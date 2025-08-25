COQUITLAM, BC, le 25 août 2025 /CNW/ - Partout en Colombie-Britannique, de petites entreprises et des entrepreneurs ambitieux s'attaquent aux défis d'aujourd'hui avec de nouvelles idées et saisissent les occasions qui feront croître notre économie.

Batteries de véhicules électriques. Le texte se lit comme suit : PacifiCan investit plus de 6,8 millions de dollars pour faire croître des entreprises novatrices à Coquitlam, en Colombie-Britannique (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 6,8 millions de dollars dans deux entreprises de Coquitlam qui mettent au point des technologies visant à réduire les déchets et à faire progresser la durabilité dans les secteurs de l'énergie et du textile.

Moment Energy reçoit 4,9 millions de dollars pour accroître la production de systèmes modulaires de stockage d'énergie par batterie fabriqués à partir de batteries de véhicules électriques (VE) réutilisées. Ces systèmes améliorent la fiabilité de l'alimentation, réduisent les coûts de l'énergie pour les entreprises et peuvent être configurés rapidement pour prendre en charge les centres de données, la recharge des VE et d'autres besoins énergétiques à forte demande.

Moment Energy est la première entreprise en Amérique du Nord certifiée pour la réutilisation sécuritaire des batteries de VE. En prolongeant la durée de vie des batteries des VE de 10 à 15 ans supplémentaires et en les utilisant dans de nouvelles applications, l'entreprise réduit le besoin de produire de nouvelles batteries, conserve des minéraux précieux au Canada et met en valeur le leadership canadien en matière d'énergie propre.

Novo Textile Company reçoit plus de 1,8 million de dollars pour accroître sa capacité de recyclage des textiles. Novo prévoit lier des fibres recyclées à des fibres de bois de la Colombie-Britannique pour produire des textiles fabriqués au Canada à un prix compétitif. Cet investissement renforcera les chaînes d'approvisionnement canadiennes et évitera d'enfouir 15 millions de livres de déchets de vêtements chaque année.

Ce financement remboursable est fourni dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises de PacifiCan, programme qui aide les entreprises à forte croissance de la Colombie-Britannique à prendre de l'expansion et à offrir des produits et des services novateurs. Grâce à de tels investissements, les Britanno-Colombiens et les Britanno-Colombiennes font croître leurs entreprises et, avec elles, une économie canadienne forte et résiliente.

Citations

« On trouve en Colombie-Britannique un puissant écosystème d'innovateurs et d'entrepreneurs, notamment ici même, à Coquitlam. En investissant dans les entreprises locales, PacifiCan aide les entrepreneurs à faire progresser les technologies durables, à stimuler la croissance des entreprises et à bâtir une économie canadienne forte et résiliente. »

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les innovateurs de Coquitlam comme Moment Energy et Novo Textile stimulent la croissance, créent des emplois et font progresser les technologies durables. L'investissement fédéral annoncé aujourd'hui aidera des entreprises locales à étendre leur présence dans le monde entier, tout en renforçant l'économie de la Colombie-Britannique. »

-Zoe Royer, députée de Port Moody--Coquitlam

« En accélérant notre expansion au Canada, ce financement nous permettra de nous développer en tant que fabricant local de stockage d'énergie par batterie prêt à alimenter l'avenir. Nos systèmes peuvent prendre en charge l'augmentation des centres de données d'IA, des ordinateurs quantiques et de la recharge avancée des VE, tout en alimentant des infrastructures essentielles comme les aéroports et les hôpitaux. Il est aussi important de souligner que nous investissons dans le développement des talents locaux pour que le Canada puisse être un chef de file en matière de solutions énergétiques propres et fiables et demeurer concurrentiel sur la scène mondiale. »

-Edward Chiang, chef de la direction, Moment Energy

« Nous sommes très reconnaissants du soutien apporté par PacifiCan à Novo dans le cadre de son expansion vers le recyclage de textile, une étape importante vers la mise en place d'une économie circulaire de fabrication de pointe véritablement basée en Colombie-Britannique. »

-Jason Zanatta, président-directeur général, Novo Textile Company Ltd.

Faits en bref

Moment Energy a été créée en 2020 lorsque des étudiants de l'Université Simon Fraser ont tiré parti de leur expertise de la construction de voitures de course électriques pour susciter l'idée de transformer les batteries des VE en systèmes de stockage d'énergie.

ont tiré parti de leur expertise de la construction de voitures de course électriques pour susciter l'idée de transformer les batteries des VE en systèmes de stockage d'énergie. Lorsqu'une batterie de VE atteint la fin de sa vie automobile, elle possède généralement encore 80 % de sa capacité de stockage qui peut être utilisée dans une seconde vie comme source d'énergie stationnaire.

Novo Textiles a été constituée en société en 1991 en tant que fournisseur de textiles de maison à base de fibres. Après s'être tournée en 2021 vers la fabrication de masques, l'entreprise figure parmi les plus importants producteurs de masques chirurgicaux de qualité médicale au Canada . Plus récemment, Novo a introduit une ligne de production de recyclage des textiles, poursuivant son évolution dans ce secteur.

. Plus récemment, Novo a introduit une ligne de production de recyclage des textiles, poursuivant son évolution dans ce secteur. On estime que 92 millions de tonnes de déchets textiles se retrouvent chaque année dans les sites d'enfouissement, ce qui a une incidence importante sur l'environnement.

PacifiCan est l'agence fédérale dédiée au développement économique de la Colombie-Britannique.

Liens associés

Restez branchés

Suivez PacifiCan sur X et LinkedIn

Numéro sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunication pour malentendants) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Personnes-ressources: Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications, PacifiCan, [email protected]