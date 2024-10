GATINEAU, QC, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à résoudre les problèmes de paye non réglés des fonctionnaires fédéraux tout en s'employant à améliorer les services de ressources humaines (RH) et de paye qui leur sont offerts. Les problèmes de paye que les employés continuent d'éprouver sont inacceptables, et leur résolution est notre priorité absolue.

Aujourd'hui, le deuxième rapport d'étape trimestriel a été publié. Il fait état des progrès réalisés à l'égard des RH et de la paye. Cet été, nous avons travaillé à divers projets visant à mieux soutenir les employés, tout en améliorant la conduite des opérations actuelles et en poursuivant l'étude d'une nouvelle solution de RH et de paye. Dans le rapport, il est notamment question :

de l'assistant virtuel du Centre des services de paye

des améliorations apportées à MaPayeGC

des séances d'information des utilisateurs concernant Dayforce

du nouvel outil de gestion des cas et des relations avec la clientèle

En 2021, nous avons commencé à étudier et à mettre à l'essai Dayforce, une solution viable susceptible de devenir le prochain système de RH et de paye moderne. Cet automne, nous avons lancé les séances d'information des utilisateurs concernant Dayforce pour offrir aux fonctionnaires l'occasion de l'essayer et de donner leur rétroaction.

Pour faciliter la résolution des problèmes de paye et l'amélioration de nos opérations, nous avons lancé diverses initiatives relatives aux RH et à la paye. L'une d'eux porte sur un assistant virtuel fondé sur l'intelligence artificielle qui est destiné à soutenir les conseillers en rémunération et à réduire considérablement les délais de traitement. Nous venons par ailleurs d'entamer l'étude des solutions possibles pour un nouvel outil moderne de gestion des cas et des relations avec la clientèle qui permettra une gestion plus efficace des mouvements de paye.

Le gouvernement du Canada entend continuer de communiquer avec les employés et les intervenants tout en menant diverses initiatives visant à soutenir ses employés, à résoudre les problèmes de RH et de paye et à poursuivre l'étude d'une éventuelle solution de remplacement pour Phénix. Des rapports trimestriels sur l'avancement des projets de RH et de paye seront également présentés.

Citations

«Nous améliorons la conduite de nos opérations actuelles afin de mieux servir les fonctionnaires fédéraux, tout en poursuivant nos efforts en vue de mettre en place un nouveau système de RH et de paye qui répondra à nos besoins aujourd'hui et demain. Il nous appartient de nous assurer que les fonctionnaires reçoivent une paye juste en temps voulu. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Tous les employés de la fonction publique méritent d'être payés correctement et à temps. Alors que nous apportons des améliorations à nos systèmes en réduisant le nombre de systèmes de ressources humaines dans l'administration centrale et en facilitant l'automatisation, nous travaillerons en étroite collaboration avec les agents négociateurs pour simplifier les processus globaux de ressources humaines pour les employés, les gestionnaires et les spécialistes de la paie.»

L'honorable Anita Anand

Présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports

Les faits en bref

Dans le Budget de 2024, 135 millions de dollars ont été affectés à l'étude d'une nouvelle solution de RH et de paye pour l'exercice 2024 à 2025; 112,1 millions de dollars ont été alloués à Services publics et Approvisionnement Canada, et 22,7 millions de dollars ont été alloués au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada . Le montant total comprend la somme de 85 millions de dollars allouée à la modification du contrat passé avec Dayforce afin de continuer d'étendre la mise à l'essai du système et l'adaptation de celui-ci à nos besoins particuliers.

. Le montant total comprend la somme de 85 millions de dollars allouée à la modification du contrat passé avec Dayforce afin de continuer d'étendre la mise à l'essai du système et l'adaptation de celui-ci à nos besoins particuliers. Les systèmes de RH et de paye actuels permettent de rémunérer plus de 430 000 fonctionnaires actuels et anciens appartenant à plus d'une centaine de ministères et d'organismes. En 2023, cela représentait environ 13,1 millions de paiements totalisant environ 36 milliards de dollars.

La paye que nous versons aux 2 semaines depuis le début de 2024 atteint, à l'échelle de l'organisation, un taux d'exactitude moyen de 97,8 %.

Le Centre des services de paye de la fonction publique fournit des services de paye à 49 organisations desservant plus de 250 000 clients.

Dans le Budget de 2024, le gouvernement du Canada a affecté 135 millions de dollars supplémentaires pour étendre la mise à l'essai et l'adaptation d'une nouvelle solution de RH et de paye pour la fonction publique. Cette décision soutient le remplacement éventuel du système de paye Phénix et de ses systèmes de RH.

Liens connexes

Rapport d'étape trimestriel de l'été 2024

