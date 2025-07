Un nouveau soutien financier permettra d'appuyer les efforts de travaux d'assainissement et d'aider les résidents de Jasper à regagner leur domicile rapidement et en toute sécurité.

JASPER, AB, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Un an après le feu de forêt de Jasper qui a forcé les résidents à quitter leur domicile, Parcs Canada, la municipalité de Jasper, la Croix-Rouge canadienne et Développement économique Canada pour les Prairies poursuivent leur collaboration dans le cadre des efforts de rétablissement et de reconstruction de Jasper, avec un objectif commun : permettre aux résidents de regagner rapidement un logement sécuritaire et permanent.

Aujourd'hui, Parcs Canada et la Croix-Rouge canadienne ont annoncé jusqu'à cinq millions de dollars en financement additionnel pour les résidents de Jasper. Ce financement est destiné aux résidents de Jasper qui doivent effectuer des tests de sol contaminé et procéder à la décontamination avant de pouvoir reconstruire un logement permanent. Ce nouveau financement offrira aux personnes les plus touchées la possibilité d'aller de l'avant rapidement, en toute sécurité et dans le respect de leur dignité.

Cette nouvelle aide financière, administrée par la Croix-Rouge canadienne, permettra d'appuyer les résidents pour les coûts non assurés liés à l'assainissement du sol et aux tests, contribuant ainsi à la santé à long terme de la communauté.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de Parcs Canada et d'autres partenaires fédéraux, a investi plus de 180 millions de dollars dans la reconstruction de Jasper, et les efforts se poursuivent.

Ensemble, nous avons :

accéléré les efforts de reconstruction grâce à des processus simplifiés afin de rendre la reconstruction aussi efficace que possible;

sécurisé des logements temporaires pour 300 familles de Jasper afin de leur permettre de réintégrer la communauté rapidement;

coordonné le retrait des débris sur 100 % des terrains affectés;

accueilli plusieurs résidents dans leur nouveau logement permanent.

Maintenant que le retrait des débris est terminé et que les permis de construction sont délivrés grâce à un processus simplifié, les efforts se concentrent désormais sur l'assainissement des sols et la santé future des résidents. Parcs Canada continue de travailler en étroite collaboration avec les propriétaires afin de fournir des renseignements clairs et opportuns, des solutions concrètes et d'offrir de la souplesse tout au long de cette étape. Un plan coordonné visant à orienter les efforts accélérés de décontamination des sols et à soutenir les résidents sera communiqué très bientôt. Nous demeurons déterminés à délivrer rapidement les permis de construction aux résidents ayant perdu leur domicile ou leur entreprise afin qu'ils puissent aller de l'avant.

Ces efforts témoignent de l'engagement commun à rebâtir Jasper de façon plus rapide et résiliente, en plaçant le bien-être des résidents au cœur de chaque décision.

Citations

« Les résidents de Jasper ont fait preuve d'une force remarquable durant cette période difficile. Leur résilience et leur solidarité nous rappellent qu'ensemble, nous ne nous contentons pas de reconstruire des maisons, mais redonnons espoir. Nous sommes là pour les soutenir à chaque étape du processus en vue de la reconstruction rapide et sûre de la ville, afin que les résidents de Jasper puissent bâtir un avenir meilleur. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Identité et de la culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Notre nouveau gouvernement continue de collaborer avec ses partenaires pour s'assurer que les résidents puissent retourner dans leur résidence permanente de façon sûre et rapidement. En tant que toute première ministre de la Résilience des communautés, je suis fière de faire partie d'un gouvernement déterminé à aider les communautés comme Jasper à se rétablir et à prospérer. »

L'honorable Eleanor Olszewski

Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Au nom de nombreux résidents, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à Parcs Canada, au gouvernement du Canada et à la Croix-Rouge canadienne pour leur engagement et leur soutien continus. Leur approche réfléchie et coordonnée pour alléger le fardeau financier et émotionnel de cette période difficile a eu un impact important sur la vie de ceux qui reconstruisent. Ce soutien aide notre communauté à aller de l'avant, ensemble. »

Richard Ireland

Maire de Jasper

« La Croix-Rouge canadienne félicite Parcs Canada d'avoir fourni un soutien financier pour la restauration des sols, qui constitue un obstacle continu à la reconstruction des maisons à Jasper. La Croix-Rouge canadienne continue de collaborer avec ses partenaires communautaires et gouvernementaux pour soutenir le rétablissement à Jasper et sera présente pour répondre aux besoins continus et évolutifs dans les semaines et les mois à venir. »

Conrad Sauvé

Président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

Les faits en bref

En septembre 2024, le gouvernement du Canada présente un projet de loi (projet de loi C-76) visant à permettre le transfert des pouvoirs de planification et d'aménagement du territoire de Parcs Canada à la municipalité de Jasper. Cette mesure a facilité la planification et l'aménagement du territoire à long terme. À court terme, Parcs Canada et la municipalité de Jasper collaborent pour simplifier et adapter les processus existants de Parcs Canada.

présente un projet de loi (projet de loi C-76) visant à permettre le transfert des pouvoirs de planification et d'aménagement du territoire de Parcs Canada à la municipalité de Jasper. Cette mesure a facilité la planification et l'aménagement du territoire à long terme. À court terme, Parcs Canada et la municipalité de Jasper collaborent pour simplifier et adapter les processus existants de Parcs Canada. Parcs Canada a appuyé tous les processus nécessaires pour accélérer la reconstruction de Jasper de façon concrète, notamment en mettant à jour les politiques d'utilisation des terres, en accélérant l'approbation des dérogations, en réduisant les exigences en matière de stationnement, en facilitant les processus de subdivision, en simplifiant le processus de demande d'aménagement et en réduisant les coûts initiaux liés au dépôt de conformité.

façon concrète, notamment en mettant à jour les politiques d'utilisation des terres, en accélérant l'approbation des dérogations, en réduisant les exigences en matière de stationnement, en facilitant les processus de subdivision, en simplifiant le processus de demande d'aménagement et en réduisant les coûts initiaux liés au dépôt de conformité. Parcs Canada a mis à disposition 4,25 hectares de terrain pour la construction de logements provisoires et a obtenu plus de 300 logements provisoires pour les résidents de Jasper. L'occupation initiale a commencé le 26 février 2025. À l'heure actuelle, 500 personnes occupent des logements provisoires à Jasper.

La Croix-Rouge canadienne fournit les services de gestion de l'hébergement provisoire aux résidents de Jasper placés dans des unités dans le cadre du programme de logement provisoire. Dans le cadre de son rôle de gestion des logements provisoires, la Croix-Rouge canadienne s'occupe des relations avec les locataires, de la gestion des baux, de la gestion des services publics et de la coordination de l'entretien des sites.

