Situé au nord-est du centre-ville d'Ottawa, cet arrondissement témoigne des traditions d'aménagement des banlieues de la seconde moitié du XIXe siècle.

OTTAWA, ON, le 30 mai 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a souligné l'importance historique nationale de l'arrondissement historique du Parc Rockcliffe lors d'une cérémonie spéciale de dévoilement de plaque. Les désignations historiques nationales illustrent les personnes, les lieux et les événements qui ont marqué l'histoire du Canada. Ensemble, elles racontent qui nous sommes et permettent d'établir des liens avec notre passé, ce qui nous aide à acquérir une meilleure compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays.

Situé au confluent de la rivière des Outaouais, de la rivière Rideau et de la rivière Gatineau, cet arrondissement résidentiel occupe une superficie estimée à 1,77 km2. Appelé Kishkabika par les Anishinabeg, le Parc Rockcliffe fait partie d'une importante zone historique où les peuples autochtones ont vécu, cueilli, récolté et fait du commerce pendant des millénaires. Après la colonisation par les Européens, l'arrondissement a été conçu et aménagé en 1864 par Thomas Coltrin Keefer, au sein de la grande propriété de Thomas MacKay, achetée dans les années 1830.

Le Parc Rockcliffe constitue un excellent exemple des traditions pittoresques anglaises et américaines d'aménagement des banlieues de la seconde moitié du XIXe siècle. Son architecture diversifiée et de grande qualité est l'œuvre d'architectes de renom, qui ont favorisé le recours à un éventail de styles, notamment Tudor, Georgian et Queen Anne. Fusionné avec la ville d'Ottawa en 2001, le Parc Rockcliffe possède un haut degré d'intégrité et présente toujours de nombreux éléments clés associés à sa conception d'origine.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, met en valeur les personnes, les lieux et les événements d'importance historique nationale qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens à renouer avec leur passé. En communiquant ces récits avec les Canadiens, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion quant à la diversité des histoires, cultures, héritages et réalités du passé et du présent au Canada.

Le processus de désignation mené dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur les candidatures présentées par le public. Pour présenter une demande de désignation visant une personne, un lieu ou un événement de votre collectivité et obtenir de plus amples renseignements sur le processus, consultez le site Web de Parcs Canada : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate .

« Aujourd'hui, la désignation de l'arrondissement historique du Parc Rockcliffe en tant que lieu historique national nous rappelle que les quartiers historiques font partie intégrante du tissu urbain canadien, y compris ceux qui ont été soigneusement conçus au XIXe siècle. Les banlieues historiques comme celle-ci préservent les souvenirs des paysages disparus, et témoignent encore aujourd'hui de la présence des collectivités qui les ont façonnées. La désignation de cet arrondissement en tant que lieu historique national rend hommage aux efforts déployés par les collectivités pour entretenir et préserver les endroits où elles vivent, et permet de faire en sorte que les différentes périodes historiques propres à chaque quartier ne tombent pas dans l'oubli. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre responsable de Parcs Canada, l'Honorable Steven Guilbeault, Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le Parc Rockcliffe est un joyau prisé de notre communauté, incarnant la beauté naturelle et la riche importance historique de son patrimoine bâti. En valorisant et en préservant ces éléments, des désignations comme celle-ci nous permettent d'honorer le passé, de célébrer notre patrimoine commun et de refléter un engagement à préserver ces lieux spéciaux pour tous. »

L'honorable Mona Fortier

Député pour Ottawa--Vanier--Gloucester

Les artefacts trouvés le long de la rivière des Outaouais indiquent que des gens issus de nombreuses nations autochtones ont emprunté ce carrefour, qui faisait partie d'un réseau complexe de communication et de transport qui s'étendait sur toute l'Amérique du Nord.

Depuis 1864, le village du Parc Rockcliffe a été et demeure une collectivité résidentielle essentiellement composée de maisons unifamiliales. Il a été conçu afin d'accueillir les futurs fonctionnaires qui allaient s'installer à Ottawa , devenue la capitale de la Province du Canada , en 1866, et du nouveau Dominion du Canada , en 1867, et il continue d'offrir un milieu accueillant à la plupart des missions diplomatiques d' Ottawa .

Construit en 1959 sur la rue Lansdowne Nord , la Maison-Hart-Massey est un exemple emblématique de l'architecture résidentielle moderne du milieu du XX e siècle au Canada . La maison Hart Massey a été désignée lieu historique national du Canada en 2018.

Construit en 1959 sur la rue Lansdowne Nord, la Maison-Hart-Massey est un exemple emblématique de l'architecture résidentielle moderne du milieu du XXe siècle au Canada. La maison Hart Massey a été désignée lieu historique national du Canada en 2018. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada. À ce jour, plus de 2 270 désignations ont été faites.

Parcs Canada s'engage à collaborer avec les Canadiens dans le cadre de ses efforts visant à raconter des récits plus inclusifs et de portée plus vaste dans les lieux patrimoniaux placés sous sa garde. Afin de faciliter l'atteinte de ce but, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une manière plus globale et participative de raconter l'histoire selon divers points de vue.

