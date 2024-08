OTTAWA, ON, le 29 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre Sean Fraser a annoncé la nomination de Teresa Goldstein et de Jennifer Keesmaat en tant que nouvelles membres du Conseil national du logement.

Teresa Goldstein a mené une brillante carrière dans le domaine de l'urbanisme - spécialisée dans le développement communautaire, l'abordabilité et la croissance - et a largement contribué à des initiatives de planification régionale.

Jennifer Keesmaat est une leader mondialement reconnue dans les domaines de l'urbanisme, du logement et du développement de communautés complètes. Elle a travaillé avec des villes du monde entier pour promouvoir une planification communautaire durable et inclusive, et a fourni des conseils d'expert à des gouvernements nationaux sur tous les continents.

Mme Goldstein et Mme Keesmaat apportent des connaissances et une expertise approfondies, ayant travaillé dans l'ensemble du secteur du logement, notamment dans des organisations privées, publiques et à but non lucratif, ainsi que dans des établissements universitaires. Avec les autres membres du Conseil, elles conseilleront le ministre pour faire avancer la politique du logement du gouvernement fédéral.

« Je suis heureux d'accueillir Mme Goldstein et Mme Keesmaat au Conseil national du logement. Leur expertise et leur dévouement seront un atout incroyable pour le Conseil dans ses efforts visant à relever les défis du logement partout au Canada, et pour nous aider à s'assurer que tout le monde a un chez-soi sûr et abordable. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

« Je suis fier d'accueillir deux nouveaux membres au sein du Conseil national du logement. La force du Conseil vient de ses membres. L'expérience et l'expertise de Mme Goldstein et de Mme Keesmaat joueront un rôle crucial à l'appui du mandat du Conseil visant à faire progresser la politique du logement et à améliorer l'efficacité de la Stratégie nationale sur le logement. »

Tim Richter, coprésident, Conseil national du logement et président-directeur général de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance

« Je suis profondément touchée par cette nomination au Conseil national du logement. Le logement est fondamentalement au cœur de l'amélioration de la qualité de vie des gens, et je suis vraiment honorée de contribuer à l'avancement du travail important en matière de logement dans tout notre pays. »

Teresa Goldstein, défenseure de l'urbanisme et du logement, et professeure adjointe, Université de Calgary

« Bien que le défi de loger tous les Canadiens n'ait jamais été aussi complexe, je suis convaincue qu'avec de la détermination et de la collaboration, nous pouvons surmonter ces obstacles et créer de nouveaux cadres pour la mise en œuvre de logements. Je m'engage à travailler avec mes collègues membres du conseil pour élaborer des stratégies audacieuses et novatrices qui répondront à nos défis en matière de logement et bâtiront des communautés dynamiques où chaque Canadien aura la possibilité de s'épanouir. »

Jennifer Keesmaat, présidente-directrice générale, Collecdev Markee

La Loi sur la stratégie nationale sur le logement (la Loi ) de 2019 reconnaît que le droit à un logement suffisant est un droit fondamental de la personne, tel qu'il est confirmé dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

La Loi prévoit la création d'un conseil national du logement et la nomination d'un défenseur fédéral du logement.

prévoit la création d'un conseil national du logement et la nomination d'un défenseur fédéral du logement. Une approche du logement fondée sur les droits de la personne constitue le fondement de la toute première Stratégie nationale sur le logement du Canada .

. Plus tôt cette année, le gouvernement fédéral a lancé le Plan du Canada sur le logement, établissant une stratégie audacieuse pour mettre fin à la crise du logement. Le Plan vise à construire plus de logements, à faciliter l'achat ou la location d'une habitation et à aider les Canadiens qui n'ont pas les moyens de se loger.

À propos du Conseil national du logement

Le Conseil national du logement est un organisme consultatif qui encourage la participation et l'inclusion dans l'élaboration de la politique sur le logement du Canada. Il contribue à la réussite de la Stratégie nationale sur le logement dans le but d'améliorer les conditions de logement pour tout le monde au Canada.

Le Conseil réunit un groupe de membres dévoués de partout au Canada, possédant une expérience diversifiée. Ses membres conseillent le ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités sur les questions de logement au Canada et sur les politiques de logement du gouvernement.

