Le financement de PrairiesCan aide à éliminer les obstacles, à élargir l'accès au capital et à stimuler la croissance économique à long terme pour les entrepreneurs noirs et les entreprises dirigées par des personnes noires

EDMONTON, AB, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Les entrepreneurs noirs jouent un rôle clé dans l'économie de l'Alberta, mais beaucoup continuent de faire face à des obstacles systématiques au capital, aux réseaux d'affaires et aux possibilités de croissance et de développement pour leurs entreprises. Le gouvernement du Canada s'engage à relever ces défis afin de bâtir une économie plus forte et plus inclusive qui fonctionne pour tous.

Le gouvernement du Canada investit dans des chemins de la réussite pour les entrepreneurs noirs et les entreprises dirigées par des personnes noires en Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable du Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), ainsi que l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et tourisme), ont annoncé un financement fédéral de trois millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds pour l'écosystème du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN) afin d'appuyer les entreprises dirigées par des personnes noires et les entrepreneurs noirs à l'échelle de l'Alberta.

Ce financement renforcera les organismes sans but lucratif qui offrent du soutien communautaire aux entreprises dirigées par des personnes noires et aux entrepreneurs noirs. Les organismes recevant du soutien pourront élargir des services comme le mentorat, le réseautage, la planification financière et la formation en affaires, aidant ainsi les entrepreneurs noirs à démarrer, développer et maintenir des entreprises prospères.

Voici les projets recevant un soutien :

Le African Canadian Civic Engagement Council élargira le programme d'écosystème d'entrepreneuriat ANZA dans l'objectif d'autonomiser les jeunes et les entrepreneurs noirs en démarrage afin de lancer et de développer des entreprises sociales et durables qui créent des emplois et génèrent des revenus. Grâce à l'investissement de 1,5 million de dollars du PECN, le Conseil d'engagement civique afro-canadien offrira de la formation, du mentorat et des conseils dans le cadre du programme ANZA.

élargira le programme d'écosystème d'entrepreneuriat ANZA dans l'objectif d'autonomiser les jeunes et les entrepreneurs noirs en démarrage afin de lancer et de développer des entreprises sociales et durables qui créent des emplois et génèrent des revenus. Grâce à l'investissement de 1,5 million de dollars du PECN, le Conseil d'engagement civique afro-canadien offrira de la formation, du mentorat et des conseils dans le cadre du programme ANZA. La Black Business Ventures Association (BBVA) renforcera les soutiens offerts aux entreprises pour les entrepreneurs noirs en Alberta qui font progresser des technologies novatrices. L'investissement de 1,5 million de dollars du PECN permettra à la BBVA d'offrir un encadrement personnalisé, d'améliorer la collaboration dans l'écosystème des entrepreneurs noirs et d'accroître la visibilité des entreprises technologiques dirigées par des personnes noires.

Ensemble, ces projets devraient offrir plus de 250 possibilités d'emploi et de formation professionnelle, et aideront à renforcer la capacité des organismes à but non lucratif dirigés par des personnes noires pour soutenir les entrepreneurs. En investissant dans les entrepreneurs noirs et les organismes qui les soutiennent, ce gouvernement renforce les économies locales, soutient l'innovation et bâtit une économie canadienne plus inclusive et compétitive.

Citations

« En Alberta, les entrepreneurs noirs et les entreprises dirigées par des personnes noires contribuent à bâtir un Canada fort, notamment, ici même, à Edmonton. Grâce au Fonds pour l'écosystème du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, le nouveau gouvernement du Canada contribue à éliminer les obstacles, à élargir les possibilités et à bâtir une économie plus forte, plus inclusive et plus résiliente pour tous. Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord reconnaître que les gens représentent notre plus grande ressource et qu'il faut leur donner les outils nécessaires pour réaliser tout leur potentiel. »

-L'honorable Eleanor Olszewksi, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Pour bâtir l'économie la plus forte du G7, nous avons besoin de la participation entière et égale de tous. Les entrepreneurs noirs stimulent l'innovation, créent des emplois et renforcent les communautés en Alberta et au Canada. Grâce au Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, notre gouvernement élimine les obstacles, libère le capital et veille à ce que davantage d'entrepreneurs disposent des outils et des possibilités nécessaires pour réussir. »

-L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme)

« Lorsque les jeunes Noirs réussissent, ils réinvestissent dans l'économie locale, créent des emplois et militent pour une société plus équitable, renforçant ainsi non seulement leurs communautés, mais aussi l'ensemble de notre économie. Nous ne nous contentons pas d'enseigner l'entrepreneuriat; nous formons des leaders communautaires et leur donnons les moyens de générer une richesse générationnelle qui aide les familles et alimente la prospérité à long terme. Ce sont les résultats du programme d'entrepreneuriat ANZA du African Canadian Civic Engagement Council. Je suis profondément reconnaissante à l'égard du gouvernement du Canada de partager cette vision et d'investir dans les communautés noires. »

-Dunia Nur, présidente-directrice générale, African Canadian Civic Engagement Council

« Cet investissement de PrairiesCan renforce l'écosystème de l'entrepreneuriat des communautés noires de l'Alberta en aidant les fondateurs à créer des entreprises prêtes à générer des revenus et à attirer des investissements. Grâce au programme de la Black Business Ventures Association, les entrepreneurs noirs acquerront les compétences, les réseaux et l'accès au marché nécessaires pour se développer, créer des emplois et être compétitifs à l'échelle mondiale. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour son engagement envers une croissance économique inclusive et une innovation résiliente. »

-Dipo Alli, Directeur général, Black Business Ventures Association

Faits en bref

Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires est une initiative nationale visant à éliminer les obstacles et à créer des possibilités pour les entrepreneurs noirs et les entreprises dirigées par des personnes noires.

L'annonce d'aujourd'hui représente les trois premiers millions sur 15,2 millions de dollars en investissements renouvelés du Fonds pour l'écosystème du PECN que PrairiesCan réalisera dans les provinces des Prairies. Cela s'ajoute aux 15,6 millions de dollars annoncés précédemment, portant le soutien total du PECN aux entrepreneurs noirs dans les provinces des Prairies à 30,8 millions de dollars.

Le Fonds pour l'écosystème est l'un des trois principaux éléments du PECN, qui aide les organismes à but non lucratif à développer et à étendre des services comme le mentorat et les programmes d'incubation et d'accélération qui éliminent les obstacles concrets auxquels font face les entrepreneurs noirs.

