OTTAWA, ON, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Le 26 novembre 2021, l'Organisation mondiale de la Santé a classé le variant B.1.1.529 comme variant préoccupant et lui a donné le nom de variant Omicron. Ce variant a depuis été découvert dans divers pays et diverses régions, et plusieurs cas liés à des voyages ont été confirmés au Canada.

Pour cette raison, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, et l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, ont annoncé aujourd'hui la mise en place de mesures frontalières additionnelles pour réduire les risques d'importation découlant de voyages internationaux et de transmission de la COVID-19 et de ses variants au Canada.

Sur la base des données tirées des efforts de surveillance en cours et des plus récents conseils en matière de santé publique, le gouvernement du Canada élargit la liste des pays visés par des mesures d'interdiction d'entrée, d'abord annoncée le 26 novembre 2021, pour y inclure l'Égypte, le Nigéria et le Malawi. En vigueur dès demain, les ressortissants étrangers qui se trouvaient dans l'un de ces pays au cours des 14 derniers jours se verront refuser le droit d'entrer au Canada :

Botswana

Malawi

Afrique du Sud

Égypte

Mozambique

Zimbabwe

Eswatini

Namibie

Lesotho

Nigeria

Peu importe leur statut vaccinal ou leurs antécédents de dépistage de la COVID-19, les citoyens canadiens, les résidents permanents de même que les personnes inscrites au titre de la Loi sur les Indiens qui se sont trouvés dans l'un de ces 10 pays au cours des 14 derniers jours devront se conformer à des mesures renforcées en matière de tests de dépistage avant l'entrée et à l'arrivée, de contrôle et d'obligation de mise en quarantaine.

À l'avenir, la surveillance des tests de dépistage à la frontière sera modifiée en fonction des plus récentes données probantes accessibles pour réduire davantage le risque d'importation de ce variant. Au cours des prochains jours, tous les voyageurs entièrement vaccinés qui arrivent par voie aérienne en provenance de pays autres que les États-Unis seront soumis à un test de dépistage à leur arrivée. Les voyageurs entièrement vaccinés devront également se mettre en quarantaine en attendant le résultat de leur test de dépistage subi à l'arrivée.

Les voyageurs non vaccinés qui ont le droit d'entrer au Canada continueront de subir des tests de dépistage - à leur arrivée et au huitième jour après leur arrivée - et de se mettre en quarantaine pendant 14 jours. Toutefois, les personnes qui arrivent par voie aérienne devront maintenant demeurer dans une installation de quarantaine désignée ou dans un endroit adéquat en attendant le résultat de leur test de dépistage subi à l'arrivée.

Le gouvernement du Canada continue de suivre l'évolution de la situation et de surveiller les données sur les cas, et il modifiera les mesures frontalières, au besoin. Le gouvernement du Canada collabore avec ses homologues provinciaux et territoriaux. L'incidence de tous les variants continue d'être surveillée au Canada, et la vaccination, combinée à des mesures de santé publique et à des précautions individuelles, permet de réduire la propagation de la COVID-19 et de ses variants.

Citations

« Notre gouvernement continue d'agir rapidement et d'une façon encore jamais vue pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes en mettant en œuvre des mesures rigoureuses et fondées sur la science pour prévenir la propagation de variants préoccupants du virus responsable de la COVID-19 au Canada. Les nouvelles exigences annoncées aujourd'hui servent de court circuit de précaution à court terme, qui nous permettront d'évaluer la situation en évolution et de déterminer si des mesures additionnelles sont nécessaires pour protéger la santé des membres de la population canadienne. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Nous mettons rapidement en œuvre des mesures frontalières pour atténuer l'importation du variant Omicron découlant des voyages. Bien que nos systèmes de surveillance fonctionnent bien, nous savons maintenant que le variant Omicron est présent au Canada. Nous devons demeurer vigilants dans nos propres pratiques. La vaccination et des mesures simples de santé publique, comme porter un masque et limiter le nombre de personnes avec lesquelles on interagit, permettent de ralentir la transmission, de réduire le nombre d'hospitalisations et de décès et d'éviter la surcharge de nos systèmes de santé. Nous devons tous continuer à faire le nécessaire pour protéger toutes les personnes au Canada. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Les Canadiennes et les Canadiens peuvent être préoccupés par le plus récent variant, mais je vous assure que nous continuerons d'imposer de strictes mesures aux frontières pour protéger la population canadienne contre la COVID-19. Les agents des services frontaliers appliqueront toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires pour respecter les exigences relatives à d'entrée au pays. Je demande à toutes les Canadiennes et à tous les Canadiens de faire preuve de patience en attendant de franchir la frontière, et de s'assurer de respecter toutes les exigences d'entrée avant de se rendre à la frontière canadienne. »

L'honorable Marco Mendicino

Ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les personnes inscrites au titre de la Loi sur les Indiens ayant séjourné dans les pays suivants : Botswana , Égypte, Eswatini, Lesotho , Malawi , Mozambique , Namibie, Nigéria, Afrique du Sud et Zimbabwe - devront, dans les 14 jours avant leur voyage à destination du Canada :

ayant séjourné dans les pays suivants : , Égypte, Eswatini, , , , Namibie, Nigéria, Afrique du Sud et - devront, dans les 14 jours avant leur voyage à destination du : obtenir, dans les 72 heures avant leur départ, un résultat négatif valide à un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 dans un pays tiers avant de poursuivre leur voyage vers le Canada ;

;

se soumettre à un test de dépistage à leur arrivée au Canada , et ce, peu importe leur statut vaccinal ou leurs antécédents de dépistage de la COVID-19;

, et ce, peu importe leur statut vaccinal ou leurs antécédents de dépistage de la COVID-19;

subir un test de dépistage le huitième jour après leur arrivée et se mettre en quarantaine pendant 14 jours;



s'ils arrivent par voie aérienne, séjourner dans une installation de quarantaine désignée en attendant leur résultat au test de dépistage subi à l'arrivée; ils auront l'autorisation de poursuivre leur voyage dès l'obtention d'un résultat négatif;



s'ils arrivent par voie terrestre, ils peuvent être autorisés à se rendre directement à un lieu adéquat de quarantaine; en l'absence d'un plan de quarantaine approprié et solide (selon lequel ils n'auront aucun contact avec des personnes avec qui ils n'ont pas voyagé) ou s'ils n'ont pas accès à un moyen de transport privé pour se rendre à leur lieu de quarantaine, ils devront séjourner dans une installation de quarantaine désignée.

Les plans de quarantaine des voyageurs en provenance de ces pays feront l'objet d'un examen minutieux et d'un suivi rigoureux pour assurer le respect des mesures de quarantaine par les voyageurs. De plus, l'ASPC communiquent avec les voyageurs entrés au Canada en provenance de ces pays au cours des 14 derniers jours, peu importe leur statut vaccinal ou leurs antécédents de dépistage de la COVID-19, et les invitera à subir un test de dépistage et à se mettre en quarantaine en attendant les résultats de ce test.

en provenance de ces pays au cours des 14 derniers jours, peu importe leur statut vaccinal ou leurs antécédents de dépistage de la COVID-19, et les invitera à subir un test de dépistage et à se mettre en quarantaine en attendant les résultats de ce test. En date du 30 novembre 2021, six cas du variant préoccupant Omicron ont été confirmés au Canada .

. En février 2021, le gouvernement du Canada a augmenté sa capacité de dépistage et de suivi des variants préoccupants au Canada en investissant 53 millions de dollars dans une stratégie intégrée de lutte contre les variants préoccupants. Le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et les territoires, ainsi qu'avec le Réseau canadien de génomique COVID-19 et les Instituts de recherche en santé du Canada , à la surveillance, au séquençage et aux efforts scientifiques pour détecter les variants préoccupants du virus causant la COVID-19, autant ceux qui sont connus que ceux qui sont potentiellement émergents.

a augmenté sa capacité de dépistage et de suivi des variants préoccupants au en investissant 53 millions de dollars dans une stratégie intégrée de lutte contre les variants préoccupants. Le gouvernement du travaille avec les provinces et les territoires, ainsi qu'avec le Réseau canadien de génomique COVID-19 et les Instituts de recherche en santé du , à la surveillance, au séquençage et aux efforts scientifiques pour détecter les variants préoccupants du virus causant la COVID-19, autant ceux qui sont connus que ceux qui sont potentiellement émergents. En date d'aujourd'hui, la vaccination est exigée pour tout voyage effectué au Canada ou à l'étranger. Un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 valide n'est plus accepté comme solution de rechange à la vaccination sauf pour les voyageurs admissibles à l'une des exemptions limitées, comme une incapacité médicale à se faire vacciner. Les voyageurs doivent communiquer avec la compagnie aérienne ou ferroviaire pour obtenir les formulaires requis et les présenter selon leur processus d'approbation. En vigueur dès aujourd'hui, les citoyens canadiens, les résidents permanents et les personnes inscrites au titre de la Loi sur les Indiens qui sont entièrement vaccinés qui quittent puis reviennent au Canada par voie terrestre dans les 72 heures n'ont pas à présenter un résultat à un test moléculaire de dépistage préalable à l'entrée.

ou à l'étranger. Un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 valide n'est plus accepté comme solution de rechange à la vaccination sauf pour les voyageurs admissibles à l'une des exemptions limitées, comme une incapacité médicale à se faire vacciner. Les voyageurs doivent communiquer avec la compagnie aérienne ou ferroviaire pour obtenir les formulaires requis et les présenter selon leur processus d'approbation. En vigueur dès aujourd'hui, les citoyens canadiens, les résidents permanents et les personnes inscrites au titre de la qui sont entièrement vaccinés qui quittent puis reviennent au par voie terrestre dans les 72 heures n'ont pas à présenter un résultat à un test moléculaire de dépistage préalable à l'entrée. L'utilisation d'ArriveCAN demeure obligatoire pour tous les voyageurs, peu importe leur mode de transport (par voie aérienne, terrestre ou maritime) et la durée de leur séjour à l'extérieur du Canada . Tous les voyageurs doivent entrer les renseignements obligatoires dans ArriveCAN (application mobile gratuite ou site Web), y compris leur preuve de vaccination en français ou en anglais et un plan de mise en quarantaine avant leur arrivée au Canada .

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Coordonnées : Marie-France Proulx, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200, Allison St-Jean, Attachée de presse et conseillère principale en communication, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, [email protected]; James Cudmore, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 613-407-8515, [email protected]; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Relations avec les médias, Transport Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]