LOUISBOURG, NS, le 11 août 2023 /CNW/ - Les nouvelles pêches soutiennent la croissance économique et l'innovation dans les collectivités côtières de tout le pays. Le gouvernement du Canada s'est engagé à accroître les possibilités dans les secteurs de la pêche et de la transformation du poisson, afin de stimuler le développement économique sans compromettre la conservation.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé qu'une nouvelle pêche commerciale au bourgot sera lancée l'an prochain dans les eaux à l'est du Cap-Breton. En surveillant la pêche exploratoire du bourgot dans la zone 4Vs de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest (OPANO), Pêches et Océans Canada (MPO) a déterminé qu'une pêche commerciale du bourgot dans cette zone serait viable sur les plans économique et biologique.

Actuellement, la pêche exploratoire du bourgot dans la zone 4Vss de l'OPANO soutient environ 55 emplois dans l'est de la Nouvelle-Écosse. Une fois que la nouvelle pêche commerciale du bourgot aura débuté au printemps 2024, elle générera encore plus d'opportunités et d'avantages économiques pour les habitants de la Nouvelle-Écosse.

Citation

« Je suis fière d'annoncer le développement d'une nouvelle pêche commerciale du bourgot en Nouvelle-Écosse. Cette pêche est particulièrement importante pour ma communauté au Québec, et je suis heureuse de voir qu'elle permettra maintenant de stimuler l'économie néo-écossaise, tout en augmentant la disponibilité de nos fruits de mer de qualité sur les marchés internationaux. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Aujourd'hui marque un chapitre exaltant pour le Nord-Est de la Nouvelle-Écosse et le Cap-Breton alors que nous dévoilons les plans d'une nouvelle pêche commerciale au bourgot. La pêche créera non seulement des emplois, mais contribuera également à la prospérité des collectivités de la Nouvelle-Écosse, tout en assurant la santé à long terme de nos ressources marines. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le bourgot est un mollusque comestible, ou escargot de mer, qui est principalement exporté du Canada vers les marchés asiatiques.





vers les marchés asiatiques. Il existe actuellement une pêche exploratoire du bourgot dans la zone 4Vs de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), qui deviendra une pêche commerciale en 2024.





Les décisions relatives à la délivrance de permis, à la répartition de l'accès, au contrôle de l'effort de pêche, et à d'autres mesures de gestion seront prises avant l'ouverture de la pêche commerciale du bourgot dans la zone 4Vs de l'OPANO, au printemps 2024.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Renseignements: Gabriel Bourget, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-551-0298, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]