proviennent de membres du public. Pour en savoir plus sur la façon de présenter une demande de désignation pour une personne, un lieu ou un événement historique d'importance, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada: https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate Le gouvernement du Canada s'engage à ce que les processus de sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil soient ouverts, transparents et fondés sur le mérite afin d'encourager la population à garder confiance en la démocratie canadienne et d'assurer l'intégrité de ses institutions publiques. Le processus de sélection reflète le rôle fondamental que les personnes nommées par le gouverneur en conseil jouent dans notre démocratie en travaillant au sein de commissions, de conseils, de sociétés d'État, d'organismes et de tribunaux d'un bout à l'autre du pays.

Document connexe

Document d'information : Biographie de Russell Grosse, nouveau membre de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada pour la Nouvelle-Écosse

Liens connexes

Parcs Canada

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Nominations du gouverneur en conseil actuelles et en cours

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]