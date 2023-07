OTTAWA, ON, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Face à des feux de forêt de plus en plus fréquents et violents, le gouvernement du Canada s'emploie à assurer la sécurité de la population tout en renforçant la capacité d'intervention de notre pays sur le long terme et en s'attaquant à la cause profonde de cette intensification des feux, c'est-à-dire les changements climatiques.

Aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, des responsables du gouvernement du Canada ont présenté des prévisions actualisées pour le reste de la saison des feux de forêt 2023 à l'occasion d'une séance d'information technique.

Déjà, la saison des feux de forêt de cette année s'avère la pire jamais enregistrée. Les projections actuelles montrent que les feux risquent de demeurer très problématiques cet été dans différentes régions du pays.

Selon les projections les plus récentes, il est encore possible que l'activité des feux dépasse les normales dans la majeure partie du pays tout au long de la saison des feux de forêt de 2023, en raison des températures chaudes prévues sur le long terme et d'une sécheresse persistante, qui touchent partiellement chaque province et territoire et s'intensifient même dans certaines régions. En juillet, des conditions chaudes et sèches augmenteront le risque de feux de forêt depuis la Colombie-Britannique et le Yukon jusqu'à l'ouest du Labrador. En août, la zone à risque s'étendra de la Colombie-Britannique à l'ouest du Québec.

Après une séance d'information technique sur une modélisation à jour des feux de forêt en juillet, le président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, l'honorable Bill Blair; le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos; la députée de Davenport, Julie Dzerowicz; et l'administratrice en chef de la Santé publique du Canada, la Dr Theresa Tam, ont fait le point sur les feux de forêt et sur les mesures que prend le gouvernement du Canada pour soutenir les collectivités et pour les préparer aux prochaines saisons. Le gouvernement a déjà pris d'importantes mesures pour lutter contre la saison des feux 2023, notamment en effectuant des investissements supplémentaires pour former plus de pompiers et offrir du soutien aux provinces et territoires sur le plan de l'équipement ainsi qu'en déployant des ressources et des effectifs des Forces armées canadiennes. Pour renforcer l'intervention du Canada, les ministres ont annoncé aujourd'hui deux nouvelles mesures, notamment l'amélioration d'une cache nationale de matériel de lutte incendie au parc national de Banff , qui servira de dépôt central pour Parcs Canada et augmentera les réserves locales d'équipement dans les parcs nationaux partout au pays. Les ministres ont également souligné l'annonce du protocole d'entente entre le Canada et le Portugal sur la coopération à la lutte contre les feux de végétation, qui contribuera à renforcer le partage de ressources entre les deux pays. Le ministre Duclos et la Dr Tam ont également parlé de divers moyens que peuvent employer les Canadiens pour assurer leur sécurité (p. ex. pour se protéger de la fumée) pendant l'été.

Le gouvernement du Canada a pour priorité absolue la santé et la sécurité de la population. Il travaille donc de concert avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et des pays alliés pour continuer à combattre ces feux de forêt tout en protégeant les maisons, les moyens de subsistance et les personnes.

Citations

« Face à la pire saison des feux jamais enregistrée, les Canadiens peuvent avoir la certitude que leur gouvernement sera là pour les épauler. Les prévisions actuelles montrent que le reste de la saison des feux 2023 demeurera difficile, mais le gouvernement fédéral fait cause commune avec tous ses partenaires - les provinces, les territoires, les communautés autochtones et des pays alliés - pour protéger la santé et la sécurité publiques. En investissant à long terme dans la lutte contre les feux de forêt et dans l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation, le Canada continuera de protéger les maisons, les moyens de subsistance et les collectivités tout en s'attaquant à la cause profonde de l'intensification des feux de végétation : les changements climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Pertes personnelles, ordres d'évacuation ou mauvaise qualité de l'air, les Canadiens de tout le pays subissent les répercussions de cette saison des feux de forêt éprouvante. Le gouvernement fédéral travaille en étroite collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour s'assurer qu'ils ont les soutiens et les ressources nécessaires pour gérer les feux et en atténuer les effets sur nos collectivités. Le Centre interservices des feux de forêt du Canada assure la coordination des déploiements internationaux, et nous sommes reconnaissants pour l'aide que le Canada a reçue d'autres pays et pour les efforts incessants déployés par les équipes de gestion des secours et les pompiers canadiens. Depuis les interventions d'urgence jusqu'aux activités de rétablissement, le gouvernement du Canada sera là pour apporter son aide jusqu'à la fin de la saison. »

L'honorable Bill Blair

Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Considérant que 45 communautés des Premières Nations ont déjà été touchées, plus récemment en Ontario, cette saison des feux de forêt est plus intense et plus dévastatrice que toute autre à ce jour. Tant que les répercussions des feux de forêt se feront sentir, Services aux Autochtones Canada continuera de prêter main-forte aux Premières Nations qui doivent être évacuées, notamment en remboursant la totalité des coûts admissibles pour les évacuations dues à des feux de forêt. Nous serons là aussi longtemps qu'il le faudra pour soutenir les populations touchées et aider à l'effort de reconstruction. Je remercie sincèrement les pompiers et les premiers intervenants pour le soutien apporté à toutes ces personnes en ces temps difficiles. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« La saison des feux 2023 étant la pire jamais enregistrée à ce jour, le Canada fait face à des feux de forêt aux répercussions sans précédent. Évacuations, mauvaise qualité de l'air et avertissements de chaleur extrême, nous découvrons les effets des changements climatiques dans toute leur réalité. Nous travaillons en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour réduire les risques que présentent ces feux, notamment en envoyant des dispositifs de surveillance de la qualité de l'air à des partenaires dans tout le pays. Pour protéger notre santé et notre bien-être, nous devrions tous surveiller la Cote air santé et les bulletins spéciaux sur la qualité de l'air, réduire autant que possible notre exposition à la fumée des feux de forêt et rester hydraté et au frais pendant les vagues de chaleur. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Les feux de forêt représentent une menace dont beaucoup trop de Canadiens ont subi dernièrement les répercussions. En coordonnant cette lutte avec nos partenaires internationaux, nous permettons au Canada et à ses alliés de compter sur l'entraide et le partage des ressources au moment où ils en ont le plus besoin. L'entente conclue avec la République portugaise témoigne de l'efficacité de notre coopération des deux côtés de l'Atlantique et fera progresser notre démarche conjointe pour protéger les populations et leurs moyens de subsistance contre des feux de forêt dévastateurs. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le gouvernement portugais d'avoir répondu présent et de nous avoir prêté main-forte pendant cette période difficile. »

Julie Dzerowicz

Députée de Davenport

Quelques faits

Les prévisions saisonnières en matière de feux de forêt sont établies en fonction des indices Météo-Forêt les plus récents et tiennent compte des conditions de sécheresse et des prévisions de température et de précipitations dérivées de deux ensembles de modèles climatiques connus sous le nom de Système de prévision interannuelle et saisonnière canadien ( SPISCan , exploité par Environnement et Changement climatique Canada).

, exploité par Environnement et Changement climatique Canada). Des renseignements à jour sur les conditions relatives aux feux à l'échelle nationale sont fournis au public en tout temps par le Système canadien d'information sur les feux de végétation de RNCan. De plus, pendant la saison des feux de forêt, le Service canadien des forêts soutient les services de secours et de lutte contre les feux en dressant des rapports de situation (prévisions des conditions météorologiques propices aux feux, connaissance de la situation) et en fournissant des modèles de croissance et de comportement des feux.

au public en tout temps par le de RNCan. De plus, pendant la saison des feux de forêt, le Service canadien des forêts soutient les services de secours et de lutte contre les feux en dressant des rapports de situation (prévisions des conditions météorologiques propices aux feux, connaissance de la situation) et en fournissant des modèles de croissance et de comportement des feux. Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire d'Environnement et Changement climatique Canada, s'engage à apporter son soutien à tous ses partenaires en fournissant des renseignements météorologiques, plus particulièrement des prévisions détaillées sur les précipitations et les vents, des prévisions sur la dispersion de la fumée et des prévisions sur la qualité de l'air. On peut accéder aux dernières prévisions météorologiques sur meteo.gc.ca .

. Dans le cadre du Fonds de formation du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement, un projet pilote de formation sur deux ans est mis en œuvre dans le but d'aider les communautés et les organisations autochtones à former des pompiers et de mieux comprendre les besoins et les obstacles dans le secteur. Le fonds qui sera lancé en entier en 2024-2025 s'appuiera sur les leçons tirées des projets menés dans le cadre du projet pilote.

du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement, un projet pilote de formation sur deux ans est mis en œuvre dans le but d'aider les communautés et les organisations autochtones à former des pompiers et de mieux comprendre les besoins et les obstacles dans le secteur. Le fonds qui sera lancé en entier en 2024-2025 s'appuiera sur les leçons tirées des projets menés dans le cadre du projet pilote. Dans le cadre du Fonds d'équipement du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement, les provinces et les territoires peuvent partager les coûts des investissements relatifs à l'équipement, notamment l'achat de véhicules, d'unités mobiles, de tuyaux, de pompes et de matériel de communication amélioré; les mises à niveau des systèmes d'avionique (pièces); la réparation de l'équipement vieillissant; et la formation.

du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement, les provinces et les territoires peuvent partager les coûts des investissements relatifs à l'équipement, notamment l'achat de véhicules, d'unités mobiles, de tuyaux, de pompes et de matériel de communication amélioré; les mises à niveau des systèmes d'avionique (pièces); la réparation de l'équipement vieillissant; et la formation. La mission satellitaire GardeFeu répondra directement aux besoins des organismes responsables de la gestion des feux au Canada et fournira un soutien au chapitre de la surveillance et des prévisions en matière de fumée et de qualité de l'air, ainsi que de la surveillance des émissions de carbone en aval. La mission GardeFeu améliorera également notre capacité à protéger les collectivités canadiennes, en particulier les communautés isolées du nord plus vulnérables qui sont situées dans des zones boisées, et permettra des prises de décisions plus efficaces concernant les évacuations.

répondra directement aux besoins des organismes responsables de la gestion des feux au Canada et fournira un soutien au chapitre de la surveillance et des prévisions en matière de fumée et de qualité de l'air, ainsi que de la surveillance des émissions de carbone en aval. La mission GardeFeu améliorera également notre capacité à protéger les collectivités canadiennes, en particulier les communautés isolées du nord plus vulnérables qui sont situées dans des zones boisées, et permettra des prises de décisions plus efficaces concernant les évacuations. Les pays peuvent renforcer leur capacité interne en s'entraidant lors de situations d'urgence provoquées par des feux de forêt. Le Canada a besoin de l'appui d'alliés étrangers presque chaque année et en a bénéficié ces dernières années. Il est aussi venu en aide à d'autres pays confrontés à des saisons de feux de forêt intenses.

a besoin de l'appui d'alliés étrangers presque chaque année et en a bénéficié ces dernières années. Il est aussi venu en aide à d'autres pays confrontés à des saisons de feux de forêt intenses. Les protocoles d'entente sont des instruments importants pour demander et recevoir des ressources d'autres pays aux fins de la gestion des feux de végétation et pour faciliter la coopération en la matière.

La signature du protocole d'entente avec le Portugal porte à sept le nombre d'ententes que le Canada a conclues avec des pays alliés pour faciliter l'échange international de ressources, d'information et de connaissances en vue de faire face à l'intensification des feux de végétation.

Liens connexes

