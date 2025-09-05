L'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) sera mise en œuvre par PacifiCan en Colombie-Britannique afin d'aider les entreprises de la province à réagir, à s'adapter et à rester compétitives.

SURREY, BC, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Les entreprises canadiennes évoluent dans un climat d'incertitude économique en raison des droits de douane qui perturbent les marchés d'exportation internationaux ainsi que les chaînes d'approvisionnement mondiales. Face à cette instabilité, le Canada demeure résolu à défendre ses industries, à ouvrir de nouvelles voies de croissance et à investir dans la solidité à long terme.

Graphique représentant une feuille d'érable. Le texte se lit comme suit : Initiative régionale de réponse tarifaire (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui que PacifiCan mettra en œuvre l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) en Colombie-Britannique pour aider les petites et moyennes entreprises de la province touchées par les droits de douane à améliorer leur productivité, à élargir et à diversifier leurs marchés d'exportation, à optimiser les chaînes d'approvisionnement et à stimuler le commerce intérieur au Canada.

Le 5 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il allait plus que doubler l'investissement national dans l'IRRT, le faisant passer de 450 millions de dollars à 1 milliard de dollars sur trois ans. Cet investissement dans les petites et moyennes entreprises les aidera à résister aux chocs commerciaux, à s'adapter aux nouvelles réalités et à se préparer pour l'avenir. Mise en œuvre par les autres agences de développement régional (ADR) du Canada, l'initiative vise à soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises les plus vulnérables face à la volatilité des échanges commerciaux.

Les entreprises et les organisations de la Colombie-Britannique pourront accéder aux informations relatives à l'Initiative régionale de réponse tarifaire sur le site Web de PacifiCan. Les détails du programme et le formulaire de demande en ligne seront disponibles le 15 septembre 2025.

Citations

« Les Britanno-Colombiens ont la détermination, le talent et l'ambition nécessaires pour prospérer dans leur pays et sur les marchés du monde entier. Grâce à cet investissement, PacifiCan aide les entreprises locales à trouver de nouvelles voies de croissance et à contribuer à l'économie canadienne, favorisant ainsi la prospérité ici, en Colombie-Britannique, et dans tout le pays.

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Faits en bref

Le gouvernement du Canada dispose d'un plan exhaustif pour lutter contre les droits de douane imposés par les États-Unis tout en soutenant les intérêts, les industries et les travailleurs du Canada .

dispose d'un plan exhaustif pour lutter contre les droits de douane imposés par les États-Unis tout en soutenant les intérêts, les industries et les travailleurs du . L'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) investit dans les petites et moyennes entreprises touchées par les droits de douane, les aidant à s'adapter aux nouvelles réalités, à ouvrir les portes de nouveaux marchés, à stimuler la productivité, à réduire les coûts et à renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales.

L'IRRT fait partie d'un vaste ensemble de mesures de soutien tarifaire, notamment le Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane, le prêt Pivoter pour se propulser de la Banque de développement du Canada , et le soutien au secteur de l'acier par l'entremise du Fonds de réponse stratégique. Ensemble, ces efforts témoignent de notre engagement à renforcer la vigueur industrielle du Canada et à préserver les bons emplois d'un bout à l'autre du pays.

, et le soutien au secteur de l'acier par l'entremise du Fonds de réponse stratégique. Ensemble, ces efforts témoignent de notre engagement à renforcer la vigueur industrielle du et à préserver les bons emplois d'un bout à l'autre du pays. Le 16 juillet 2025, le gouvernement a annoncé une série de mesures destinées à soutenir l'industrie de l'acier nationale, notamment une aide ciblée pouvant atteindre 150 millions de dollars dans le cadre de l'IRRT destinée aux entreprises du secteur de l'acier. Ces investissements s'inscrivent dans un cadre plus large qui comprend également des améliorations au Fonds de réponse stratégique, des ententes sur le développement du marché du travail ainsi que le Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane.

PacifiCan est l'agence de développement économique fédérale au service des Britanno-Colombiens et Britanno-Colombiennes. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises innovatrices, créent de bons emplois et soutiennent une croissance inclusive dans l'ensemble de la province.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PacifiCan sur X et LinkedIn

Numéro sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunication pour les personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications, PacifiCan, [email protected]