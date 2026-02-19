WINNIPEG, MB, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le monde est en évolution et le Canada investit dans son avenir en bâtissant une économie forte, en renforçant les chaînes d'approvisionnement nationales et en élargissant les occasions d'échanges commerciaux. Le nord du Manitoba joue un rôle essentiel dans l'avenir du commerce canadien dans l'Arctique.

Le gouvernement du Canada lance une étude de sondage du marché pour favoriser la croissance au port de Churchill (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé en collaboration avec ses partenaires, notamment le gouvernement du Manitoba, le Bureau des grands projets (BGP) et l'Arctic Gateway Group (AGG), le lancement d'une étude de sondage du marché visant à recueillir les commentaires de membres de l'industrie sur le potentiel de croissance à long terme du projet Port de Churchill plus.

Cette étude viendra compléter les efforts continus de développement commercial de l'AGG. À titre de propriétaire du port et du chemin de fer de la baie d'Hudson, l'AGG augmente les activités d'importation et d'exportation à Churchill, notamment en collaborant avec les producteurs de produits de base et les exploitants de ressources de l'Ouest canadien, ainsi qu'en nouant des relations avec des ports internationaux et des clients potentiels du monde entier.

S'appuyant sur ce progrès, l'étude de sondage du marché mobilisera des cadres supérieurs de secteurs clés, notamment des secteurs minier, de l'énergie, de la potasse, des céréales et du réapprovisionnement dans le Nord, afin de mieux comprendre comment des investissements transformateurs dans les infrastructures pourraient façonner la planification à long terme. Plus particulièrement, l'étude examinera la manière dont un transport maritime prolongé ou possible tout au long de l'année, appuyé par des activités de déglaçage, un réseau ferroviaire modernisé de première catégorie, une liaison routière accessible en toute saison et un potentiel corridor énergétique, pourrait influencer les futures stratégies d'importation et d'exportation, les décisions relatives aux chaînes d'approvisionnement et les investissements du secteur privé.

Les conclusions serviront à éclairer les prises de décision, en partenariat avec les gouvernements fédéral et provincial ainsi que les leaders autochtones, et à soutenir le développement continu de Churchill en tant que porte commerciale canadienne de l'Arctique et du Nord.

Citations

« Nous sommes heureux que ses efforts de sondage du marché appuient les activités de développement commercial de l'Arctic Gateway Group et qu'ils contribuent à la croissance de cette entreprise autochtone importante. Ils reflètent l'engagement continu du Canada envers la réconciliation et le renforcement d'une présence souveraine dans les eaux nordiques et arctiques du Canada. Le projet Port de Churchill plus promeut une vision d'une économie canadienne plus robuste et plus unifiée, offrant de réelles possibilités à l'ouest du Canada et au nord du Manitoba en ces temps difficiles. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Cette étude vise à libérer le plein potentiel du port de Churchill et de la voie ferrée qui relie le nord du Manitoba au reste du monde. En collaboration avec le gouvernement fédéral, le Manitoba a accompli énormément de progrès au chapitre de la réalisation de ce projet qui aidera les produits canadiens à atteindre de nouveaux marchés tout au long de l'année et entrainera la création de bons emplois. Churchill est la porte d'entrée stratégique du nord du Canada. En collaborant avec le gouvernement fédéral, les nations autochtones, la société Couronne-Autochtones du Manitoba et le secteur privé, nous bâtissons une économie canadienne plus résiliente et plus libre. »

-L'honorable Wab Kinew, premier ministre du Manitoba

« Le port de Churchill est appelé à jouer un rôle central dans la vision de notre gouvernement visant à bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et mieux connectée aux marchés mondiaux. En investissant de manière stratégique, nous créons de nouvelles possibilités pour les communautés nordiques et les entreprises canadiennes, nous soutenons le leadership économique autochtone et renforçons notre souveraineté. Ces efforts continuent de positionner le Canada comme un pays tourné vers l'avenir, qui saisit pleinement les occasions du commerce mondial. »

-L'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Le port de Churchill joue un rôle essentiel dans l'avenir du commerce canadien dans le Nord. En ralliant l'industrie quant au potentiel à long terme du projet Port de Churchill plus, nous appuyons le développement mené par les Autochtones, renforçons la présence du Canada dans l'Arctique et créons de nouvelles possibilités économiques pour les communautés du Nord. »

-L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Le projet Port de Churchill plus vise à renforcer le Nord. Il transformerait les paramètres économiques du transport maritime dans la baie d'Hudson. Tandis qu'Arctic Gateway développe notre infrastructure en place pour faciliter les affaires et le commerce dans le Nord, nous faisons progresser les éléments fondamentaux du projet Port de Churchill afin que nous puissions aller de l'avant rapidement avec détermination. En définitive, ce projet aidera le Canada à diversifier ses activités commerciales, à élargir l'accès à de nouveaux marchés, à faire progresser la réconciliation économique et à renforcer la sécurité dans l'Arctique. »

-Chris Avery, président-directeur général, Arctic Gateway Group

Faits en bref

Le port de Churchill est le seul port en eau profonde du Canada dans l'Arctique, relié au réseau ferroviaire nord-américain de première catégorie grâce au chemin de fer de la baie d'Hudson. C'est également le seul accès aux voies maritimes des Prairies et il représente le trajet le plus court entre les provinces des Prairies et les marchés européens.

En septembre 2025, le Bureau des grands projets a inscrit le projet Port de Churchill plus dans sa liste de stratégies de transformation. Il se compose de quatre éléments :

Une mise à niveau du chemin de fer de la baie d'Hudson pour atteindre les normes de première catégorie.



Des activités de déglaçage pour prolonger la saison de transport maritime.



Une route praticable en tout temps vers Churchill.



Un nouveau couloir de transport d'énergie.

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 248 600 $ dans l'étude de sondage du marché qui devrait être achevée d'ici le 31 mars 2026.

Le gouvernement du Canada soutient l'exploitation sécuritaire, fiable et efficace du chemin de fer de la baie d'Hudson, ainsi que les activités préparatoires du port Churchill, jusqu'en 2030.

Le gouvernement du Manitoba appuie également les opérations et les améliorations apportées aux immobilisations. De plus, il investit 250 000 $ pour explorer la possibilité de créer une aire marine nationale de conservation dans l'ouest de la baie d'Hudson avec ses partenaires stratégiques.

Les gouvernements du Canada et du Manitoba financent conjointement la Arctic Research Foundation afin qu'elle puisse diriger une étude de faisabilité relative au déploiement de brise-glace spécialisés, de remorqueurs en eaux froides et de navires de recherche pour appuyer les opérations au port de Churchill tout au long de l'année.

L'AGG est une entreprise dirigée par des Autochtones qui compte près de 41 actionnaires issus de communautés de Premières Nations et du Nord. Elle est propriétaire du port de Churchill, du chemin de fer de la baie d'Hudson et du parc de stockage Churchill Marine Tank Farm.

AGG travaille en partenariat avec Fednav afin d'examiner les exigences opérationnelles nécessaires pour permettre au port d'être opérationnel toute l'année.

