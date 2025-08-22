COQUITLAM, BC, le 22 août 2025 /CNW/ - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), annoncera une aide financière visant à faire progresser des technologies durables conçues dans la province.

Zoe Royer, députée fédérale de Port Moody-Coquitlam, prononcera également quelques mots.

Une carte de la Colombie-Britannique accompagnée du texte suivant : Avis aux médias, Coquitlam (C.-B.) (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Événement : L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), annoncera des investissements visant à stimuler la croissance des entreprises locales, à créer des emplois et à bâtir une économie canadienne forte et résiliente.



Date : Le lundi 25 août 2025



Heure : 10 h

Veuillez confirmer votre présence auprès de Renée LeBlanc Proctor pour obtenir les détails concernant le lieu de l'événement.

Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications, PacifiCan, [email protected]