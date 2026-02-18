EDMONTON, AB, le 18 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), soulignera la plus récente annonce du gouvernement concernant la Stratégie industrielle de défense, qui renforce les fondations industrielles, la sécurité et la résilience économique du Canada en harmonisant les investissements à long terme dans la défense avec la capacité industrielle nationale.

La ministre Olszewski annoncera un soutien fédéral, dans le cadre de la Stratégie industrielle de défense du gouvernement du Canada, visant à accroître la capacité de fabrication, dans le secteur de la défense, en Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

La ministre Olszewski annoncera également un soutien fédéral pour améliorer et renforcer les capacités du secteur de la défense du Canada tout en créant des emplois de grande qualité et en stimulant la croissance économique dans la région d'Edmonton.

La ministre Olszewski sera en compagnie de Mike Melle, président de Logican Technologies Inc. et de Chris Cassin, chef de l'exploitation chez Zero Point Cryogenics.

Après l'allocution, les orateurs seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

Le jeudi 19 février 2026

Heure :

9 h (HR)

Endroit :

Logican Technologies Inc.

Hall d'entrée principal

150 Karl Clark Route NO

Edmonton (Alberta)

Carte

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Brennan Bunko, Gestionnaire des Communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-338-3690; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairie, [email protected], 343-574-6781