EDMONTON, AB, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Partout au pays, les collectivités élaborent des stratégies afin de minimiser les émissions de gaz à effet de serre, notamment en réduisant les émissions de carbone attribuables au transport en commun.

Aujourd'hui, le ministre Randy Boissonnault, Amarjeet Sohi, maire de la Ville d'Edmonton, et Josipa Petrunić, présidente et directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), ont annoncé un investissement conjoint de plus de 1,29 million de dollars pour la planification de services de transport en commun à zéro émission.

Grâce à cet investissement, la Ville d'Edmonton mènera à terme des activités d'analyse et de planification en vue d'élaborer une stratégie globale de transition vers un parc entièrement composé d'autobus de transport en commun à zéro émission. Le projet de planification comprendra la vérification des technologies de propulsion par pile à combustible et à hydrogène, et aidera la Ville à comprendre les considérations socioéconomiques, environnementales et technologiques liées à sa transition vers un parc d'autobus à zéro émission. Ces mesures aideront la Ville à remplir ses engagements qui consistent à effectuer une transition vers un avenir à faibles émissions de carbone et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

En investissant dans des réseaux de transport en commun à zéro émission, le gouvernement du Canada met à la disposition des collectivités de tout le pays des moyens de transport propres et abordables, ce qui stimule l'économie de notre pays et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« Pour soutenir des collectivités dynamiques comme la nôtre, il faut d'abord élargir les possibilités de transport propres et abordables. C'est ce que le financement annoncé aujourd'hui permet de faire en soutenant la planification du développement des infrastructures vertes de transport en commun d'Edmonton. Cet investissement se traduira par des emplois bien rémunérés et des collectivités plus saines. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de Logement, Infrastructures et Collectivités

« La société de transport en commun d'Edmonton contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la collectivité en transportant des centaines de milliers de passagers chaque jour. À plus long terme, nous voulons nous appuyer sur ces réductions en effectuant la transition vers un parc de véhicules à zéro émission. Ce projet nous permettra de mieux comprendre comment nous pouvons avancer pour atteindre cet objectif. »

Amarjeet Sohi, maire de la Ville d'Edmonton

« Adopter des modes de transport qui permettent de lutter contre les changements climatiques est un impératif mondial. Le fait que la Ville d'Edmonton veuille mettre en place un réseau de transport en commun à zéro émission envoie un message fort quant à son engagement en faveur d'un avenir durable. Au CRITUC, nous sommes déterminés à faire en sorte que le transport à faibles émissions de carbone devienne la norme, plutôt que l'exception, et nous sommes fiers de soutenir la ville d'Edmonton dans sa démarche vers la carboneutralité. »

Josipa Petrunić, présidente et directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC)

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 1 033 999 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE) et la contribution de la Ville d' Edmonton s'élève à 258 499 $.

investit 1 033 999 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE) et la contribution de la Ville d' s'élève à 258 499 $. Le FTCZE aide les collectivités à faire la transition vers des services de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada .

. Ce fonds est étroitement coordonné avec la Banque de l'infrastructure du Canada , qui s'est engagée, dans le cadre de l'Initiative pour les autobus à zéro émission, à investir plus de 1,5 milliard de dollars dans des projets qui soutiennent le déploiement d'autobus à zéro émission.

, qui s'est engagée, dans le cadre de l'Initiative pour les autobus à zéro émission, à investir plus de 1,5 milliard de dollars dans des projets qui soutiennent le déploiement d'autobus à zéro émission. Le service de transport en commun d' Edmonton est un réseau de transport en commun entièrement intégré, progressif et facile à utiliser qui fait plus de 53 millions de trajets chaque année. La Ville d' Edmonton continue d'être à l'avant-garde des transports novateurs au Canada en effectuant une transition vers des autobus à zéro émission.

est un réseau de transport en commun entièrement intégré, progressif et facile à utiliser qui fait plus de 53 millions de trajets chaque année. La Ville d' continue d'être à l'avant-garde des transports novateurs au en effectuant une transition vers des autobus à zéro émission. Le FTCZE complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des services de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des services de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité. Le gouvernement du Canada investit 10 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du FTCZE afin d'aider les exploitants d'autobus de transport en commun à terminer leurs travaux de planification et à accroître leur niveau de préparation en vue de la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission.

investit 10 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du FTCZE afin d'aider les exploitants d'autobus de transport en commun à terminer leurs travaux de planification et à accroître leur niveau de préparation en vue de la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission. Le CRITUC a pour mission d'appuyer la commercialisation de technologies dans le cadre de projets collaboratifs de recherche, de développement, de démonstration et d'intégration menés par l'industrie et qui apportent une conception innovante à l'écosystème de mobilité intelligente à faibles émissions de carbone du Canada .

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

