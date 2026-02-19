Les investissements de PrairiesCan permettront de renforcer les capacités de défense du Canada et amélioreront la sécurité nationale

EDMONTON, AB, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Une industrie de la défense forte et résiliente est fondamentale à la souveraineté, à la sécurité et à la prospérité à long terme du Canada. La première Stratégie industrielle de défense (SID) du Canada harmonise les investissements à long terme dans le domaine de la défense avec les capacités industrielles canadiennes afin d'accroître la capacité de production nationale, de renforcer les chaînes d'approvisionnement et de créer de bons emplois de qualité pour les Canadiens.

La ministre Olszewski annonce un soutien fédéral dans le cadre de la Stratégie industrielle de défense du Canada pour accroître la capacité de fabrication dans le secteur manufacturier de la défense en Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a fait part de l'incidence qu'aura la SID dans les provinces des Prairies. Le ministre Olszewski a annoncé les premiers projets albertains financés dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID), laquelle vise à accélérer l'intégration des petites et moyennes entreprises et des écosystèmes régionaux dans les chaînes d'approvisionnement du secteur de la défense.

Cet investissement remboursable de plus de 6,5 millions de dollars aidera deux entreprises albertaines à accroître la production canadienne d'équipements de défense essentiels. Il entrainera la création d'emplois de haute qualité, stimulera la croissance économique dans la région d'Edmonton et appuiera la souveraineté du Canada.

Les deux entreprises recevant du soutien dans le cadre de l'IRID sont :

Logican Technologies qui élargira ses capacités de fabrication de pointe de technologies liées au secteur de la défense, notamment les sonars et les capteurs utilisés pour détecter, localiser et surveiller des sous-marins, des transmissions navales et d'autres systèmes de commande électroniques de défense, tout en appuyant l'état de préparation des Forces armées canadiennes et de nos partenaires de l'OTAN. Cet investissement permettra également à Logican Technologies d'adopter de nouvelles technologies de fabrication automatisées et de développer ses capacités en matière d'essais de produits, tout en créant des emplois spécialisés en Alberta. PrairiesCan investit 1 504 231 $.





qui élargira ses capacités de fabrication de pointe de technologies liées au secteur de la défense, notamment les sonars et les capteurs utilisés pour détecter, localiser et surveiller des sous-marins, des transmissions navales et d'autres systèmes de commande électroniques de défense, tout en appuyant l'état de préparation des Forces armées canadiennes et de nos partenaires de l'OTAN. Cet investissement permettra également à Logican Technologies d'adopter de nouvelles technologies de fabrication automatisées et de développer ses capacités en matière d'essais de produits, tout en créant des emplois spécialisés en Alberta. PrairiesCan investit 1 504 231 $. Zero Point Cryogenics va rapidement innover et commercialiser des technologies cryogéniques sous le degré de Kelvin, nécessaires pour les prototypes du secteur de la défense et les systèmes essentiels à la réussite des missions, afin de répondre aux besoins nationaux en matière de défense touchant la détection, l'informatique et les communications quantiques. Ces efforts renforceront l'infrastructure industrielle de la défense du Canada en augmentant la capacité de production nationale et en appuyant la souveraineté technologique. PrairiesCan investit 5 millions de dollars dans cette initiative.

Ensemble, ces projets de défense de l'Alberta permettront de créer et de maintenir plus de 145 emplois dans la région d'Edmonton, favorisant ainsi une main-d'œuvre spécialisée dans les domaines de la fabrication de pointe, de la recherche et des technologies du secteur de la défense.

Citations

« La sécurité et la souveraineté du Canada reposent sur une industrie nationale de la défense forte et résiliente. En investissant dans le secteur manufacturier de la défense de l'Alberta, nous élargissons la production canadienne, renforçons notre infrastructure industrielle nationale et veillons à ce que les Forces armées canadiennes puissent compter sur de l'équipement de haute qualité fabriqué au pays, quand il le faut vraiment. Il s'agit ici de préparation, de résilience et de puissance économique, toutes à l'œuvre. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Logican est fier de collaborer avec PrairiesCan et notre gouvernement fédéral pour élargir et renforcer le rôle de l'Alberta dans le développement du secteur manufacturier de la défense. Depuis plus de 30 ans, notre entreprise fournit de l'équipement électronique essentiel à la Marine royale canadienne et à nos alliés de l'OTAN pour protéger et surveiller nos eaux souveraines et arctiques. Cet investissement, dans la technologie et l'emploi, appuiera non seulement nos projets de défense existants, mais notre écosystème de défense dans son ensemble en permettant à Logican d'assurer la fabrication nationale sécurisée de composants électroniques essentiels pour notre armée canadienne et nos entrepreneurs canadiens du secteur de la défense. »

-Jason Pincock, chef de l'exploitation, Logican Technologies

« Le financement de l'IRID de PrairiesCan catalyse notre croissance et contribue directement à la stratégie industrielle de défense du gouvernement du Canada en garantissant des "capacités souveraines internes" dans les domaines de l'informatique, des communications et de la détection quantiques. Étant donné que nous sommes l'un des six fabricants mondiaux de technologies cryogéniques sous le degré Kelvin et compte tenu de l'infrastructure nécessaire pour de telles technologies quantiques, Zero Point Cryogenics transforme les Prairies en un épicentre mondial de matériel et de recherche quantiques. »

-Chris Cassin, président-directeur général, Zero Point Cryogenics

Faits en bref

Grâce aux investissements initiaux, dans le cadre de la Stratégie industrielle de défense, le Canada consacre 2 % de son produit intérieur brut à la défense en 2025-2026.

L'augmentation des investissements dans les capacités militaires essentielles, le renforcement de l'industrie canadienne et les investissements à double usage aideront le Canada à respecter le nouvel engagement en matière d'investissements de défense de l'OTAN, qui prévoit d'investir 5 % du produit intérieur brut d'ici 2035.

L'industrie canadienne de la défense contribue près de 10 milliards de dollars au produit intérieur brut et soutient plus de 81 000 emplois.

L'Alberta est un carrefour en croissance de la fabrication, de l'innovation et de la recherche en matière de défense, ayant des liens solides avec l'industrie, les établissements postsecondaires et les Forces armées canadiennes.

L'IRID est un programme national de trois ans, de 379,2 millions de dollars, administré par les sept agences de développement régional du Canada. Elle s'harmonise avec la Stratégie industrielle en défense et vise à renforcer la capacité du Canada à reconstruire et à réarmer son armée, en investissant dans cette dernière, tout en renforçant les chaînes d'approvisionnement, l'état de préparation et les partenariats internationaux.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Facebook, Instagram, LinkedIn et X

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Brennan Bunko, Gestionnaire intérimaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]