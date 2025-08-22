Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce des investissements qui stimuleront l'innovation et la croissance des entreprises à Coquitlam English
COQUITLAM, BC, le 22 août 2025 /CNW/ - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), annoncera une aide financière visant à faire progresser des technologies durables conçues dans la province.
Zoe Royer, députée fédérale de Port Moody-Coquitlam, prononcera également quelques mots.
Événement :
L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), annoncera des investissements visant à stimuler la croissance des entreprises locales, à créer des emplois et à bâtir une économie canadienne forte et résiliente.
Date :
Le lundi 25 août 2025
Heure :
10 h
Veuillez confirmer votre présence auprès de Renée LeBlanc Proctor pour obtenir les détails concernant le lieu de l'événement.
Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications, PacifiCan, [email protected]
